Silivri Ümmehan Elginkan Anaokulu’na Görkemli Temel Atma Töreni

Silivri’de eğitime yönelik destekler tam gaz devam ediyor. Silivri Belediyesi ve Elginkan Vakfı iş birliği ile hayata geçirilen Ümmehan Elginkan Anaokulu için temel atma töreni yapıldı. Cumhuriyet Mahallesi’nde belediyeye ait 2 bin 675 metrekare arazi üzerine inşa edilecek anaokulunun yapımı, Elginkan Vakfı tarafından gerçekleştiriliyor. İnşa işlemleri tamamlandığında Silivri; 8 derslikli, 200 öğrenci kapasiteli, modern ve günümüz ihtiyaçlarına uygun yepyeni bir anaokuluna kavuşacak. Anne ve babaların, çocuklarını gönül rahatlığıyla gönderebileceği okulda; konferans ve oyun salonları da yer alacak. Anaokulunun 2021 yılında tamamlanması ve ardından hizmete sunulması hedefleniyor.

AKÇEN: “BU KADAR GENÇ VE DİNAMİK BİR BAŞKAN KOLAY BULUNMAZ”

Oda Orkestrası tarafından yapılan müzik dinletisi, Mustafa Kemal Atatürk ile şehitler anısına yapılan saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan temel atma töreninde; açılış konuşması Elginkan Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Gaye Akçen tarafından yapıldı. “Elginkan Vakfı olarak, gönül verdiğimiz eğitimin yolunu aydınlatacak yeni bir ışık yakmaktan dolayı gurur duyuyoruz.” diyen Akçen, “Merhum Başkanımız Hüseyin Ekrem Elginkan’ın hayata bakış açısı, eğitime ve sanata verdiği önem bizlere onun kıymetli amaçlarını gerçekleştirmemiz konusunda sonsuz bir azim ve güç vermektedir. Temelini attığımız her bir eğitim kurumu ile Merhum Başkanımızın aziz hatırasına sevgi ve saygımızı yinelemekten sonsuz mutluluk duyuyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, ‘Eğitim, kültür ve bilgi, aydınlığa açılan en geniş penceredir.’ anlayışından hareketle; Elginkan Vakfı’nın en temel amacı, aydınlığa açılan bu pencerenin ebedi olması ve fayda sağlamasıdır.

Aydınlığa açılan bu yolda, anaokulumuzun arazisini Elginkan Vakfı’na tahsis eden Sayın Volkan Yılmaz Beyefendi’ye ve belediye meclis üyelerine çok teşekkür ediyorum. Yaptığı hizmetler nedeniyle Silivri halkının Başkan Yılmaz’a müteşekkir olması gerekir. Bu kadar genç ve dinamik bir Belediye Başkanı kolay bulunmaz. Ben, Silivri’ye Başkanımızın destekleriyle bir huzurevi yapmak istiyorum. Muhtaç insanların bakımını üstleneceğimiz bu huzurevinde aynı zamanda insanlara istihdam da sağlayabiliriz.” ifadelerini kullandı.

“ÇOCUKLARIMIZA VE GENÇLERİMİZE YÖNELİK YATIRIMLARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ”

Akçen’in ardından kürsüye gelerek bir konuşma yapan Başkan Yılmaz, “Biz hizmet için yola çıktığımızda; Silivri’de ne yaparsak yapalım, öznesinde insan olacak demiştik. Yapacağımız spor salonları, kültür merkezleri, anaokulları, kreşler, yüzme havuzları, kapalı spor salonlarının hepsinin demir ve çimentodan ibaret olduğunu, bu nedenle asıl yatırımı eserlere ruh katacak unsur olan çocuklara ve gençlere yapacağımızı söylemiştik. Silivri’de 8. sınıfı bitiren her çocuğun bir yabancı dil konuşabilmesi, bir müzik aleti çalabilmesi ve lisanslı sporcu olabilmesi gerektiğini söylemiştik. Bunu söylerken bilimle, kültürle, sanatla ve sporla donatılmış bir nesil hayal ettik. Bu nedenle ilk günden itibaren eğitim alanında birçok çalışmaya imza attık. İlçemizde bulunan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bütün okullara rutin olarak hijyen ve temizlik malzemesi dağıttık. Okula yeni başlayan her çocuğumuza okul çantasıyla beraber okul ihtiyaçlarının içinde bulunduğu setler hediye ettik. Evinde interneti ve tableti olmayan çocuklarımız için 12 köyümüzde bulunan mahalle evlerini EBA erişim merkezi haline getirdik. Çocuklarımız eğitmenler eşliğinde bu evlerde derslerini aldılar. ‘Evde Kurs Sistemi’ ile 2. sınıftan 12. sınıfa kadar 30 bin öğrencimize, Milli Eğitim Bakanlığının müfredatına uygun ücretsiz kurs desteği sağladık. Eğitime yapılacak yatırımın siyaseti olmaz diyerek; Silivri Belediyesinin belki de en kıymetli dört arazisini kreş yapılması şartıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesine tahsis ettik. Bu kreşlerin iki tanesi bitirildi ve hizmete açıldı. ‘Kütüphanesi, Bilgisayar Odası, Tiyatro Salonu Olmayan Köy Okulu Kalmayacak’ projesi ile 12 köy okulumuzdan 6’sının ihtiyaçlarını, iç ve dış boyaları ve çevre düzenlemelerini bitirdik. 2 okulumuzda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnşallah bu yılın sonunda tüm okullarımızda kütüphane, bilgisayar odası ve tiyatro salonlarını tamamlamış olacağız. Yine Elginkan Vakfı’nın desteği ile başlattığımız ‘Hijyenik Tuvaletler’ projesi ile merkeze uzak mahallelerdeki okullarımızın tuvaletlerini A’dan Z’ye yeniliyoruz. İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ve İstanbul Valimiz Sayın Ali Yerlikaya’nın destekleriyle Çeltik’te depremden zarar gören 8 derslikli okulumuzu 8 ay gibi kısa bir sürede yeniledik. Şimdi de burada Elginkan Vakfı iş birliği ile yaptığımız çalışmalarla; iddia ediyorum birçok kolejde bulunmayan konferans salonlarıyla, peyzajıyla, oyun salonlarıyla çok şık bir anaokulunu Silivri’ye kazandırmış olacağız. Biz biliyoruz ki eğitim sistemi güçlendikçe, çocuklarımızın eğitim seviyeleri yükseldikçe ülkemiz ve ulusumuz daha da kuvvetlenecektir. Ben değerli desteklerinden dolayı Sayın Valimiz, Elginkan Vakfı, Elginkan Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Gaye Akçen Hanımefendi başta olmak üzere, projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Anneler hiç meraklanmasınlar; eğitimle, sanatla, kültürle ve sporla alakalı bütün projelerde onların yanında olmaya devam edeceğiz.” dedi.

AKÇEN’DEN ENGELLİ ANAOKULU SÖZÜ

Her zaman dezavantajlı grupların ve kısık seslerin sesi olmaya devam edeceklerini dile getiren Volkan Yılmaz, “İlçemizde şu anda engelli kardeşlerimizin eğitim göreceği bir anaokulu maalesef yok. İyi bir eğitimden geçtiğinde normal sınıflarda eğitim görebilecek engelli ve otizmli çocuklarımıza bu eğitimi veremediğimiz için onları toplumun dışına itiyoruz. 10 derslikli bir engelli anaokulunu Silivri’mize kazandırmak istiyoruz.” dedi. Başkan Yılmaz’ın engelli anaokulu ile ilgili sözleri üzerine araya giren Gaye Akçen, bu okulu Elginkan Vakfı olarak kendilerinin yapmak istediğini söyleyerek güzel bir sürpriz yaptı. Bunun üzerine Başkan Yılmaz hem Akçen’e hem de Elginkan Vakfı yönetimine bir kez daha teşekkür etti.

HÜSEYİN CAN: “SİLİVRİ, EĞİTİM KURUMLARIYLA İSTANBUL’UN GÜZİDE BİR İLÇESİ”

Temel atma töreninde son konuşmayı yapan İstanbul Vali Yardımcısı Dr. Hasan Hüseyin Can şu ifadeleri kullandı: “Elginkan Vakfı Başkanımız Gaye Akçen Hanımefendi, burada engelli anaokulu yapılması konusunda bir müjde verdi. Biz Elginkan Vakfı’nı ülkemizin eğitim ve kültür hayatında çok mühim hizmetlere imza atan, Türk kültürünün gelişmesi sahasında kıymetli yatırımlar icra eden bir vakıf olarak görüyoruz. Buradan kendilerine teşekkürlerimi ve vakıf ailesinden ahirete irtihal eden yakınlarına rahmet dileklerimi arz etmek istiyorum.

Silivri ilçemize resmi görevler icabı zaman zaman gidip geliyoruz. Çok kıymetli Kaymakamımız, Belediye Başkanımız ve Gaye Hanımefendi gibi hayırseverler ilçeye değer katan güzel hizmetlere imza atıyorlar. Silivri ilçemiz 30 bin örgün, 14 bin açık olmak üzere toplam 44 bin civarında öğrencisiyle, 2 bin 200 öğretmeniyle ve muhtelif eğitim kurumlarıyla İstanbul ilimizin güzide bir ilçesi. Bugün temelini atacağımız anaokulu da oldukça faydalı bir hizmet olacaktır. Önceliklerimiz arasında; çağdaş, bilime açık, sorgulayan, düşünen, araştıran bir neslin yetiştirilmesi yer alıyor. Burada rehber alacağımız, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve ilkeleri istikametinde eğitim faaliyetlerimizi sürdürmeyi amaçlıyoruz. Bugün gerçekleştireceğimiz temel atma töreni vesilesiyle burada bulunan misafirlerimize, hayırseverimize, öğretmenlerimize, öğrencilerimize, velilerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum.”

Törene İstanbul Vali Yardımcısı Dr. Hasan Hüseyin Can, İlçe Kaymakamı Ali Partal, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Rumeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hazım Tamer Dodurka, İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, İlçe Emniyet Müdürü Cemil Erim, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Güngör Kırarslan, Elginkan Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Gaye Akçen ve yönetim kurulu üyeleri, İlçe Milli Eğitim Müdürü Zekeriya Artar, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, STK temsilcileri, muhtarlar, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı. Konuşmaların ardından Vali Yardımcısı Dr. Hasan Hüseyin Can, Kaymakam Partal, Başkan Yılmaz, Gaye Akçen ve İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı birlikte butona basarak temele ilk harcı döktü. Tören; yapılan kurban kesimi, dualar ve toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.