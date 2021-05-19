Silivri’de 19 Mayıs töreni korona gölgesinde yapıldı

Korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan törene Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Rumeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hazım Tamer Dodurka, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mahir Özenç, İlçe Spor Müdiresi Gürkan Akbıyık, Milli Eğitim Müdürü Zekeriya Artar, Siyasi parti başkanları, Meclis üyeleri, Oda ve Dernek yöneticileri ile vatandaşlar katıldı.

Törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Gençlik ve Spor İlçe Müdiresi Gürkan Akbıyık, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Siyasi partilerin ilçe başkanlıkları da çelenklerini anıta bıraktı. Çelenklerin Atatürk Anıtı'na bırakılmasının ardından tören sona erdi.

Tören sonrası basın mensuplarına 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile ilgili açıklama yapan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz “Bugün 19 Mayıs 1919'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve inanmışların Türk’e pranga vurulamayacağı, Türk'ün devlet geleneğinin yaşatılıp Türk'ün hür ve bağımsız devlet de yaşayacağı iradesinin ortaya konulduğu günün 102.yılının seneyi devriyesini yaşıyoruz. Ben Silivri'deki bütün hemşerilerimin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı tebrik ediyorum, kutlu olsun mutlu olsun. Tabii ki salgın hastalık şartlarında maalesef ki yine kısıtlamaların gölgesinde bir Bayramı idrak ediyoruz. Ama, üstlenmiş olduğumuz sorumluluk gereği bunları bugünleri de böyle dayanışma içerisinde biraz buruk da olsa kucaklaşacağımız bayramları arzulayarak ve onu hayal ederek bu şekilde kutlamaya devam edeceğiz. İnşaallah önümüzdeki günlerde daha güzel daha mutlu bayramlar da biraz olacağız. Ben 19 Mayıs 1919'da ortaya konan iradenin ortaya konan çelikten cesaretin ne kadar anlamlı olduğunu, Türk gençliği tarafından alınması anlaşılması gerektiğini düşünüyorum ve her Türk gencine mutlaka mutlaka Atatürk'ün gençliğe hitabesini okumalarını, sürekli başucu hitabesi gibi saklamalarını ve onu anlamlandırarak oradan çıkardıklarıyla donanımlı, cesaretli, iradeli ve Cumhuriyetin 100'üncü yılında Türkiye'yi Lider ülke yapacak ve Gazi'nin en büyük eserim dediği Türkiye Cumhuriyeti'nin muhafaza ve müdafaasını teslim ettiği eseri teslim ettiği gençliğin sorumluluğunda ne kadar büyük olduğunun farkında olarak, Gazinin “Ey Türk istikbalinin evladı bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen Türk istiklalini ve Türk Cumhuriyetini korumaktır ve muhtaç olduğun Kudret damarlarındaki Asil kanda mevcuttur” sözünden hareketle de Türkiye Cumhuriyeti'ni ebet müddet kılma ülküsüyle de çalışmaları gerektiğini hatırlatarak tekrar Silivri'de hemşerilerimin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını tebrik ediyor” dedi

Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2021, 15:34