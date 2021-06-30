Silivri’de Coşkulu Saman Dağıtım Töreni

Çiftçiye Tohum Desteği Projesi kapsamında bu yıl belediye arazilerinin 1000 dönümüne arpa, 500 dönümüne de buğday eken Silivri Belediyesi, ekimden elde ettiği samanları ilçenin küçük ve orta ölçekli üreticilerine dağıtmaya devam ediyor. Hasattan toplamda 40 bin balya saman elde edecek olan Silivri Belediyesi, bu samanlardan 3 bin 500 adedini ilçede hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı Danamandıra Mahallesi’nde faaliyet gösteren dar gelirli 70 üreticiye düzenlenen törenle ücretsiz teslim etti. Törende ayrıca barbunya üretimi yapan kadın çiftçiler için üre gübresi dağıtımı da gerçekleştirildi. Davul ve klarnet eşliğinde samanları traktörlere yüklenen çiftçiler, kurban bayramı öncesi yapılan çalışmayı büyük bir memnuniyetle karşılayarak Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’a teşekkür etti.

MUHARREM EREN: “HALKIN İÇİNDE VE KÖYLÜNÜN YANINDA OLAN BİR BELEDİYE BAŞKANIMIZ VAR”

Saman dağıtım töreninin açılış konuşmasını yapan Silivri Muhtarlar Derneği Başkanı ve Fenerköy Mahalle Muhtarı Muharrem Eren, “Bugün Silivri Belediyemiz, merkeze uzak köylerimizden biri olan Danamandıra’da 3 bin 500 balya samanı dağıtacak. Bu yıl toplamda 40 bin balya samanı dar gelirli üreticilerimize hediye edecek olan Silivri Belediyesi bu samanları satın alarak değil, kendi arazilerine ektiği arpa ve buğdaylardan elde ediyor. Yine Danamandıra’mızın meşhur barbunyasını ekenlere de üre gübresi yani toprak altı gübresini ücretsiz verecek. Çıkan barbunyalar için de alım sözü veriyor. Kendisine oy verip vermediğine bakmayan, kimseyi ayırmayan, yaptığı hizmetlerde muhtarlarla hareket eden, her zaman halkın içinde olan, ayçiçek yağı ve barbunya ile vatandaşlarının mutfağına giren, arpa tohumu, saman, silajlık mısırı ücretsiz dağıtarak üreticilerinin tarlasına ve yüreğine giren bir Belediye Başkanımız var. Üreticiye desteğini her gün artırarak köy okullarımızı baştan aşağı yenileyen, sağlık hizmetlerine destek veren, tohumdan fideye, fideye sofraya ‘Silivri’nin geleceği için el ele üretiyoruz.’ sloganı ile yola çıkan Silivri Belediye Başkanımız Volkan Yılmaz’a şahsım, tüm muhtarlarımız ve mahalle sakinlerimiz adına yürekten teşekkür ediyorum.” dedi.

NURİ ERTUĞRUL: “BU ÜRETİM ANLAYIŞI SİLİVRİ İÇİN BÜYÜK KAZANÇ”

Muharrem Eren’in ardından kürsüye gelen Silivri İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nuri Ertuğrul, “Silivri Belediyesi, gerçekleştirdiği muhteşem organizasyonla yaptığı arpa ekiminden elde ettiği samanları üreticilere dağıtıyor. Böylesine güzel bir üretim anlayışı Silivri’miz için gerçekten büyük bir kazanç. Bu saman dağıtımının hayvancılığın daha yaygın olduğu Danamandıra’da yapılmış olması da oldukça önemli. Tarıma ve hayvancılığa verdiği kıymetli destekleri için Başkanımız Sayın Yılmaz’a ve projede emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

“YANINIZDA OLMAYA, SİZİN İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİM”

Danamandıra Mahallesi’nde yapılan saman ve üre gübresi dağıtımı hakkında konuşan Başkan Yılmaz, “Geçtiğimiz yıl belediyemize ait arazilere yaptığımız ekimden hasat ettiğimiz 120 ton arpayı 600 üreticimize dağıtmış, elde ettiğimiz 5 bin 500 balya samanı da dar gelirli hayvancılarımıza ücretsiz dağıtmıştık. Bu yıl çıtayı daha yükseğe koyarak, kendi arazilerimizde ürettiğimiz 500 ton yerli ve milli tohumluk arpa ve buğdayı dar gelirli çiftçiye ve hayvancıya dağıtacağız. Bu 500 ton arpadan geriye kalan yaklaşık 50 bin balya samanı da yine dar gelirli hayvancılarımıza hediye edeceğiz. Bugün de Danamadıra köyümüzde 70 tane hayvancımıza 50’şer balyadan 3 bin 500 adet samanın dağıtımını yapacağız. Belki birileri için bunlar çok önemli şeyler değildir. Birilerinin kafalarının arkasında başka şeyler olabilir. Ama ben şunu söylüyorum: Bu kardeşiniz hep sizin yanınızda, hep sizin aranızda olmaya, hep sizin için çalışmaya devam edecek.

Ben Silivri Kamiloba’da dünyaya geldim. Hatırlıyorum çocukluğumda İstanbul Hali’ne her gün Celaliye’den, Kamiloba’dan en az 3-4 kamyon yaş sebze giderdi. Danamandıra’dan kamyon kamyon İzmir Hali’ne bile barbunya gittiğini biliyoruz. Ne oldu da bize üretmekten vazgeçtik? Niye üretmiyoruz? İşte biz bunu da düşündük ve dedik ki hanım üreticileri tekrar Danamandıra’da barbunya üretimine teşvik edelim. 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü’nde burada yaptığımız programda hanım üreticilere toprak altı gübrelerini hediye ettik. O gün hanımefendiler bizden toprak üstü gübresini de vermemizi istemişlerdi. Bugün de gelirken yanımızda bu gübreleri getirdik ve dağıtacağız. Yine hanımefendilere ‘Barbunyayı ekin satamazsanız Silivri Belediyesi olarak biz alacağız.’ diyerek alım garantisi verdik. Ama ben buna gerek kalmayacağını, bu barbunyaların çok rahat bir şekilde satılacağını düşünüyorum. İnşallah bu yıl ekilen barbunyanın 5 katını önümüzdeki yıl burada ekebileceksiniz. Biz belediye olarak bütün desteği vereceğiz. Siz üretmeye devam edin biz de destek olmaya devam edeceğiz.

Biz tekrar Silivri’nin köyleri olarak tarıma, toprağa, hayvancılığa dönmek zorundayız. Köylerdeki çocuklarımızın ve gençlerimizin göç etmesinin önüne geçmeliyiz. Büyük Atatürk’ün dediği gibi çiftçinin milletin efendisi olduğu günleri tekrar geri getirmeliyiz. Onun için biz çalışmayı ve üretmeyi sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.

“BÜTÜNCÜL BİR ANLAYIŞLA SİLİVRİ’YE HİZMET EDİYORUZ”

Danamandıra Mahallesi’ne yapılan yatırımlar hakkında da açıklamalarda bulunan Başkan Volkan Yılmaz, şöyle konuştu: Biz ilk günden beri Silivri’nin çarşı meydanı ve sahilden ibaret olmadığını söyledik. Eğer Silivri’yi çarşı meydanı ve sahilden ibaret olarak görür ve bu şekilde yönetirseniz Silivri’nin köylerine, tarımına, hayvancısına ihanet edersiniz dedik. Seçimlerden önce Danamandıra’daki kahve toplantılarımızda da hep ama hep Silivri’yi merkeziyle, köyüyle, kırsalıyla, dağıyla, bayırıyla, denizi ve kumsalıyla bütüncül bir anlayışla yönetmeye çalışacağımı söyledim. Özellikle de hanımefendilere hep sizin yanınızda olacağım diyerek söz verdim. Göreve geldiğimizde ise köylerimizde, köy okullarımızda, mahalle evlerimizde yaptığımız incelemelerde hep bir ihmal edilmişliğin olduğunu fark ettik. Kütüphanesi, bilgisayar odası, tiyatro salonu olmayan köy okulu kalmayacak diyerek bir proje başlattık. Bunun yanında tüm köy okullarımızın tuvaletlerini de İstanbul’un en lüks semtlerindeki kolejler gibi tertemiz, pırıl pırıl yapacağız dedik. Danamandıra’daki okulumuzun kütüphanesi, bilgisayar odası ve tiyatro salonu yapıldı. Tuvaletleri yenilendi. Tüm boya badanası yapıldı ve bütün eksiklikleri giderildi.”

“TÜRK TARIMINDA ÖRNEK ALINAN, PROJELERİ TAKLİT EDİLEN BİR BELEDİYE HALİNE GELDİK”

Silivri’ye yapılan tarımsal hizmetler hakkında bilgi veren Başkan Yılmaz, “Silivri, Türk tarımı için çok önemli bir ilçe. 500 kilometrekare ekilebilir, dikilebilir arazisi ve çok verimli toprakları var. Biz bu potansiyelin farkındayız ve çalışmalarımıza bu kapsamda devam ediyoruz. Silivri Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü olarak bu yıl belediyemize ait arazilerin 1000 dönümüne arpa ektik. Buradan çıkan arpanın tamamını tohumluk olarak sizlere dağıtacağız. Elde ettiğimiz yaklaşık 50 bin balya samanı da dar gelirli üreticilerimize hediye edeceğiz. Yaklaşık 500 dönüm araziye ayçiçek ektik. Bu ekimden elde edeceğimiz yaklaşık 50 ton ayçiçek yağını da 5’er kiloluk dilimlerle 10 bin ihtiyaç sahibi aileye dağıtacağız. Ektiğimiz fasulyeler ve nohutları da Bizden Size Sosyal Market aracılığıyla dar gelirli vatandaşlarımıza dağıttık, dağıtmaya devam edeceğiz. 75 dönüm araziye yaptığımız mısır ekiminden 500 ton silajlık mısır hasat etmeyi planlıyoruz. Bu ürünleri 500’er kiloluk torbalanmış, silajlanmış dilimler halinde kaba yem ihtiyacı olarak küçük ve orta ölçekli hayvancılarımıza dağıtacağız. Tıbbi ve aromatik bitkiler yetiştirmeye devam ediyoruz. 50 bin adet atalık tohumdan sebze ve meyve fideleri ürettik ve bu fideleri köylümüze ücretsiz bir şekilde dağıttık. Göreve geldiğimizde atıl durumda olan kovanlar ve peteklerde onarım çalışmaları yaparak 500 kg. bal ürettik. Bu yıl ise toplam 1 ton lavanta balı üretmeyi hedefliyoruz. Ar-Ge çalışmalarımız kapsamında 8 tane yerli ve milli atalık ayçiçek tohumunun deneme ekimini gerçekleştirdik. Buradan elde edeceğimiz tohumları da yine köylümüzle ve çiftçimizle paylaşacağız. Marmara Belediyeler Birliği Altın Karınca Ödülleri Yerel Kalkınma kategorisinde ‘Atalık Tohumlardan Doğal Pazara’ projemiz 381 proje arasından ödüle layık görüldü.

Silivri Belediyesi bugün Türk tarımında örnek alınan, projeleri taklit edilen ve faaliyetlerle ilgili fikir alınan bir belediye durumuna geldi. Biz her gün koyduğumuz tuğlanın üzerine bir tuğla daha koyarak, biraz daha geliştirerek, ekipmanlarımızı artırarak önümüzdeki yıl toplam 5000 dönüm araziyi işlemeyi hedefliyoruz. Buradan kazanacağımız bütün parayı, ürünlerin tamamını da ilçemizdeki dar gelirli çiftçiyle, hayvancıyla, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızla paylaşacağız.” diye konuştu.

Saman dağıtım törenine; Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nuri Ertuğrul, Silivri Muhtarlar Derneği Başkanı ve Fenerköy Mahalle Muhtarı Muharrem Eren, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, STK temsilcileri, basın mensupları ve vatandaşlar katıldı. Yapılan konuşmaların ardından Başkan Yılmaz, köy kahvesinde vatandaşlar ve üreticilerle çay içerek keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Tören, yapılan toplu fotoğraf çekimi ve üreticilerin samanlarını teslim almalarının ardından sona erdi.

Güncelleme Tarihi: 30 Haziran 2021, 17:24