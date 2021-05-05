Silivri’de Cumartesi günü Pazar kurulacak mı?

İçişleri Bakanlığınca yayımlanan 04.05.2021 tarihli ve 7923 sayılı Genelge doğrultusunda;

Tam kapanma dönemi içerisinde 8 ve 15 Mayıs 2021 tarihlerine denk gelen Cumartesi günleri 10.00-17.00 saatleri arasında sadece yaş sebze/meyve ile fide satışı yapan pazaryerlerinin açık olabilmesine ve vatandaşlarımızın yaş sebze/meyve ve fide ihtiyaçlarını temin amacıyla ikametlerine en yakın pazaryerine gidip gelebilmelerine izin verilmesine karar verilmişti.

Edinilen bilgilere göre Silivri’de İlçe Genelinde daha önce kurulan pazarların aynı yerlerinde kurulacağı (8 ve 15 Mayıs 2021) belirtilen saat dilimi içerinde satış yapılması izin verileceği öğrenildi.

İl Hıfzıssıhha Meclis Kararında ayrıca şu bilgilerde yer aldı;

Cumartesi günleri 10.00-17.00 saatleri arasında kurulacak pazarlarda sadece yaş sebze/meyve ile fide satılabilmesine (özellikle köylülerimizin ürünleri olmak üzere), temizlik ürünleri, giyim, züccaciye, oyuncak, süs eşyası, çanta vb. ürünlerin satışına izin verilmemesine,

Pazaryerlerinde oluşabilecek yoğunluk göz önünde tutularak Kaymakamlıkların koordinasyonunda mahalli idareler tarafından gerekli tedbirlerin alınmasına, bu amaçla mevcut pazaryerlerinin genişletilmesine ve/veya ilave pazar alanlarının oluşturulmasına,

Pazaryerlerine kontrollü giriş/çıkışları sağlamak için belirlenen noktalar haricinde diğer tüm alanların demir bariyer ve benzeri araçgereç ile kapatılarak kontrolsüz giriş/çıkışların engellenmesine, 5. Pazaryerlerinde, Sağlık Bakanlığı Salgin Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtildiği üzere sergi ve tezgahlar arasında en az 3 metre olacak şekilde mesafe bırakılmasına,

Her bir pazaryerinde gerekli kontrolleri yapmak için başta zabıta olmak üzere yeterli sayıda personel görevlendirilmesine, görevlendirilen personel tarafindan pazaryerlerinin içerisinde yoğunluk oluşmaması için gerekli tedbirlerin alınmasına, bu kapsamda içerdeki yoğunluk azaltılana kadar yeni müşteri ginşine geçici olarak izin verilmemesine,

Pazaryerlerinde ambalajsız satılan yaş sebze ve meyvelerin tüketicilerce temas edilmeden. doğrudan pazarcı esnafi tarafından hijyen koşullarına dikkat edilerek poşetlenmesine/satışının yapılmasına,

Ilgili mahalli idare birimlerince pazaryerlerinde çöp toplama, hijyen ve dezenfeksiyon hususunda gerekli tedbirlerin alınmasına,

Pazaryerlerinde satış yapacak pazarcıların, ilgili meslek odası tarafından düzenlenen mesleki faaliyet belgesi ile ticari araç görevlendirme belgesini ibraz etmek ve güzergahla sınırlı kalmak kaydıyla Cumartesi günleri sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olmasına, 10. Pazaryerlerine yönelik her türlü tedbirin; Kaymakamlar ile belediye başkanlan ve meslek odası temsilcilerinin katılımıyla planlanmasına, uygulanmasına ve sahada bizzat takip edilmesine, 11. Başta zabıta görevlileri ve kolluk kuvvetlen olmak üzere denetim ekiplerince bu hususa ilişkin gerekli kontrol faaliyetlerinin eksiksiz yerine getirilmesine,

Kaymakamlar ve ilgili Kurumlarca yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hifzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesine ver konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, Karar verilmiştir.