Silivri’de Dokuz Sekizlik Muhteşem Roman Gecesi

Silivri Belediyesi ilçede yaşayan Roman vatandaşlar için ‘Roman Gecesi’ düzenledi. Fatih Mahallesinde gerçekleştirilen geceye Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Emre Sarısaltıkoğlu, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, İstanbul Roman Dernekleri Federasyon Başkanı Semih Makaracı, Silivri Öz Romanlar ve Müzisyenler Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ferdi Kalaycıoğu, STK Temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Bir birinden renkli anların yaşandığı müzik, dans ve eğlence dolu gecede O Ses İzmirli Serkan, Popstar Tayfun, Aysun Taşçeşme, Doğan Güneş Gülsever ve Berzan sahne aldı.

MAKARACI: “VOLKAN BAŞKANIMIZ BİZİ HİÇ YALNIZ BIRAKMADI”

Gecenin açılış konuşmasını yapan İstanbul Romanlar Federasyon Başkanı Semih Makaracı, “Romanlardan hain çıkmaz. Biz Romanlar bayrağımıza, vatanımıza her zaman sahip çıktık. Ne vatanımıza, ne bayrağımıza el uzatılmasına asla müsaade etmedik, etmeyiz. Değerli Silivri Belediye Başkanımız Sayın Volkan Yılmaz bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Her sene olduğu gibi bu sene de böyle güzel bir organizasyonla biz kez daha bir araya getirdi. Ben şahsım ve tüm Roman kardeşlerimiz adına kendisine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hepinize iyi eğlenceler diliyorum.” dedi.

BAŞKAN YILMAZ: “GÖNÜL KÖPRÜMÜZÜ YIKMAYA KİMSENİN GÜCÜ YETMEZ”



Güncelleme Tarihi: 22 Eylül 2021, 17:29

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Roman vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmada, “Bu millet Anadolu’da öyle bir çınar dikmiş ki bu çınarın bütün dallarının her biri ayrı bir renkte, ayrı bir güzellikte. Biz Silivri’de sizlerin huzuruna çıktığımızda ne demiştik; ‘Ellerimizi, kollarımızı sonun kadar açtık hepinizi kucaklamaya geliyoruz.’ demiştik. ‘Memleketi, dini inancı, mezhebi, ırkı ne olursa olsun herkesi kucaklayacağız.’ demiştik. Hanımefendiler, size seslenmiştik, ‘Elimi uzatıyorum. Elimi havada bırakmayın’ demiştik. Allah’a çok şükür ki bütün hanımefendiler elimi sımsıkı tuttu. Bu kardeşiniz, bu evladınız da pırıl pırıl çocuklarınızın, gençlerinizin elinden tutup eğitime, kültüre, sanata, sizin çocuklarınıza yatırım yapmaya devam edecek. Tarihiyle, doğasıyla, kültürüyle Silivri’de hayat var demeye devam edeceğiz. Silivri’deki hoşgörü iklimini, kültürünü, bütün İstanbul’a Silivri’den göndereceğiz. 7 bin yıllık bir coğrafyaya sahip olan bu topraklar birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Artık Silivri’de ayrı gayrı yok, ayrıcalıklı guruplar yok. Silivri’de hoşgörü var, birleştirici unsurlar var, herkesin herkesle el ele tutuşması var. Biz iktidara geldiğimizde hiç kimseyi ötelemeden Silivrililik ruhu etrafında toplanıp, el ele verip Silivri’nin problemlerini birer birer çözeceğiz dedik. Bu problemler çözüldüğünde bir bakmışsınız ki el ele tutuşması imkânsız dediğiniz insanlar, ele ele Silivri’nin problemlerini çözmüş olacaklar.’ dedik. İki yıl önce burada bir şey daha söyledik. ‘Bir dahaki seçimde seçilebilmek arzusuyla ya da seçilememek korkusuyla bir belediye başkanlığı yapmayacağım. 5 sene sonrasını düşünen namert oğlu namert.’ dedim. Bunu söyledim söylemeye de devam ediyorum. Baronların, ayrıcalıklı gurupların belediye başkanı değil, Silivri’de yaşayan garibin, gurebanın, dulun, yetimin, düşkünün, darda yolda kalmışın, ihtiyaç sahiplerinin, Silivri’de yaşayan herkesin belediye başkanı olacağız.’ dedik. Bunu bütün eylemlerimizde ortaya koyuyoruz. Koymaya devam edeceğiz. Bir evladınız, bir kardeşiniz olarak sizinle olmaya, sizin yanınızda olmaya devam edeceğim. Sizinle aramızda kurduğumuz gönül köprümüzü yıkmaya hiç kimsenin gücü yetmeyecek. Ne diyoruz, ‘Hep beraber Silivri’ diyoruz.” ifadelerine yer verdi.Roman gecesine katılan Silivri Kaymakamı Tolga Toğan ise yaptığı konuşmada, “Bu akşam sizlerle bir araya gelmemize vesile o bu güzel programı düzenleyen Silivri Belediye Başkanımız Sayın Volkan Yılmaz’a, Federasyonumuza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Devletimiz her zaman her türlü sorun ve isteklerinde Roman kardeşlerimizin yanında. Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın İçişleri Bakanımızın, Sayın İstanbul Valimizin sizlerle ayrı bir muhabbeti var. Bizler de bu milletin asli unsurlarından biri olan siz Roman kardeşlerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz.” dedi.Yapılan konuşmaların ardından İstanbul Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Semih Makaracı, Silivri Kaymakamı Tolga Toğan’a, Federasyon Başkan Yardımcısı Kamil Kalaycıoğlu ise Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’a, Roman vatandaşlar adına teşekkür plaketi takdim etti. Program birbirinden eğlenceli şarkı ve dansların yer aldığı sahne programlarının ardından sona erdi.