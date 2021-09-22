Silivri’de Dokuz Sekizlik Muhteşem Roman Gecesi

Silivri Belediyesi ilçede yaşayan Roman vatandaşlar için ‘Roman Gecesi’ düzenledi. Fatih Mahallesinde gerçekleştirilen geceye Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Emre Sarısaltıkoğlu, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, İstanbul Roman Dernekleri Federasyon Başkanı Semih Makaracı, Silivri Öz Romanlar ve Müzisyenler Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ferdi Kalaycıoğu, STK Temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Bir birinden renkli anların yaşandığı müzik, dans ve eğlence dolu gecede O Ses İzmirli Serkan, Popstar Tayfun, Aysun Taşçeşme, Doğan Güneş Gülsever ve Berzan sahne aldı.
MAKARACI: “VOLKAN BAŞKANIMIZ BİZİ HİÇ YALNIZ BIRAKMADI”
Gecenin açılış konuşmasını yapan İstanbul Romanlar Federasyon Başkanı Semih Makaracı, “Romanlardan hain çıkmaz. Biz Romanlar bayrağımıza, vatanımıza her zaman sahip çıktık. Ne vatanımıza, ne bayrağımıza el uzatılmasına asla müsaade etmedik, etmeyiz. Değerli Silivri Belediye Başkanımız Sayın Volkan Yılmaz bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Her sene olduğu gibi bu sene de böyle güzel bir organizasyonla biz kez daha bir araya getirdi. Ben şahsım ve tüm Roman kardeşlerimiz adına kendisine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hepinize iyi eğlenceler diliyorum.” dedi.
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KAYMAKAM TOĞAN: “DEVLETİMİZ ROMAN KARDEŞLERİMİZİN YANINDA”
Roman gecesine katılan Silivri Kaymakamı Tolga Toğan ise yaptığı konuşmada, “Bu akşam sizlerle bir araya gelmemize vesile o bu güzel programı düzenleyen Silivri Belediye Başkanımız Sayın Volkan Yılmaz’a, Federasyonumuza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Devletimiz her zaman her türlü sorun ve isteklerinde Roman kardeşlerimizin yanında. Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın İçişleri Bakanımızın, Sayın İstanbul Valimizin sizlerle ayrı bir muhabbeti var. Bizler de bu milletin asli unsurlarından biri olan siz Roman kardeşlerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz.” dedi.
Yapılan konuşmaların ardından İstanbul Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Semih Makaracı, Silivri Kaymakamı Tolga Toğan’a, Federasyon Başkan Yardımcısı Kamil Kalaycıoğlu ise Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’a, Roman vatandaşlar adına teşekkür plaketi takdim etti. Program birbirinden eğlenceli şarkı ve dansların yer aldığı sahne programlarının ardından sona erdi. Güncelleme Tarihi: 22 Eylül 2021, 17:29