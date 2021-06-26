Silivri’de Festival Gibi “Baba-Çocuk Şenliği”

Silivri Belediyesi Büyükçavuşlu Mahallesinde bulunan piknik alanında “Baba-Çocuk Şenliği” düzenledi. Etkinliğe çok sayıda vatandaş yoğun ilgi gösterdi. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz da eşi Ezgi Yılmaz, çocukları Ela ve Efe Yılmaz ile birlikte şenliğe katılırken, gün boyu birbirinden farklı eğlence ve yarışmaların yer aldığı Baba ve Çocuk Şenliği renkli görüntülere sahne oldu. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından organize edilen şenlikte; animasyon gösterileri, çizgi film maskotları, danslar ve yarışmalar ile katılımcılar keyifli dakikalar yaşadı.

BAŞKAN YILMAZ: “ÇOCUKLARIMIZA BABASINI ÖZLEYEN KOCAMAN BİR ÇOCUK OLARAK SESLENDİM”

Etkinlikte konuşma yapan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Bugün Silivri’mizdeki güzide mahallelerimizden biri olan Büyükçavuşlu’daki ormanımızdayız. Hava muhalefeti nedeniyle bir hafta gecikmeli de olsa ‘Baba-Çocuk Şenliği’ gerçekleştiriyoruz. Babalar gününü kutluyoruz. Başta şehit babaları olmak üzere ahirete irtihal etmiş tüm babalara Allah’tan rahmet diliyorum. Babam ve tüm babaların ‘Babalar Günü’nü kutlamak istiyorum. Ben de babayım. İki tane evladım var. Bugün burada çocuklarımızla bir araya geldiğimizde, onlara evlatlarını çok seven ama babasını da çok özleyen kocaman bir çocuk olarak onlara seslendim. Tüm çocuklarımıza iyi eğlenceler diliyorum.” dedi.

“SİLİVRİ’DE HAYAT VAR DİYEREK ÇOK GÜZEL ETKİNLİLER YAPACAĞIZ”

Normalleşme ile birlikte Silivri Belediyesi etkinliklerinin başladığını ifade eden Başkan Yılmaz, “Bu etkinlik Silivri Belediyesi olarak normalle şartlarında yaptığımız ilk etkinliğimiz. Normalleşmeye rağmen pandemi şartlarına önem vererek, sosyalleşmenin ilk adımlarını bugün Silivri’de çocuklarımızla birlikte Babalar Günü etkinliğinde atıyoruz. Sosyalleşme ile birlikte Silivri’de festivallerimiz başlıyor. Köylerimizdeki tarım festivallerinden başlayarak en son yoğurt festivali ile bitecek. Ağustos ayının sonuna kadar ‘Silivri’de Hayat Var.’ diyerek çok güzel etkinlikler yapacağız.” ifadelerine yer verdi.

ÇOCUKLAR VE AİLELERİ DOYASIYA EĞLENDİ

Baba ve Çocuk Şenliği, katılımcılara kahvaltı ikramı ile başladı. Alana girişlerde ise HES kodu sorgulaması titizlikle yürütüldü, vatandaşlara kolonya ikram edildi. Kahvaltının ardından yapılan jonglör ve sihirbaz sahne gösterileri aileler tarafından büyük bir ilgiyle takip edildi. Daha sonra çocuklar serbest oyun alanında neşeli kaydırak, futbol dart, şut becerisi, şişme basketbol potası, engelli parkuru, zürafa park ve trambolin gibi oyunlarla gönüllerince eğlendi. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü eğitmenleri tarafından seramik atölyesinde keyifli anlar yaşatıldı. Öğle yemeğinde ise katılımcılara yiyecek, içecek ve meyve ikramında bulunuldu. Yemeğin ardından ise ip atlama, yakar top, mendil kapmaca, holihop, pinpon taşıma, çuval yarışı gibi heyecanlı yarışmalar düzenlendi. Çocuklara günün anısına madalya, boyama kitabı ve katılım belgesi takdim edildi. Başkan Yılmaz’ın çocuklarla birlikte şarkı söylediği ve oldukça renkli geçen etkinlikte, babalar ve çocuklar hem doğanın tadını çıkardı hem de oyunlar ve yarışmalarla eğlencenin keyfini doyasıya yaşadı. Etkinliğe katılan vatandaşlar Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’a ve organizasyon ekibine teşekkür ederken, program, fotoğraf çekimlerinin ardından sona erdi.