Silivri’de Kurban Bayramı Hazırlığı

Silivri Belediyesi Kurban Bayramı öncesinde, kurban satış ve kesim alanları ile ilgili ilçe genelinde hazırlıklara başladı. İlçe Kurban Komisyonu satış ve kesim yerleri ile ilgili denetimlerini sürdürürken, Silivri Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Burçin Sarısaltıkoğlu kurban kesilirken dikkat edilmesi gerekenler hakkında vatandaşları bilgilendirdi. Silivri Belediyesi sınırları içinde belirlenen 91 kurban kesim ve kurban satış yerinde, genel temizlik ve düzenleme çalışmaları ekiplerce devam ediyor.

CANLI HAYVAN DENETİMLERİ 16 TEMMUZ’DA BAŞLIYOR

Silivri Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Veteriner Hekimleri ile Silivri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Veteriner Hekimleri, İlçe Müftülüğü ve Zabıta Müdürlüğü ekiplerinden oluşan Kurban Kontrol ve Denetim Birimlerince 16 Temmuz’dan itibaren Silivri Belediyesi Kurban Satış ve Kesim Yerine ulaşacak olan büyük ve küçükbaş kurbanlıklar muayene edilip gerekli evrakları kontrol edildikten sonra satış alanına alınacak. Satış alanına giren kurbanlıklara ekipler tarafından dış parazit ilaçlaması da yapılacak. Her türlü tedbire rağmen kaçan kurbanlıklar için Hayvan Yakalama Timleri de Silivri Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından oluşturuldu. Silivri Belediyesi, İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü, İlçe Müftülüğü ile ortaklaşa düzenledikleri Kesim Elemanı Yetiştirme ve Geliştirme Kursları ile Hijyen Kurslarına katılıp başarılı olanlara 2020 yılı Kesim Elemanı Kimlik Kartı verecek.

SİLİVRİ GENELİNDE KESİM YERLERİ BELİRLENDİ

İlçe Kurban Komisyonunca görevlendirilen Silivri Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Veteriner Hekimleri tarafından ilçede kendi alanlarını kesim yapmak üzere hizmete açmak isteyen vatandaşlarımızın yerlerinin 2020 yılı Kurban Tebliğine göre değerlendirilmesi yapıldı. Belirlenen 91 kesim yeri İlçe Kurban Komisyonunca uygun bulunarak İl Kurban Komisyonuna havale edildi.

ÜCRETSİZ CANLI HAYVAN BASKÜLÜ KURULDU

Silivri Belediyesi, belediyeye ait kurban satış ve kesim yerlerine canlı hayvan tartım cihazları yerleştirdi. Kilo ile kurban almak isteyen Silivrililer, belediye tarafından kurulan baskülden ücretsiz olarak faydalanabilecek.

KURBAN BİLGİLENDİRME BROŞÜRÜ DAĞITILACAK

Silivri Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ile İstanbul Veteriner Hekimler Odası Gıda Hijyeni ve Halk Sağlığı Çalışma Birimi ortaklığında Kurban Bilgilendirme Broşürü hazırlandı. Vatandaşların kesimden önce, sonra ve kesim sırasında nelere dikkat etmesi gerektiği konusunda bilgiler aktaran broşürler Silivri Belediyesi satış ve kesim yerlerinde dağıtılacak.

KURBANLIKLARIN KARKAS MUAYENESİ YAPILACAK

Silivri Belediyesi kurban satış ve kesim yerinde vatandaşların hastalık olduğuna dair şüphelendiği kurbanlıkların karkaslarının kesim sonrası muayeneleri yapılacak. İmha edilmesi gereken kurbanlıklar tutanak ile usulüne uygun şekilde bertaraf edilecek.

KURBAN SATIN ALIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Veteriner İşleri Müdürü Burçin Sarısaltıkoğlu, Kurban Bayramı öncesinde dış parazit ilaçlamaları ile satış yerindeki hayvanların bulunduğu barınakların ve çevrelerinin dezenfeksiyon ilaçlamalarının yapılacağını dile getirdi. Büyük ve küçükbaş olmak üzere gelen tüm hayvanların bilgilerinin kayıt altına alınacağını, kurban hizmetlerinin uygulanmasına dair tebliğ gereği denetimler yapılarak kurban olmaya uygun olmayan hayvanların mavi renkte çarpı (X) işareti ile işaretleneceğini ifade eden Sarısaltıkoğlu, kurban satın alırken dikkat edilmesi gereken konuları şöyle sıraladı:

-İl dışından geliyorsa Veteriner Sağlık Raporu olmayan,

- Küpesiz ve Büyükbaş Hayvan Kimlik Kartı (Pasaport), Küçükbaş Hayvan Nakil Belgesi bulunmayan,

-Çok zayıf olan, çok genç ve etleri olgunlaşmamış olan,

-Gebe veya yeni doğum yapmış olan,

-Sağlıklı görünmeyen,

-Pis kokulu ishali, salya ve burun akıntısı olan,

-Çevreye karşı aşırı tepkili veya çok duyarsız, hayvanların satın alınmaması gerekmektedir.

-Belediye tarafından izin verilen kurban kesim yerlerinde meydana gelecek herhangi bir olay karşısında Zabıta Müdürlüğü’ne 444 2047 \ 1552 - 212 727 1045 numaralı telefonlardan haber verilmelidir.