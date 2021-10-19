Silivri’de muhtarlar günü kutlandı

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı sonrası ise Muhtarlar Derneği Başkanı Eren günün anlam ve önemiyle ilgili yaptığı konuşma da “Göreve geldiği ilk günden bu yana biz muhtarlara hakkettiğimiz değeri veren sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a bizlere ilk olarak 2015 yılında kutlanmaya başlanan muhtarlar gününü armağan ettiği için teşekkür ederek başlamak istiyorum. Muhtarlar olarak Silivri’mizde göreve yeni başlayan sayın Kaymakamım Tolga Toğan'a hayırlı olsun diyorum. Muhtarlar olarak teşekkürü borç bildiğimiz kıymetli belediye başkanımız Volkan Yılmaz, görevi devir aldığı ilk andan itibaren çıkar siyaseti yerine mutlu bir Silivri sloganı ile hizmet önceliğini benimsediği için belediye başkanımız Volkan Yılmaz’a şükranlarımızı sunuyoruz” dedi

YILMAZ, BULGARİSTAN’DAKİ SEÇİMLER İÇİN ÇAĞRIDA BULUNDU

Etkinlikteki konuşmasında, 14 Kasım’da Bulgaristan’da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için Silivri’de yaşayan çifte vatandaşları oy kullanmaya davet eden Başkan Volkan Yılmaz, “14 Kasım’da Türk Cumhurbaşkanı adayımız ile Bulgaristan’da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yarışa giriyoruz. Biz Naim Süleymanoğlu’nun filmini izleyip gözyaşı döküyoruz ama iş mücadele etmeye, sandıklara gitmeye, o gün pikniğe, kahvaltıya, AVM’ye gitmemeye gelince maalesef sınıfta kalıyoruz. Bulgaristan’daki milletvekilliği seçimlerinde Silivri’nin oy oranı çok düşük bir seviyede kaldı. Bugün çifte vatandaşlarımızın oy kullanma belgelerini almak için son günü ancak vatandaşlarımız, 14 Kasım’da sandık başına gittiklerinde orada dolduracakları bir zeyilname ile oy kullanma hakkı kazanacaklar. Seçim tarihine kadar dernek başkanlarımızla, muhtarlarımızla, sivil toplum örgütlerimizle beraber bu seçimin önemini çifte vatandaşlarımıza anlatacağız. Bu anlamda Silivri Belediyesinin bütün imkânlarını seferber etmeye hazırız. Bulgaristan’da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Türk Cumhurbaşkanı adayımızın oy oranını yükseltmesinin Bulgaristan Türklüğünü temsili, hep masada olması ve isteklerin, taleplerin üst düzeyde karşılanması için çok önemli olduğunun altını çiziyor, hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum.” ifadelerini kullandı.

TOĞAN: “SİLİVRİ’Yİ HEP BİRLİKTE DAHA İYİ YERLERE TAŞIYACAĞIZ”

Başkan Yılmaz’ın ardından söz alan Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, “Yerel yönetimin temel taşı, vatandaşa en yakın noktada olan muhtarlarımızla bir araya gelmekten ziyadesiyle mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Bizim en yakın mesai arkadaşlarımız muhtarlarımızdır. Değerli muhtarlarımız; hem belediye başkanlarının, hem kaymakamların hem mülki amirlerin köylerde, mahallelerde eli ayağı, vatandaşın derdini, zorluğunu, mutluluğunu en yakın olarak paylaşabileceği mevkilerdir. Bizler de hem yerel idaremizle hem muhtarlarımızla birlikte Silivri’nin ne sorunu varsa halletmeye çalışacağız. Halledemediğimiz veya bizi aşan problemleri de iletilmesi gereken yerlere yine birlikte ileteceğiz. Silivri’mizi hep beraber kamu hizmetlerinin, belediye hizmetlerinin sunumu noktasında daha iyi yerlere taşıyacağımıza inanıyorum. Belediye Başkanımız Volkan Yılmaz bu noktada her türlü desteğe açık. Sizler de öylesiniz bunu görüyorum. Bu da bizi gelecek adına umutlandırıyor. Silivri’yi hep birlikte daha iyi yerlere taşıyacağız. Bu duygu ve düşüncelerle değerli muhtarlarımızın gününü kutluyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin.” diye konuştu.

Muhtarlar Derneği Başkanı Eren, konuşmasını şöyle sürdürdü;

“Muhtarlar olarak hepimiz ne kadar önemli bir görevde olduğumuzu çok iyi biliyoruz. Bu görev bilinci ile önce sorumlu olduğumuz mahallelere sonra Silivri’mize ve hepsinin üstünde cennet vatanımıza hizmet etmenin gururunu yaşıyoruz. Aslında muhtarlık görevinin tarihine kısaca baktığımızda ne kadar önemli bir görevde olduğumuz çok net bir şekilde karşımıza çıkıyor. Tam da bu noktada ülkemizde ilk demokratik seçimlerin 1800’lü yıllarda muhtarlık seçimleri ile yapıldığını hatırlatmak istiyorum. Muhtarın sözlük anlamı da seçilmiş demek dolayısıyla muhtarlar olarak aslında demokrasinin de bekçileri sayılıyoruz. Diğer taraftan muhtarlık için aynı zamanda dünyanın birçok ülkesinde örneği olmayan kutsal bir görev de diyebiliriz. Muhtar; sırdaş demektir. Köyündeki her evin sırrını bilir ve bu sırları çok iyi korur. Muhtar; arabulucudur. Mahallesindeki aile içi sorunları çözen kişidir ya da muhtar idare edendir.”

“Marka kent Silivri hedefimizde sizlerin de desteği ile mahallelerimizi örnek yaşam alanlarına dönüştürmeyi sürdüreceğiz. Bu kapsamda sözü çok uzatmadan 3 ana başlığa dikkat çekmek istiyorum. Gündemimizden hiç düşmemesi gereken deprem riski ile devam etmek istiyorum. Kaymakamlığımız ve belediyemizin liderliğinde depremde mücadele kapsamında koy ve mahallemizde yapılacak tüm faaliyetler için amade şeklinde bekliyoruz. İkinci dikkat çekmek istediğim pandemı ile mücadele kapsamında salgının ilk gününden itibaren muhtarlar olarak üzerimize düşen tüm görevleri yerine getirdik bu pandemıden ülkemizin bir an önce kurtulması için yeni görevlere de hazırız, eski normalimize dönmek için var gücümüzde devletimizin ve halkımızın yanındayız. Üçüncü dikkat etmek istediğim konu ise tarım belediyemizin köylerimiz için hayati önemde olan çiftçilik konusundaki attığı adımların devam edeceğini bilmek bile bize yetiyor. Vatanımızın bayrağımızın ezanımızın ve devletimizin her daim var olması dileğiyle muhtarlar günü etkinliğimize katıldığınız için hepinize tüm arkadaşlarım adına bir kez daha teşekkür ediyorum.”

“Son olarak dualarımızın şanlı ordumuz ile birlikte olduğunu bildirmek istiyorum geçmişte yedi düvele meydan okuyan şanlı ordumuz bugün de aynısını yapıyor. Operasyonu ile sadece terör örgütlerinin kökü kazınmıyor. Aynı zamanda Türkiye’yi bölmek isteyenlere bir kez daha ders veriliyor. Tüm muhtarlar olarak aynı zamanda ordumuzun da emrindeyiz, Allah askerimizin yar ve yardımcısı olsun.”

“Konuşmamı burada noktalarken başta cumhuriyetimizin kurucusu ulu önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere dünden bugüne vatan için siper olmuş tüm şehit ve gazilerimize şükranlarımızı sunuyorum. Rabbim Türk vatan ve istiklal cumhuriyeti necip Türk milletini sonsuza kadar kalıcı ve bahtiyar eylesin dileklerimle törene katılan tüm katılımcılara muhtarlar derneği ve muhtar arkadaşlarım adına saygılarımı sunar iyi günler diliyorum.”

Güncelleme Tarihi: 19 Ekim 2021, 14:43