Silivri’de Tufan taktiğ

Merhabalar güzel insanlar. Mart ayı kapıdan baktırıp kazma kürek yaktırdı bu sene. Görenleriniz oldu mu bilmiyorum ama leylekler geldi. Zavallılar rüzgârın pençesinde boğuşarak uçmaya çalışıyorlardı. Görenleriniz varsa Marteniçkalarınızı çiçek açmış ağaçlara bağlama vaktinin olduğunu da hatırlatıyorum…

Başlığı ele alarak başlayalım. Aldıysak eğer, şimdi kurt var kurt var değil mi? Şöyle ki; elmadan çıkan da kurt dağdan inen de kurt, ikisi de kurt sonuçta, elbette karakter ve yaşayış biçimlerine göre birbirlerinden ayrılırlar…

Kurt yırtıcı ve etçildir, iri ve güçlü bir hayvandır, geceleri avlanır, yalnızlığı ve puslu havaları sever.(İnsan ile doğa iç içe olduğuna inanan, savunan ve savunmaya devam edecek olan, dizi değil belgesel izlemeye doymayan biri olarak yazıyorum) ki;

Silivri’mizde uzun zamandır kurtların çoğaldığını gözlemliyor ve üzülüyorum, zira dağını karıştıran kurtlar var arkadaşlar… Keşke kurt sembolü yapmakla kurt olunsaydı…

Kurdun kurt olduğunu nasıl anlayacağız biliyor musunuz? Avlanma taktiğinden. Size bunu bir anımla özetlemek isterim:

Çok sevdiğim kardeşimin bir arkadaşıyla tanışmıştık. Çatık kaşlı bir gençti, oradan buradan konuşurken, siyaset tartışılmaya başlandı. Başka Ülkelerin Türkiye için düşünce ve politikaları da eklenince, kardeşim ekonomik güçten, Uluslararası sanayiden eğitimden bahsederken bu genç sadece şunu söylemişti:

” Hepsi Tufan takti ile hilalin içine gireceklerdir abi, sen rahat ol “!dedi. Kardeşim baktı kaldı. Oysa Bana karakterini, neyi savunduğunu, kimleri desteklediğini nerden geldiğini nasıl bir eğitim aldığını net bu sözlerle biyografisini çıkarmıştı…Çok çok net! Bravo!

Üç hilal? Kurt oyunu? Tufan, evet Tufan taktiği? Kurt sembolü yapan arkadaşlara bunları sormalıyız? Neden bu işareti yapıyorsun diye. Yani sebep nedeni ne diye?

Şimdi o işaretin anlamını bilmeden yapan, birilerinin gözüne girmeye çalışan insanlara, itafen:

Tufan taktiğe göre kurt sürüsü iki kümeye ayrılıyor. Birinci küme fedai kümesi olup ikinci küme ise pusu kümesidir. Fedai kümesi köpeklerin bulunduğu yerleşim yerine girer ve köpeklere saldırır. Biraz mücadele sonrası fedai kümesi yenilmiş gibi davranıp, köpeklerden kaçmaya başlar bu durumda köpekler de kurtların ardından onları kovalamaya başlarlar lakin köpekleri bir sürpriz beklemektedir. Asıl ve kalabalık topluluk olan pusu kümesi, onları yerleşim yerinin dışında beklemektedir!

İşte bu bir pusu kümesidir ve bu pusu ne şekilde olur biliyor musunuz arkadaşlar? HİLAL biçiminde dizilmiş ve gizlenmiştir. Fedai olan kurtlar köpekleri akıllıca bu hilalin ortasına çekerler. Köpekler hilalin içine tümüyle girince, pusu kümesi hilali uçlarından kapatılır ve köpekler bir çember içine alınmış olur. Artık köpeklerin kurtuluş umudu yoktur ve zafer kurtlarındır! İşte bu kurt oyunun Tufan taktiğidir…

Bir yerde okumuştum ki tarihte, Roma imparatoru Sezar’ın, sahte geri çekilme ve pusuya dayalı Kurt Oyunu’nu Asyalı göçebe savaşçılardan öğrenip uygulamağa çalıştığı fakat Roma ordusunun, Türk ordusu gibi süvariliğe dayanmayıp piyade ağırlıklı olmasından ve Roma ordusunda okçuluğa verilen önemin az olmasından ötürü Roma ordusu Kurt Oyunu’nu uygulamakta yetersiz kalmıştır.

Zaten Türkler yaptıkları savaşların hemen hemen tümünde, düşmandan sayıca az bulunmuşlardır. Sayıca az Türk ordusunun kalabalık düşman ordularını alt etmesinin arkasında yatan sırlardan biri kurtlardan alıp uyguladıkları bu savaş taktiği yatmaktadır…

Diyeceğim o ki dostlar kurt var kurt var…

Kurtlara saygılar kurtçuklara bol gübreli günler, zira unutulmamalıdır ki Silivri tarım bölgesi…

Ne demek istediğimi anlayanlara sevgi ve saygılar…Anlamayanlara bol okumalı günler…Anlamak istemeyenlere de bol gübreli günler efendim…

Sevgi ve dürüstlükle kalın…

Chenay Kobak

Güncelleme Tarihi: 23 Mart 2021, 20:10