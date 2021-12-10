Silivri’de Yatırımlar Hız Kesmeden Devam Ediyor

Silivri Belediye Meclisi 2021 yılı Aralık ayı meclis toplantısı 1. birleşiminin 2. oturumu, meclis üyelerinin katılımıyla Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıya Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkanvekili Erdoğan Gökalp Kalaycı, Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Grup Başkanvekili Filiz Güler, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Melih Yıldız ve meclis üyeleri katıldı. Toplantıda pazartesi günü ilgili komisyonlara gönderilen 9 gündem maddesine ilişkin komisyon raporları, meclis üyelerinin oy birliği ile kabul edildi. Toplantıyı yöneten Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Kasım ayındaki kültür ve sanat faaliyetlerinden eğitim yatırımlarına, sağlık alanındaki hizmetlerden kente kazandırılan sosyal alanlara kadar pek çok konuda önemli açıklamalarda bulundu.

“SİLİVRİ EĞİTİMDE ALTIN ÇAĞINI YAŞIYOR”

İstanbul Valiliğinin, Silivri’ye kazandırmayı planladığı okullarla ilgili bilgiler veren Başkan Volkan Yılmaz, “Silivri hem bizim belediye olarak yaptığımız çalışmalar hem de hükümetimiz ve İBB’nin hizmetleri ile eğitim yatırımları noktasında altın çağını yaşıyor. Sizlere, ilçemize kazandıracağımız 9 adet yeni okulun müjdesini vermek istiyorum: İstanbul Valiliğimiz ile birlikte Selimpaşa Mahalesi’nde 32 derslikli bir ortaokul, Yeni Mahalle’de 32 derslikli bir ilkokul ve 32 derslikli bir ortaokul, Mimarsinan Mahallesi’nde 40 derslikli bir Anadolu lisesi ile ilçemizin farklı noktalarında inşa etmeyi planladığımız 8 derslikli 5 adet anaokulunun 2022 yılı içerisinde temelini atacağız. Bu vesile ile İstanbul Valimiz Sayın Ali Yerlikaya’ya ve Milli Eğitim Bakanımız Mahmut Özer’e şükranlarımı sunuyorum. 12 köy okulunu kapsayan Kütüphanesi, Bilgisayar Odası ve Tiyatro Salonu Olmayan Köy Okulu Kalmayacak projemizde sadece Fener köyümüzün okulu kaldı. Diğerlerinin tamamını bitirdik. Şimdi çeperlerden gelerek merkeze doğru ilçemizde bulunan farklı okulların restorasyonu ve tadilatlarını yapıyoruz. Mimarsinan Mahallesi’nde 1.100 öğrencimizin öğrenim gördüğü okulumuzu BOTAŞ’ın sponsorluğunda A’dan Z’ye yeniledik. Şimdi de yine sponsor bir firma ile Cumhuriyet Mahallesi’nde yaklaşık 1.000 öğrencimizin eğitim gördüğü okulumuzu yenileyeceğiz.” dedi.

GENÇLİK VE KÜLTÜR MERKEZİ PROJESİ HAYATA GEÇİYOR

Silivri’de hayata geçirilecek Gençlik ve Kültür Merkezi Projesi için çalışmaların başladığını söyleyen Başkan Yılmaz, “Silivri Belediyemiz, Gençlik ve Kültür Merkezi Projesi için ilk adımı attı. 23 Aralık’ta projemizin ilk etabı olan gençlik merkezinin ihalesini gerçekleştireceğiz. İçerisinde etüt merkezlerinin, kütüphanelerin yer alacağı, gençlerin rahat çalışma imkânı bulacakları ve her türlü sanatsal etkinliğin yapılabileceği bir gençlik merkezinin temelini çok kısa sürede atıp 2022 yılı içerisinde bitirmeyi hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.

SİLİVRİ’DE SAĞLIK YATIRIMLARI DEVAM EDİYOR

İlçedeki sağlık yatırımlarının devam ettiğini ifade eden Başkan Volkan Yılmaz, “Piri Mehmet Paşa Mahallesi’nde bulunan ve depreme dayanıksız olan 50. Yıl Sağlık Ocağının yerine, 100 metre mesafede inşa ettiğimiz Dr. Cemal Kozanoğlu Aile Sağlığı Merkezimizin açılışını yaptık. Arazisini trampa yani takas yöntemiyle belediyeye kazandırdığımız aile sağlığı merkezimizin yapımını hayırseverlerimiz ve sponsorlarımızın desteğiyle gerçekleştirdik. Buradan bir kez daha aile sağlığı merkezimizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Yine ilçemizde 5.000 metrekare kapalı alanda, içerisinde savaş dispanseri, sağlıklı yaşam merkezi ve 11 hekimli bir sağlık ocağının da yer alacağı İlçe Sağlık Müdürlüğü binamızın yapımı da ocak ayında başlayacak. Sağlık Bakanlığımıza ve projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

“SİLİVRİ’DE SANAT VAR, SİLİVRİ’DE HAYAT VAR!”

Silivri’de gerçekleştirilen ‘4 Mevsim Silivri Ulusal Fotoğraf Yarışması’nın devam ettiğini ifade eden Başkan Yılmaz, geçtiğimiz günlerde Silivri Belediyesinin düzenlediği “1. Uluslararası Silivri Resim Çalıştayı” ile ilgili ise şu detayları paylaştı: “Silivri’de hayat var, Silivri’de sanat var diyerek 1. Uluslararası Resim Çalıştayını gerçekleştirdik. 12 ülkeden yaklaşık 60 ressam Silivri’yi resmettiler. Çok güzel bir etkinlik oldu. Ressamlarımızı bir hafta boyunca Silivri’de misafir ettik. Kendileri bu süre boyunca yaptıkları eserlerini Silivri’ye bir anı olarak bıraktılar. Ben bu vesile ile gerek yurt içi gerek yurt dışından çalıştaya katılan bütün sanat insanlarına huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum.”

“MÜBADELE EVİNDE ÇALIŞMALAR BAŞLADI”

Mübadele Evi projesinde yapım aşamasına geçildiğinin müjdesini veren Başkan Yılmaz, “Projesi bizden önceki belediye yönetimi tarafından çizilen ve takibini bizim yaptığımız, finansmanını yüzde 75 İstanbul Valiliğimizin, yüzde 25 de Silivri Belediyesinin üstlendiği mübadele evinin yapımına dün itibariyle başladık. Projenin biraz geç kalmasının nedeni buranın arkeolojik sit alanı olması nedeniyle Müzeler Müdürlüğümüz tarafından numune kazılara gönderilecek heyeti beklememizdi. İnşallah haziran ayı içerisinde mübadele evimizi Silivri’ye kazandırmış olacağız.” dedi.

“SARIBEKİR PARK VE SPOR ALANINDA ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI”

Sarıbekir Park ve Spor Alanının aralık ayı içerisinde açılacağının müjdesini veren Başkan Volkan Yılmaz, “Yıllardır bakımsız ve atıl durumda bulunan Sarıbekir Park ve Spor Alanımızda çalışmalarımızı tamamladık. Açılışını bu ay içerisinde gerçekleştireceğiz. Sıfırdan bir park yaparak mahallemizin ciddi bir ihtiyacını karşıladık. İçerisinde kamelyalar ve spor alanlarının yer aldığı parkımızda mahalle sakinlerimiz ücretsiz internet hizmetimizden de yararlanabilecek.” ifadelerini kullandı.

“ORTAKÖY KAPALI PAZAR YERİNİ HİZMETE AÇTIK”

Kasım ayı içerisinde hizmete açılan Ortaköy Kapalı Pazar ve Etkinlik Alanı hakkında bilgiler veren Başkan Volkan Yılmaz, “Ortaköy’ümüzde 1.600 metrekare kapalı bir pazar alanın yapımını tamamlayıp vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Bu alanda vatandaşlarımız; düğün, iftar, sahur, kahvaltı organizasyonları ve spor faaliyetleri gibi sosyal aktivitelerini gerçekleştirebilecekler. Ortaköy’de yaşayan vatandaşlarımız burada hiçbir ücret ödemeden düğünlerini yapabilecekler. Toplam 6500 metrekare, içerisinde bulunan parkı ve bahçesiyle hanımefendilerin, gençlerin, çocukların keyifli vakit geçirebilecekleri ve ücretsiz internet hizmetimizden de yararlanabilecekleri bir etkinlik alanı. Ben, kapalı pazar ve etkinlik alanımızın Ortaköy’de yaşayan vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.” diye konuştu.