Silivri’de ‘Yayalar Kırmızı Çizgimizdir’ uygulaması

İçişleri Bakanlığı tarafından ‘trafikte yaya önceliği ’ne dikkat çekmek amacıyla ‘Yayalar Kırmızı Çizgimizdir’ projesi başlatıldı. 30 Mart itibariyle başlayan uygulama Silivri’de de yapıldı. Projede yaya şeridini kırmızıya boyayarak, trafikte bulunan sürücüler için farkındalık oluşturmak amaçlandı.

Uygulamaya Silivri İlçe Kaymakamı Ali Partal, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, İlçe Jandarma Komutanı Bin. Güngör Kırarslan, İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Ragıp Tunç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Zekeriya Artar, SİBESO Başkanı Nuray Koçer, Sanayi Sitesi Kooperatifi başkanı Ercan Çalışkan, Şoförler Odası Başkanı Recep Akıncı, Silivri Belediyesi Zabıta Müdürü Uğur Tozlu ve okul müdürleri katıldı.Silivri’nin farklı noktalarında ilçe genelinde görevli personellerin katılımıyla gerçekleştirilen uygulamalarda, araç sürücülerine ‘yayanın ve yaya geçitlerinin önemi’ anlatılarak farkındalık oluşturuldu. Aileleriyle birlikte yolculuk eden küçük çocuklara da kırmızı düdük verildi.

Uygulama ile ilgili bilgiler veren İlçe Kaymakamı Ali Partal” Bugün farkındalık oluşturmak için bir aradayız. Hep birlikte yaya önceliğimiz kırmızı çizgimizdir sloganıyla hareket ediyoruz. Amacımız sürücülerin yaya geçitlerine geldiklerinde yayanın üstün olduğunu anlatmak için farkındalık oluşturuyoruz. Bugün hem ilçe emniyet Müdürlüğü hem de İlçe Jandarma komutanlığımıza bağlı personelimizin yarısı şu anda yaya geçitlerinde okul geçitlerinde görevli, hem yaya trafiğinin düzenlenmesi için çalışmalar yapıyorlar hem de yayanın üstün olduğunu göstermeye çalışıyorlar. Önceliğimiz trafikte her zaman yaya, daha önceki yıllarda da önceliğimiz yaya sloganımız vardı. Malum pandemi sürecindeyiz. Bu süreçte de bizim kırmızı çizgilerimiz var. Orada da bizim önceliğimiz maske mesafe temizlik, bunu hatırlatmak isterim” dedi.

Güncelleme Tarihi: 30 Mart 2021, 14:40