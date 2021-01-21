Bölge Trafik ekipleri, şehirlerarası yolcu ve yük taşımacılığı yapan ticari araçları tek tek durdurdu. Silivri Bölge Trafik Denetleme İstasyon amirliği önünde yapılan uygulamada lastik kontrolünün yanı sıra sürücü belgeleri ve takograf gibi evraklar da denetlendi. Yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Nisan 2021 günü son buluyor. Kış lastiği uygulamasına uymayan sürücülere de 776 lira cezai işlem uygulanıyor.Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2021, 13:35
Silivri’de zorunlu kış lastiği uygulaması
Silivri’de polis ekipleri tarafından şehirlerarası yolcu ve yük taşımacılığı yapan ticari araçlarda zorunlu kış lastiği uygulaması yapıldı.
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