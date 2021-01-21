Silivri’de zorunlu kış lastiği uygulaması

Kış lastiği takma zorunluğu getirilen yolcu ve yük taşıyan ticari araçlarda sıkı denetimler sürüyor. Silivri Bölge Trafik Denetleme İstasyon amirliği, şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlarda kış lastiği takma zorunluluğu uygulaması kapsamında denetim gerçekleştirildi.

Bölge Trafik ekipleri, şehirlerarası yolcu ve yük taşımacılığı yapan ticari araçları tek tek durdurdu. Silivri Bölge Trafik Denetleme İstasyon amirliği önünde yapılan uygulamada lastik kontrolünün yanı sıra sürücü belgeleri ve takograf gibi evraklar da denetlendi. Yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Nisan 2021 günü son buluyor. Kış lastiği uygulamasına uymayan sürücülere de 776 lira cezai işlem uygulanıyor.

Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2021, 13:35