Silivri’deki Okullarda gerçeğini aratmayan deprem tatbikatı

Silivri’de 1-7 Mart Deprem Haftası ve “2022 Afet Tatbikat Yılı” kapsamında İstanbul genelindeki tüm okullarla eş zamanlı olarak “Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı” yapıldı. Silivri Kız İmam Hatip Lisesinde, Silivri Afet Koordinasyon Merkezi koordinasyonunda gerçekleştirilen tatbikata, Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, İl AFAD Şube Müdürü Kadir Ali Sırmali, İlçe Emniyet Müdürü Cemil Erim, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Talat Deniz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Zekeriya Artar, İlçe Müftüsü İsa Sağlam, belediye meclis üyeleri, STK temsilcileri, kurum ve kuruluş müdürleri, öğrenci ve öğretmenler katıldı.

DEPREM ANI CANLANDIRILDI

İçişleri Bakanlığı tarafından ilan edilen 2022 Tatbikat Yılı ve Deprem Haftası kapsamında düzenlenen tatbikat İstanbul genelindeki tüm okullarla eş zamanlı olarak saat 11.30’da gerçekleştirildi. Protokol üyelerinin katılımıyla Silivri Kız İmam Hatip Lisesinde gerçekleştirilen tatbikatta okulda siren eşliğinde deprem uyarısı yapıldı. Uyarı ile birlikte sınıflarda eğitim gören öğrenciler çök, kapan, tutun uygulaması yaptı. Öğrenciler kontrollü ve hızlı bir şekilde okuldan tahliye edilerek güvenli bölgeye alındı. Yapılan yoklamanın ardından tatbikat senaryosu gereği bina içerisinde kalan ve yaralı olduğu tespit edilen bir kişi Silivri Afet Koordinasyon Merkezi (SAK) ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak hastaneye sevk edildi. Okulun ikinci katında çıkan yangın ise olay yerinde bulunan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Silivri Kaymakamı Tolga Toğan ve Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın öğrencilerle bir süre sohbet ederek günün anısına fotoğraf çektirmesiyle tatbikat sona erdi.

BAŞKAN YILMAZ: “75 BİN VATANDAŞIMIZA EĞİTİM VERDİK”

Tatbikat sonrası açıklama yapan Başkan Volkan Yılmaz, “ Ülkemizde her yıl 1-7 Mart tarihleri vatandaşlarımızda afet bilincinin oluşturulması ve afetlere karşı hazırlıklı olunması amacıyla ‘Deprem Haftası’ olarak idrak edilmektedir. Ayrıca 2022 yılı İçişleri Bakanlığımız tarafından ‘Afet Tatbikat Yılı’ olarak ilan edildi. Bugün biz de İstanbul genelindeki tüm okullarla eş zamanlı olarak Silivri İmam Hatip Okulumuzda ‘Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı’ gerçekleştirdik. Buradaki amacımız çocuklarımıza deprem öncesi, deprem sırası ve deprem sonrasında yapılması ve yapılmaması gerekenlerle ilgili tecrübe edindirmek, uygulamalı bir şekilde onların bu konuda hassasiyetlerini geliştirmekti. Silivri’de afet öncesi, afet sırası ve afet sonrasında yapılması gerekenleri etkin bir şekilde gerçekleştirebilmek amacıyla Silivri Afet Koordinasyon Merkezini kurduk. Silivri Belediyesi tarihinde ilk defa kendi arama kurtarma ekipleriyle Silivri’nin dışındaki vatandaşlarımızın yardımına koştu. 2021 yılı İçişleri Bakanlığı tarafından ‘Afet Eğitim Yılı’ olarak ilan edilmişti. Biz de buradan üzerimize bir sorumluluk aldık ve 75 binin üzerinde vatandaşımıza afet bilincini aşılamak amacıyla ‘Afet Bilinci ve Farkındalık Eğitimi’ verdik. Programlı bir şekilde eğitimlerimiz devam ediyor. Silivri Belediyesi şu an Türkiye ve İstanbul’da afetler konusunda en fazla eğitim veren belediye konumundadır. Bizim yaptığımız bütün hizmetlerin, bütün yatırımların odağında insanımız var. Her şey insanlarımızın mutluluğu, huzuru ve güvenliği için! Her şey daha güzel, daha yaşanabilir bir Silivri için! Biz, bu uğurda yaptığımız çalışmalarla Türkiye’de öncü, önder ve örnek bir belediye olmaya devam edeceğiz. “ dedi.

Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2022, 17:45