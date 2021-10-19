Silivri’deki ulaşım sorunu masaya yatırıldı

Restore edilen Mimar Sinan Köprüsü ve tarihi Kısa Köprü’nün açılışı için Silivri’ye gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, TBMM Başkanvekili Celal Adan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu ve Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) yöneticileri, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ı makamında ziyaret etti. Ziyaretin ardından Silivri Belediyesi Eşref Efendi Toplantı Salonu’nda, ilçedeki ulaşım sorunları ile ilgili toplantı düzenlendi.

Bakan Karaismailoğlu, TBMM Başkanvekili Celal Adan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve katılımcı heyete, Başkan Yılmaz tarafından; D-100 karayolunda yaşanan sorunlar, BP benzinlik önünde meydana gelen trafik kazaları ile ilgili bir sunum yapıldı ve proje örnekleri sunuldu.

Bakan Karaismailoğlu tarafından bakanlık yetkililerine, toplantı gündemindeki konulara ilişkin talimatlar verildi.

Toplantıya MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gür, AK Parti İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca, MHP İstanbul Milletvekilleri Arzu Erdem ve Hayati Arkaz, Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, MHP İlçe Başkanı Zafer Yalçın, AK Parti İlçe Başkanı Mutlu Bozoğlu ve belediye başkan yardımcıları katılım sağlarken, karşılıklı değerlendirmelerin ardından toplantı sona erdi.