Silivri’den Sonra İstanbul’un da Duvarlarına Renk Geliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 2010 yılında özellikle karayolları üzerindeki duvar alanlarında başlatılan dikey bahçe uygulamalarına yönelik, hem ekonomik olan hem de bütçeye tasarruf sağlayan bir dönüşüm programı başlattı.

Günümüz koşullarında, bahçe duvarların bakım maliyetlerinin yüksekliğine ve su tüketimine dikkat çeken İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı Prof. Dr. Yasin Çağatay Seçkin, “Bahçe duvarların, ekonomik giderlerine karşı ekolojik faydaları tartışılır bir hal almıştır. Bu nedenle, Daire Başkanlığı olarak; bakım, onarım, yenileme maliyetleri ile su tüketimini azaltmak ve daha sürdürülebilir duvarlar oluşturmak amacıyla, dikey bahçeler için bir dönüşüm programı başlattık. Proje kapsamında, bahçe duvar uygulaması olmayan gri beton duvarları da rengarenk boyayarak kente renk katacağız” diye konuştu.

PROJE 2 MİLYON LİRA TASARRUF SAĞLAYACAK

Seçkin, içinde bulunulan salgın dönemde, sanatçılarımızı da desteklemek amacıyla, İstanbul’un duvarlarını tuvale döndürmeyi, çözüm yollarından ilki olarak belirlediklerinin altını çizdi. “Konuşan Duvarlar” adını verdikleri proje çerçevesinde, ilk uygulamayı Fikirtepe’de başlattıklarını anlatan Seçkin,O-1 karayolu üzerinde 200 metre uzunluğundaki 2.000 metrekarelik duvar yüzeyinde grafiti resmi çalışması yapıldığını söyledi.

İBB bütçesinden kaynak ayırmadan, sponsorlu yapılan çalışmanın bu ay içerisinde tamamlanacağını ifade eden Seçkin, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Söz konusu alanda gerçekleştirilen sanat eseri sayesinde, alandaki dikey bahçenin bakım maliyeti olan yıllık 150 bin liralık bütçe, parklarımızla ilgili bakım bütçesine aktarılacak. Tüm dönüşüm programı tamamlandığında, yeşil alanlara ilişkin bütçemizde 2 milyon lira tasarruf sağlanmış ve şehrin duvarları tablolara dönüşmüş olacak.”

HEM EKONOMİK HEM SÜRDÜRÜLEBİLİR

“Kenti sanatla buluşturuyoruz” mottosuyla Jotun boya sponsorluğunda yürütülen grafiti kompozisyonu, İstanbul’un enerjisini vurgulayan soyutlamalardan oluşuyor. Doğa, birlik, ev, barış, komşu, gençlik, paylaşım, saygı gibi kavramların maneviyatını ortaya çıkarmak amacıyla tasarlanmış olan bu kompozisyon; doğadan ilham alan renklerle canlanıyor. Farklı sponsorlarla İstanbul’un duvarlarına sanatın renk yeteneğinin yansıması devam edecek.

Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2020, 19:40