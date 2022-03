Silivrili Kadınlar Nadide Sultan ile Eğlendi

Silivri Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kadınlara özel Nadide Sultan Konseri düzenledi. Mega Saray Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen programa Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Eşi Ezgi Yılmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Emre Sarısaltıkoğlu, Belediye Meclis Üyeleri Sultan Aşkın, Filiz Güler ve yaklaşık 2.000 kadın katıldı. Merkeze uzak köy ve mahallerde yaşayan kadınlar için servis hizmeti verildi. Konser öncesi yaptığı konuşmada kadınlar gününü kutlayan ve kadına yönelik şiddete değinen Başkan Yılmaz, Silivri Belediyesi tarafından yapılan hizmetlerle ilgili bilgiler vererek; “Siz değerli kadınlarımızın emrinde olmaya, her daim en büyük destekçiniz olmaya devam edeceğiz.” dedi.

“EN BÜYÜK DESTEKÇİNİZ OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

“Her kadın ve çocuk istismarı insanlığa ihanettir. Ve hiçbir ihanet, cezasız bırakılmamalıdır.” diyen Başkan Yılmaz, şöyle devam etti: “Her kadın cinayeti, istikbalimizin kalbine indirilmiş hançer, Türk-İslam medeniyetinin ufkuna gerilmiş kanlı gömlektir. Hâlâ istismarları ve işlenmiş cinayetleri konuşuyor olmaktan, bu zulmü önleme adına, bir arpa boyu mesafe alamamaktan, ızdırap duyulması lazımdır. Kadın ailedir, kadın annedir, kadın vatandır, kadın ülkedir, kadın gelecektir, kadın gelecek nesillerin teminatıdır. Kültürün, sanatın ve sporun içinde daha fazla olabilmeniz amacıyla birçok etkinlik düzenliyor, kadınlarımıza her alanda pozitif ayrımcılık yapıyoruz. En büyük gayenizin çocuklarınıza iyi bir gelecek hazırlamak olduğunun fakındayız. Biz de bu uğurda size yardımcı olmak, destek olmak, omuz vermek adına çalışmalar yürütüyoruz. Biz, ‘Kadınlara dokunulduğunda hayatın her noktasına dokunulur’ düşüncesinden hareketle; siz değerli kadınlarımızın emrinde olmaya, her daim en büyük destekçiniz olmaya devam edeceğiz.”

“SİZİN TUTTUĞUNUZ EL BİR ÖMÜR ELİNİZİ BIRAKMAYCAK”

Seçim döneminde kendisine kadınların verdiği desteği hatırlatan Başkan Yılmaz, “Seçimlerden önce kahvelerde, hanımefendilerle bir araya geldiğimiz toplantılarda, mitinglerde size; ‘Hanımefendiler ben seçilirsen hep sizlerle bir arada olacağım. Hep sizlerle yürüyeceğim. Size elimi uzatıyorum. Bu eli havada bırakmayın.’ dedim. Allah’a çok şükür ki o el havada kalmadı. Silivri’nin güzel insanları, hanımefendileri elimi sımsıkı yakaladı. Bugün Silivri Belediye Başkanı olarak bu güzel şehre hizmet etme şansı bulduysam bu sizin eseriniz. Kadınlarımızın desteği beni Silivri Belediye Başkanı yaptı. Buradan size bir söz vermek istiyorum. Sizin tutuğunuz el, söz olsun ki bir ömür boyunca sizin elinizi bırakmayacak. Yemin olsun ki bu el, elini tutanları unutmayacak. Bu duygu ve düşüncelerle başta annem olmak üzere, eşim Ezgi hanımefendi ve bütün Türk kadınlarının kadınlar gününü tebrik ediyorum.” dedi.

Başkan Yılmaz’ın konuşmasının ardından Ahenk Sanat Kulübü halk oyunları gösterisi yaptı. Ünlü şarkıcı Nadide Sultan, yoğun katılımın olduğu programda şarkılarıyla salondakilere büyük coşku yaşattı. Başkan Yılmaz, Nadide Sultan’a Silivri Yoğurdu ve çiçek takdiminde bulundu. Program kadınlara günün anısına hediye verilmesinin ardından sona erdi.