Silivri’nin nüfusu 209 bin 014 kişi oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçlarını açıkladı. Buna göre, Silivri’de ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 8799 kişi artarak 209 bin 014 kişiye ulaştı.

Bu sayıyı 118642’si erkek nüfus, 90372’si de kadın nüfusu oluşturdu.

2020 YILI NÜFUS SAYISI 200 BİN 215 KİŞİYDİ

TÜİK’in verilerine göre, Silivri’nin nüfusu 2020 yılında 200 bin 215, 2019 yılındaki nüfus sayısı 193 bin 680, 2018 yılındaki nüfus sayısı da 187621 oldu.