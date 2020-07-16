banner3088

Silivri’nin yeni Emniyet Müdürü Cemil Erim oldu

İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş tarafından İstanbul'daki İlçe ve Şube Müdürlükleri'ne atamalar yapıldı. 39 ilçenin ve 49 şubenin emniyet müdürleri netleşti.Silivri Emniyet Müdürü Taner Ertürk, Siber Suç.Müc.Şb.Md.Lüğü, Göçmen Kaç. İle Müc.Ve Hudut Kapıları Şb.Md.Lüğü Organize Suç.Müc.Şb.Md.Lüğüne atandı.Silivri’nin yeni emniyet Müdürü Cemil Erim oldu.

Silivri’nin yeni Emniyet Müdürü Cemil Erim oldu

İstanbul Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü 2020 yılı genel atamalarında İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzde görevli 51 rütbeli personel doğu ve batı illeri atamasına tabi olmuştur. İlimizin huzur ve asayişine verdikleri hizmetler nedeniyle teşekkür ediyor, yeni görevlerinde başarılar diliyoruz. İl dışından 10 rütbeli personelin ilimize ataması ve il içinde 33 personelin de yeni rütbe alması sebebiyle, 19 İl Emniyet Müdür yardımcısı, 22 ilçe müdürü ve 39 Şube Müdürünün yer değişikliği yapılmıştır. İlimizin huzur ve güvenliğinin en üst düzeye çıkarılması konusunda büyük gayret ve özveriyle görev yapacağına yürekten inandığımız, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünde görevli bütün personelimize üstün başarılar diliyoruz. İstanbul’umuza ve Emniyet Teşkilatımıza hayırlı olsun”

İL EMNİYET MÜDÜR YARDIMCILARI GÖREV DAĞILIMI

S.NO

ADI SOYADI

SORUMLU OLDUĞU BİRİMLER

1

SİNAN ÇAMUROĞLU

PERSONEL ŞB.MD.LÜĞÜ HUKUK İŞLERİ VE SOR.ŞB.MD.LÜĞÜ SOSYAL HİZMETLER ŞB.MD.LÜĞÜ BELGE YÖNETİMİ ŞB.MD.LÜĞÜ

2

MUHARREM YAZGAN

GÜVENLİK ŞB.MD.LÜĞÜ KOORDİNASYON ŞB.MD.LÜĞÜ FOTO FİLM ŞB.MD.LÜĞÜ

3

ALPER KARALI

GENEL DNT.VE DİS.ŞB.MD.LÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME ŞB.MD.LÜĞÜ

4

SERPİL HATİPOĞLU

İST.HAVALİMANI ŞB.MD.LÜĞÜ İST.ATATÜRK HAVALİMANI ŞB.MD.LÜĞÜ İST.S.GÖKÇEN HAVALİMANI ŞB.MD.LÜĞÜ

5

KAYHAN AY

TERÖRLE MÜC.ŞB.MD.LÜĞÜ BOMBA İMHA VE İNC.ŞB.MD.LÜĞÜ İNSANSIZ HAVA ARÇ.BR.A.LİĞİ

6

KORAYŞENSOY

ÇEVİK KUVVET ŞB.MD.LÜĞÜ SPOR GÜVENLİĞİ ŞB.MD.LÜĞÜ

7

ZAFER BAYBABA

ASAYİŞ ŞB.MD.LÜĞÜ GÜVEN TİMLERİ ŞB.MD.LÜĞÜ

8

BELMA ALDEMİR

TOPLUM DES.POL.ŞB.MD.LÜĞÜ EĞİTİM ŞB.MD.LÜĞÜ

9

ÖMER FARUK ATAŞ

İSTİHBARAT ŞB.MD.LÜĞÜ TANIK KORUMA ŞB.MD.LÜĞÜ

10

TANER ERTÜRK

SİBER SUÇ.MÜC.ŞB.MD.LÜĞÜ

GÖÇMEN KAÇ. İLE MÜC.VE HUDUT KAPILARI ŞB.MD.LÜĞÜ ORGANİZE SUÇ.MÜC.ŞB.MD.LÜĞÜ

11

MURAT ELLİK

POLİSEVİ ŞB.MD.LÜĞÜ BALTALİMANI POLİSEVİ ŞB.MD.LÜĞÜ

12

ERDEM TORLAK

MUHABERE ELEKTRONİK ŞB.MD.LÜĞÜ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ŞB.MD.LÜĞÜ SİLAH VE PAT.MAD.ŞB.MD.LÜĞÜ

13

FATİH DOĞAN

NARKOTİK SUÇ.MÜC.ŞB.MD.LÜĞÜ KAÇAKÇILIK SUÇ.MÜC.ŞB.MD.LÜĞÜ MALİ SUÇ.MÜC.ŞB.MD.LÜĞÜ

14

HÜLYA ŞEN

TRAFİK TESCİL ŞB.MD.LÜĞÜ ÖZEL GÜVENLİK ŞB.MD.LÜĞÜ

15

GÜROL DİKYOL

ÖNLEYİCİ HİZ.ŞB.MD.LÜĞÜ DENİZ LİMANI ŞB.MD.LÜĞÜ ÇOCUK ŞB.MD.LÜĞÜ OLAY YERİ İNC. ŞB.MD.LÜĞÜ

16

NESLİHAN ŞENTÜRK

TURİZM ŞB.MD.LÜĞÜ DIŞ İLİŞKİLER ŞB.MD.LÜĞÜ İNTERPOL-EUROPOL ŞB.MD.LÜĞÜ

17

ALİ SARAÇ

KORUMA ŞB.MD.LÜĞÜ TRAFİK DNT. ŞB.MD.LÜĞÜ BÖLGE TRAFİK DNT.ŞB.MD.LÜĞÜ

18

CENK ÖZMEN

İKMAL ŞB.MD.LÜĞÜ BÜTÇE ŞB.MD.LÜĞÜ İNŞAAT EMLAK ŞB.MD.LÜĞÜ ULAŞTIRMA ŞB.MD.LÜĞÜ BAKIM ONARIM ŞUBE MD.LÜĞÜ

19

CANER COŞAR

BOĞAZİÇİ KÖP.KOR.ŞB.MD.LÜĞÜ HASSAS BÖL.KOR.ŞB.MD.LÜĞÜ

İLÇE MÜDÜRLERİ

ADI SOYADI

GÖREV YERİ

GÜLSEDA TORUN

ADALAR İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ

ERCAN ÖZMEN

ARNAVUTKÖY İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ

MESUT ASLAN

ATAŞEHİR İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ

MURAT ÇAKIR

AVCILAR İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ

HASAN DEMİRBAĞ

BAĞCILAR İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ

BURAK BAL

BAHÇELİEVLER İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ

CİHAT DAĞDEVİREN

BAKIRKÖY İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ

NECATİ AKTUĞ ŞAHİN

BAŞAKŞEHİR İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ

HAKAN DEMİR

BAYRAMPAŞA İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ

ERCAN ÇAMIRCI

BEŞİKTAŞ İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ

HÜSEYİN GÜLEÇ

BEYKOZ İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ

SERKAN GÖMCE

BEYLİKDÜZÜ İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ

AŞKIN KILIÇKESER

BEYOĞLU İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ

AYKUT KORKMAZ

BÜYÜKÇEKMECE İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ

ŞENOL YILMAZ

ÇATALCA İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ

MUSTAFA DEMİR

ÇEKMEKÖY İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ

HAKAN BOLAT

ESENLER İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ

GÖKHAN KARAASLAN

ESENYURT İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ

AHMET CENGİZ KOÇAK

EYÜPSULTAN İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ

ALPASLAN ATASOY

FATİH İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ

GÜRHAN KAYA

GAZİOSMANPAŞA İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ

MURAT AYDIN

GÜNGÖREN İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ

AYHAN KARADUMAN

KADIKÖY İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ

MURAT ÇAYKARA

KAĞITHANE İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ

MÜSLÜM KAHRAMAN

KARTAL İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ

CEVDET HÜROL ÖZTÜRK

KÜÇÜKÇEKMECE İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ

SELÇUK ALDEMİR

MALTEPE İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ

BARIŞ ÇUKUR

PENDİK İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ

VELİ ŞENGÜL

SANCAKTEPE İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ

BÜLENT ÇELİK

SARIYER İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ

CEMİL ERİM

SİLİVRİ İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ

ŞEKİP AKIN

SULTANBEYLİ İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ

TURAN ÇELİK

SULTANGAZİ İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ

UĞUR KURAK

ŞİLE İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ

ÖZAY KAYHAN

ŞİŞLİ İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ

MEHMET YAŞAR ZEHİR

TUZLA İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ

ALİ TUNA COŞKUN

ÜMRANİYE İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ

MEHMET BAYKARA

ÜSKÜDAR İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ

MURAT YILDIRIM

ZEYTİNBURNU İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ

ŞUBE MÜDÜRLERİ

ADI SOYADI

GÖREV YERİ

ŞINASI YUZBAŞIOGLU

ASAYİŞ ŞUBE MÜDÜRÜ

MURAT SEVGİ

BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRÜ

MANSUR BAYRAKTAR

BALTALİMANI POLİSEVİ ŞUBE MÜDÜRÜ

İSMET EMİRZA

BELGE YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRÜ

ERDEM KADIOGLU

BOĞAZİÇİ KÖPRÜLERİ KORUMA ŞUBE MÜDÜRÜ

MUSTAFA ŞAŞMAZ

BÖLGE TRAFİK DENETLEME ŞUBE MÜDÜRÜ

FİLİBYA SARAL

BÜTÇE ŞUBE MÜDÜRÜ

DIŞ İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRÜ (VEKALETEN)

İNTERPOL-EUROPOL ŞUBE MÜDÜRÜ (VEKALETEN)

HAKAN ALPASLAN KIRBAŞ

ÇEVİK KUVVET ŞUBE MÜDÜRÜ

CENK BAL

ÇOCUK ŞUBE MÜDÜRÜ

SONGUL GULER

DENİZ LİMANI ŞUBE MÜDÜRÜ

NESLİHAN TURKUN ALPAY

EGİTİM ŞUBE MÜDÜRÜ

EKREM EREN ERMİŞ

FOTO FİLM ŞUBE MÜDÜRÜ

MUHAMMET HANİFİ ZENGİN

GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞIYLA MÜCADELE VE HUDUT KAPILARI ŞUBE MÜDÜRÜ

MURAT BAYHAN

GÜVEN TİMLERİ ŞUBE MÜDÜRÜ

FATİH TINAS

GÜVENLİK ŞUBE MÜDÜRÜ

BURAK BODUR

HASSAS BÖLGELERİ KORUMA ŞUBE MÜDÜRÜ

ÖMER CANKARA

HAVACILIK ŞUBE MÜDÜRÜ VEKİLİ

SEVAL ERDEM GURDOGAN

HUKUK İŞLERİ VE SORUŞTURMA ŞUBE MÜDÜRÜ

GENEL DENETLEME VE DİSİPLİN ŞUBE MÜDÜRÜ (VEKALETEN)

NADİR KONAK

İNŞAAT EMLAK ŞUBE MÜDÜRÜ

HUSEYİN EKE

İSTANBUL ATATÜRK HAVALİMANI ŞUBE MÜDÜRÜ

HÜSEYİN AGCA

İSTANBUL HAVALİMANI ŞUBE MÜDÜRÜ

NİLGÜN SELVİ

İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI ŞUBE MÜDÜRÜ

MUSTAFA VAROL

İSTİHBARAT ŞUBE MÜDÜRÜ

ÖMER ERHAN KONANÇ

KAÇAKÇILIK SUÇLARIYLA MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRÜ

ÖMER KATİPOĞLU

KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRÜ

SELMA GENÇKAYA

KORUMA ŞUBE MÜDÜRÜ

HAKAN ERİŞMİŞ

MALİ SUÇLARLA MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRÜ

SULEYMAN GÖKDEMİR

MEDYA-HALKLA İLİŞKİLER VE PROTOKOL ŞUBE MÜDÜRÜ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ŞUBE MÜDÜRÜ (VEKALETEN)

RABİA ALTUN

MUHABERE ELEKTRONİK ŞUBE MÜDÜRÜ

GÖKSEL ÖNDER

NARKOTİK SUÇLARLA MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRÜ

MUHARREM LEVENT TÜRKMEN

OLAY YERİ İNCELEME ŞUBE MÜDÜRÜ

ÖMER UNVER

ORGANİZE SUÇLARLA MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRÜ

YUSUF BURAK GÜLER

ÖNLEYİCİ HİZMETLER ŞUBE MÜDÜRÜ

OSMAN KATİPOGLU

ÖZEL GÜVENLİK ŞUBE MÜDÜRÜ

KADRİ GENÇKAYA

ÖZEL HAREKAT ŞUBE MÜDÜRÜ

GÖKHAN BAMBAL

PERSONEL ŞUBE MÜDÜRÜ

GAZİ KAÇMAZ

POLİSEVİ ŞUBE MÜDÜRÜ

ÖZGÜR KARLITEPE

SİBER SUÇLARLA MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRÜ

ÖZNUR SELÇUK GÜNDÜZ

SİLAH VE PATLAYICI MADDELER ŞUBE MÜDÜRÜ

BANU ÖRDEK

SOSYAL HİZMETLER VE SAĞLIK ŞUBE MÜDÜRÜ

OSMAN TINMAZOL

SPOR GÜVENLİGİ ŞUBE MÜDÜRÜ

ESMA ZEYREK ŞİRİN

STRATEJİ GELİŞTİRME ŞUBE MÜDÜRÜ

AHMET UMUTLU

TANIK KORUMA ŞUBE MÜDÜRÜ

GÖKHAN NAZLIM

TERÖRLE MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRÜ

BOMBA İMHA VE İNCELEME ŞUBE MÜDÜRÜ (VEKALETEN)

GÜLPINAR ADİR

TOPLUM DESTEKLİ POLİSLİK ŞUBE MÜDÜRÜ

MURAT ÖZBEK

TRAFİK DENETLEME ŞUBE MÜDÜRÜ

HÜLYA YAPRAKLI

TRAFİK TESCİL ŞUBE MÜDÜRÜ

ERCAN BİLGİLİ

TURİZM ŞUBE MÜDÜRÜ

HÜSEYİN GÜNGÖR

ULAŞTIRMA ŞUBE MÜDÜRÜ İKMAL ŞUBE MÜDÜRÜ (VEKALETEN)

Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2020, 10:46
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Esenyurt’ta haraç çetesi çökertildi
Esenyurt’ta haraç çetesi çökertildi
  1. ASAYİŞ

banner3205

banner3196

banner3552

banner3212