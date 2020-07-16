Silivri’nin yeni Emniyet Müdürü Cemil Erim oldu

İstanbul Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
“İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü 2020 yılı genel atamalarında İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzde görevli 51 rütbeli personel doğu ve batı illeri atamasına tabi olmuştur. İlimizin huzur ve asayişine verdikleri hizmetler nedeniyle teşekkür ediyor, yeni görevlerinde başarılar diliyoruz. İl dışından 10 rütbeli personelin ilimize ataması ve il içinde 33 personelin de yeni rütbe alması sebebiyle, 19 İl Emniyet Müdür yardımcısı, 22 ilçe müdürü ve 39 Şube Müdürünün yer değişikliği yapılmıştır. İlimizin huzur ve güvenliğinin en üst düzeye çıkarılması konusunda büyük gayret ve özveriyle görev yapacağına yürekten inandığımız, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünde görevli bütün personelimize üstün başarılar diliyoruz. İstanbul’umuza ve Emniyet Teşkilatımıza hayırlı olsun”
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İL EMNİYET MÜDÜR YARDIMCILARI GÖREV DAĞILIMI
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S.NO
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ADI SOYADI
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SORUMLU OLDUĞU BİRİMLER
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1
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SİNAN ÇAMUROĞLU
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PERSONEL ŞB.MD.LÜĞÜ HUKUK İŞLERİ VE SOR.ŞB.MD.LÜĞÜ SOSYAL HİZMETLER ŞB.MD.LÜĞÜ BELGE YÖNETİMİ ŞB.MD.LÜĞÜ
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2
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MUHARREM YAZGAN
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GÜVENLİK ŞB.MD.LÜĞÜ KOORDİNASYON ŞB.MD.LÜĞÜ FOTO FİLM ŞB.MD.LÜĞÜ
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3
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ALPER KARALI
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GENEL DNT.VE DİS.ŞB.MD.LÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME ŞB.MD.LÜĞÜ
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4
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SERPİL HATİPOĞLU
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İST.HAVALİMANI ŞB.MD.LÜĞÜ İST.ATATÜRK HAVALİMANI ŞB.MD.LÜĞÜ İST.S.GÖKÇEN HAVALİMANI ŞB.MD.LÜĞÜ
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5
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KAYHAN AY
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TERÖRLE MÜC.ŞB.MD.LÜĞÜ BOMBA İMHA VE İNC.ŞB.MD.LÜĞÜ İNSANSIZ HAVA ARÇ.BR.A.LİĞİ
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6
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KORAYŞENSOY
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ÇEVİK KUVVET ŞB.MD.LÜĞÜ SPOR GÜVENLİĞİ ŞB.MD.LÜĞÜ
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7
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ZAFER BAYBABA
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ASAYİŞ ŞB.MD.LÜĞÜ GÜVEN TİMLERİ ŞB.MD.LÜĞÜ
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8
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BELMA ALDEMİR
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TOPLUM DES.POL.ŞB.MD.LÜĞÜ EĞİTİM ŞB.MD.LÜĞÜ
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9
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ÖMER FARUK ATAŞ
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İSTİHBARAT ŞB.MD.LÜĞÜ TANIK KORUMA ŞB.MD.LÜĞÜ
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10
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TANER ERTÜRK
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SİBER SUÇ.MÜC.ŞB.MD.LÜĞÜ
GÖÇMEN KAÇ. İLE MÜC.VE HUDUT KAPILARI ŞB.MD.LÜĞÜ ORGANİZE SUÇ.MÜC.ŞB.MD.LÜĞÜ
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11
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MURAT ELLİK
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POLİSEVİ ŞB.MD.LÜĞÜ BALTALİMANI POLİSEVİ ŞB.MD.LÜĞÜ
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12
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ERDEM TORLAK
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MUHABERE ELEKTRONİK ŞB.MD.LÜĞÜ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ŞB.MD.LÜĞÜ SİLAH VE PAT.MAD.ŞB.MD.LÜĞÜ
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13
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FATİH DOĞAN
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NARKOTİK SUÇ.MÜC.ŞB.MD.LÜĞÜ KAÇAKÇILIK SUÇ.MÜC.ŞB.MD.LÜĞÜ MALİ SUÇ.MÜC.ŞB.MD.LÜĞÜ
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14
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HÜLYA ŞEN
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TRAFİK TESCİL ŞB.MD.LÜĞÜ ÖZEL GÜVENLİK ŞB.MD.LÜĞÜ
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15
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GÜROL DİKYOL
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ÖNLEYİCİ HİZ.ŞB.MD.LÜĞÜ DENİZ LİMANI ŞB.MD.LÜĞÜ ÇOCUK ŞB.MD.LÜĞÜ OLAY YERİ İNC. ŞB.MD.LÜĞÜ
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16
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NESLİHAN ŞENTÜRK
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TURİZM ŞB.MD.LÜĞÜ DIŞ İLİŞKİLER ŞB.MD.LÜĞÜ İNTERPOL-EUROPOL ŞB.MD.LÜĞÜ
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17
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ALİ SARAÇ
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KORUMA ŞB.MD.LÜĞÜ TRAFİK DNT. ŞB.MD.LÜĞÜ BÖLGE TRAFİK DNT.ŞB.MD.LÜĞÜ
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18
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CENK ÖZMEN
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İKMAL ŞB.MD.LÜĞÜ BÜTÇE ŞB.MD.LÜĞÜ İNŞAAT EMLAK ŞB.MD.LÜĞÜ ULAŞTIRMA ŞB.MD.LÜĞÜ BAKIM ONARIM ŞUBE MD.LÜĞÜ
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19
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CANER COŞAR
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BOĞAZİÇİ KÖP.KOR.ŞB.MD.LÜĞÜ HASSAS BÖL.KOR.ŞB.MD.LÜĞÜ
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ADI SOYADI
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GÖREV YERİ
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GÜLSEDA TORUN
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ADALAR İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ
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ERCAN ÖZMEN
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ARNAVUTKÖY İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ
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MESUT ASLAN
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ATAŞEHİR İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ
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MURAT ÇAKIR
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AVCILAR İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ
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HASAN DEMİRBAĞ
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BAĞCILAR İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ
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BURAK BAL
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BAHÇELİEVLER İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ
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CİHAT DAĞDEVİREN
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BAKIRKÖY İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ
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NECATİ AKTUĞ ŞAHİN
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BAŞAKŞEHİR İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ
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HAKAN DEMİR
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BAYRAMPAŞA İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ
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ERCAN ÇAMIRCI
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BEŞİKTAŞ İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ
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HÜSEYİN GÜLEÇ
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BEYKOZ İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ
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SERKAN GÖMCE
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BEYLİKDÜZÜ İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ
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AŞKIN KILIÇKESER
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BEYOĞLU İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ
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AYKUT KORKMAZ
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BÜYÜKÇEKMECE İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ
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ŞENOL YILMAZ
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ÇATALCA İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ
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MUSTAFA DEMİR
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ÇEKMEKÖY İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ
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HAKAN BOLAT
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ESENLER İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ
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GÖKHAN KARAASLAN
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ESENYURT İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ
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AHMET CENGİZ KOÇAK
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EYÜPSULTAN İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ
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ALPASLAN ATASOY
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FATİH İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ
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GÜRHAN KAYA
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GAZİOSMANPAŞA İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ
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MURAT AYDIN
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GÜNGÖREN İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ
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AYHAN KARADUMAN
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KADIKÖY İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ
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MURAT ÇAYKARA
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KAĞITHANE İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ
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MÜSLÜM KAHRAMAN
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KARTAL İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ
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CEVDET HÜROL ÖZTÜRK
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KÜÇÜKÇEKMECE İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ
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SELÇUK ALDEMİR
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MALTEPE İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ
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BARIŞ ÇUKUR
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PENDİK İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ
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VELİ ŞENGÜL
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SANCAKTEPE İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ
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BÜLENT ÇELİK
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SARIYER İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ
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CEMİL ERİM
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SİLİVRİ İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ
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ŞEKİP AKIN
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SULTANBEYLİ İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ
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TURAN ÇELİK
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SULTANGAZİ İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ
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UĞUR KURAK
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ŞİLE İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ
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ÖZAY KAYHAN
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ŞİŞLİ İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ
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MEHMET YAŞAR ZEHİR
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TUZLA İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ
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ALİ TUNA COŞKUN
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ÜMRANİYE İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ
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MEHMET BAYKARA
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ÜSKÜDAR İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ
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MURAT YILDIRIM
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ZEYTİNBURNU İLÇE EMNİYET MÜDÜRÜ
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ADI SOYADI
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GÖREV YERİ
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ŞINASI YUZBAŞIOGLU
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ASAYİŞ ŞUBE MÜDÜRÜ
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MURAT SEVGİ
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BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRÜ
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MANSUR BAYRAKTAR
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BALTALİMANI POLİSEVİ ŞUBE MÜDÜRÜ
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İSMET EMİRZA
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BELGE YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRÜ
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ERDEM KADIOGLU
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BOĞAZİÇİ KÖPRÜLERİ KORUMA ŞUBE MÜDÜRÜ
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MUSTAFA ŞAŞMAZ
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BÖLGE TRAFİK DENETLEME ŞUBE MÜDÜRÜ
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FİLİBYA SARAL
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BÜTÇE ŞUBE MÜDÜRÜ
DIŞ İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRÜ (VEKALETEN)
İNTERPOL-EUROPOL ŞUBE MÜDÜRÜ (VEKALETEN)
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HAKAN ALPASLAN KIRBAŞ
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ÇEVİK KUVVET ŞUBE MÜDÜRÜ
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CENK BAL
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ÇOCUK ŞUBE MÜDÜRÜ
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SONGUL GULER
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DENİZ LİMANI ŞUBE MÜDÜRÜ
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NESLİHAN TURKUN ALPAY
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EGİTİM ŞUBE MÜDÜRÜ
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EKREM EREN ERMİŞ
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FOTO FİLM ŞUBE MÜDÜRÜ
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MUHAMMET HANİFİ ZENGİN
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GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞIYLA MÜCADELE VE HUDUT KAPILARI ŞUBE MÜDÜRÜ
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MURAT BAYHAN
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GÜVEN TİMLERİ ŞUBE MÜDÜRÜ
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FATİH TINAS
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GÜVENLİK ŞUBE MÜDÜRÜ
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BURAK BODUR
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HASSAS BÖLGELERİ KORUMA ŞUBE MÜDÜRÜ
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ÖMER CANKARA
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HAVACILIK ŞUBE MÜDÜRÜ VEKİLİ
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SEVAL ERDEM GURDOGAN
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HUKUK İŞLERİ VE SORUŞTURMA ŞUBE MÜDÜRÜ
GENEL DENETLEME VE DİSİPLİN ŞUBE MÜDÜRÜ (VEKALETEN)
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NADİR KONAK
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İNŞAAT EMLAK ŞUBE MÜDÜRÜ
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HUSEYİN EKE
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İSTANBUL ATATÜRK HAVALİMANI ŞUBE MÜDÜRÜ
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HÜSEYİN AGCA
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İSTANBUL HAVALİMANI ŞUBE MÜDÜRÜ
|
NİLGÜN SELVİ
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İSTANBUL SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI ŞUBE MÜDÜRÜ
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MUSTAFA VAROL
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İSTİHBARAT ŞUBE MÜDÜRÜ
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ÖMER ERHAN KONANÇ
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KAÇAKÇILIK SUÇLARIYLA MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRÜ
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ÖMER KATİPOĞLU
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KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRÜ
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SELMA GENÇKAYA
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KORUMA ŞUBE MÜDÜRÜ
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HAKAN ERİŞMİŞ
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MALİ SUÇLARLA MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRÜ
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SULEYMAN GÖKDEMİR
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MEDYA-HALKLA İLİŞKİLER VE PROTOKOL ŞUBE MÜDÜRÜ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ ŞUBE MÜDÜRÜ (VEKALETEN)
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RABİA ALTUN
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MUHABERE ELEKTRONİK ŞUBE MÜDÜRÜ
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GÖKSEL ÖNDER
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NARKOTİK SUÇLARLA MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRÜ
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MUHARREM LEVENT TÜRKMEN
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OLAY YERİ İNCELEME ŞUBE MÜDÜRÜ
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ÖMER UNVER
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ORGANİZE SUÇLARLA MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRÜ
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YUSUF BURAK GÜLER
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ÖNLEYİCİ HİZMETLER ŞUBE MÜDÜRÜ
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OSMAN KATİPOGLU
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ÖZEL GÜVENLİK ŞUBE MÜDÜRÜ
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KADRİ GENÇKAYA
|
ÖZEL HAREKAT ŞUBE MÜDÜRÜ
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GÖKHAN BAMBAL
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PERSONEL ŞUBE MÜDÜRÜ
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GAZİ KAÇMAZ
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POLİSEVİ ŞUBE MÜDÜRÜ
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ÖZGÜR KARLITEPE
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SİBER SUÇLARLA MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRÜ
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ÖZNUR SELÇUK GÜNDÜZ
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SİLAH VE PATLAYICI MADDELER ŞUBE MÜDÜRÜ
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BANU ÖRDEK
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SOSYAL HİZMETLER VE SAĞLIK ŞUBE MÜDÜRÜ
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OSMAN TINMAZOL
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SPOR GÜVENLİGİ ŞUBE MÜDÜRÜ
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ESMA ZEYREK ŞİRİN
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STRATEJİ GELİŞTİRME ŞUBE MÜDÜRÜ
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AHMET UMUTLU
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TANIK KORUMA ŞUBE MÜDÜRÜ
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GÖKHAN NAZLIM
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TERÖRLE MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRÜ
BOMBA İMHA VE İNCELEME ŞUBE MÜDÜRÜ (VEKALETEN)
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GÜLPINAR ADİR
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TOPLUM DESTEKLİ POLİSLİK ŞUBE MÜDÜRÜ
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MURAT ÖZBEK
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TRAFİK DENETLEME ŞUBE MÜDÜRÜ
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HÜLYA YAPRAKLI
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TRAFİK TESCİL ŞUBE MÜDÜRÜ
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ERCAN BİLGİLİ
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TURİZM ŞUBE MÜDÜRÜ
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HÜSEYİN GÜNGÖR
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ULAŞTIRMA ŞUBE MÜDÜRÜ İKMAL ŞUBE MÜDÜRÜ (VEKALETEN)