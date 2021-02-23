Silivrisporlu sporculardan Başkan Yılmaz'a ziyaret

Son haftalarda iyi bir çıkış grafiği yakalayan Silivrispor’da Takım Kaptanı Oğuz Yavuz ile birlikte as oyuncular Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ı makamında ziyaret etti.



Hafta sonu oynanan ve 3-2 Silivrispor’un galip geldiği 52 Orduspor maçı sonrasında aldıkları galibiyeti Başkan Volkan Yılmaz’a hediye eden oyuncular başkanı makamında ziyaret ettiler. Silivrispor Takım Kaptanı Oğuz Yavuz, defans oyuncusu Bülent Demir, forvet oyuncusu Tufan Deniz Gelen, orta saha oyuncusu Hakan Sayar ve orta saha oyuncusu Ardahan Gündoğdu ile birlikte Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ı makamında ziyaret ettiler. Takımının her zaman yanında ve destekçisi olan Başkan Yılmaz’ı ziyaretleri sırasında oyuncular Başkana ismi yazılı formayı da hediye ettiler. Ziyaretleri sırasında oyuncular Başkan Volkan Yılmaz’a desteklerinden dolayı teşekkür ettiler.