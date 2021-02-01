Silivri’ye Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğü Kuruluyor

Silivri Belediye Meclisi’nin 2021 yılı Şubat ayı meclis toplantısı 1.birleşiminin 1. oturumunda gündeme gelen “Mülkiyeti belediyemize ait olan Silivri, Selimpaşa Mahallesi, 5878, 5951, 5952, 5879 ve 5882 parselde kayıtlı 3 adet ayrı binanın Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne tahsis edilmesinin görüşülmesi.” maddesi oy birliği ile kabul edilerek Hukuk Komisyonuna havale edildi.

“3 TARİHİ BİNADA 20 PERSONEL HİZMET VERECEK”

Gündem maddesine ilişkin açıklama yapan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Selimpaşa’da daha önceki belediye başkanımız Sayın Ahmet Yağcıoğlu’na ve yönetimine buradan teşekkür ediyorum. İstanbul Valiliği ile Selimpaşa’daki birtakım binaları restore etmişlerdi. Şuan 3 tane restore edilmiş tarihi binanın tahsisini yapacağız. Bunların bir tanesini biz mahalle evi olarak kullanıyoruz. Bu proje çok önemli olduğu için biz mahalle evini başka bir yerde organize edeceğiz. Bir tanesi Fenerbahçe Üniversitesinin kullanamadığı ve geriye aldığımız tarihi bina. Diğeri de bir derneğin faaliyet gösterdiği tarihi bir bina. Bu üç binamızı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın İstanbul İl Müdürlüğüne tahsis edeceğiz. Silivri’mizde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğü kurulacak. 20 personel ile hizmet verecek.” dedi.

“MÜDÜRLÜĞÜN AMACI AİLE YAPISINI KORUMAK”

“Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğünün öznesinde mağdur çocuklar, kadınlar, aileler, engelli kardeşlerimiz, şehit gazi yakınları var.” diyen Başkan Yılmaz, şöyle devam etti: “Müdürlüğün esas amacı Türk toplum yapısının temel taşı olan aileyi korumak, kadınları korumak, engelli kardeşlerimize yardım etmek. Bu müdürlüğün ilçemize kurulması çok önemli ve geç kalınmış bir hamle. Bugüne kadar neden kurulmamış, bunları sorgulamak yerine bundan sonra Silivri Belediyesi olarak bu müdürlüğümüz ile Sivil Toplum Örgütleri ile beraber koordineli bir şekilde çalışarak bu müdürlüğün etkinliğini artırmak bizlere düşüyor. Çok ciddi bir maddi yardımın yanı sıra sosyal ve psikolojik danışmanlıklar da veriyor. Daha önce bu hizmetlerden faydalanmak isteyen vatandaşlarımız Beylikdüzü’ndeki merkeze gitmek zorunda kalıyordu ve birçoğu gidemiyordu. Onun için Silivri’de bu müdürlüğün kurulması çok anlamlı. İlçe Kaymakamımız Sayın Ali Partal’a, AK Parti Silivri İlçe Başkanımız Mutlu Bozoğlu’na, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdiremiz Arzu Gür hanımefendiye teşekkür ediyorum. Silivri’mize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.”

Başkan Yılmaz’ın açıklamalarının ardından AK Parti Belediye Meclis Üyesi Ülkenur Büke, Selimpaşa Mahallesinde kurulacak olan müdürlüğün görevleri hakkında bilgi verdi:

SOSYAL HİZMETLER MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ;

a) Aile bütünlüğünün korunması ve aile refahının artırılmasına yönelik sosyal hizmet faaliyetlerini yürütmek, bu alanda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.

b) Çocukların ve gençlerin sağlıklı gelişimini temin etmek üzere; çocuklara ve gençlere yönelik sosyal hizmet faaliyetlerini yürütmek, bu alanda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.

c) Kadınların toplumsal hayatın tüm alanlarında hak, fırsat ve imkânlardan eşit biçimde yararlanmalarını sağlamak üzere; kadınlara yönelik sosyal hizmet faaliyetlerini yürütmek, bu alanda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.

ç) Engellilerin ve yaşlıların toplumsal hayata etkin biçimde katılmalarını sağlamak üzere; engellilere ve yaşlılara yönelik sosyal hizmet faaliyetlerini yürütmek, bu alanda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.

d) Şehit yakınları ile gazilere yönelik sosyal hizmet faaliyetlerini yürütmek, bu alanda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.

e) Öncelikle çocuğun aile içinde yetiştirilmesi ve desteklenmesi amacıyla aileyi eğitim, danışmanlık ve sosyal ekonomik desteklerle güçlendirmek.

f) Korunmaya, bakıma ve yardıma muhtaç birey ve ailelerin tespit edilmesini, desteklenmesini ve gerekli hizmetlere yönlendirilmesini sağlamak.

g) Kamu kurum ve kuruluşları, gönüllü kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından yürütülen sosyal hizmet faaliyetlerinin, Bakanlıkça belirlenen ilke, usul ve standartlar çerçevesinde inceleme ve denetimini yapmak.

ğ) Sosyal hizmet faaliyetleriyle bunlardan yararlananlara ilişkin bilgileri, Bakanlıkça merkezî bir sistemde oluşturulacak veri tabanı aracılığıyla işlemek.

h) İllerde ilk kabul birimlerinin ve şiddet önleme ve izleme merkezlerinin bulunmadığı yerlerde bu merkezlerin faaliyetlerini yürütmek.

ı) Birey ve ailelere yönelik eğitsel faaliyet ve projeler yürütmek, konferans, seminer ve benzeri etkinlikler düzenlemek; kültür ve sanat faaliyetlerini gerçekleştirmek.

i) Alan taramasında elde edilen bilgileri değerlendirmek ve bunları ilgili uygulayıcı kurum ve kuruluşlara aktararak hizmetlerin geliştirilmesine ve yeni hizmet modellerinin oluşturulmasına yardımcı olmak.

j) Bakanlıkça verilen diğer görev ve hizmetleri yapmak.