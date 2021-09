Siz Böyle Yaptıkça Biz ‘Atma Ziya’ Diyeceğiz!

İBB Meclisi 2021 yılı Eylül ayı 1. birleşiminde söz alan MHP Grup Başkanvekili ve Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, İBB tarafından çiftçi ve hayvancıya yönelik fide, süt alımı, silajlık mısır gibi desteklerle ilgili eleştirilerde bulundu. İBB’nin yaptığı desteklerde algı oyunu yer aldığını belirten Başkan Yılmaz, hatalı çalışmalar için de “Silivri Belediyesi olarak İBB’ye ücretsiz danışmanlık desteği vermeye hazırız.” dedi.

FİDE DAĞITTINIZ ÜRÜN ALIM GARANTİNİZİN ALTI BOŞ ÇIKTI!

İBB tarafından ürün alım garantili fide dağıtımına yönelik eleştirilerde bulunan Başkan Yılmaz: “İBB çitçilere fide dağıttı ve dağıtırken, ‘Alım garantili fide dağıtıyoruz.’ dedi. Yani , ‘Ektiğiniz diktiğiniz fidelerden elde edeceğiniz domatesi, biberi, patlıcanı İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak almaya talibiz.’ dediniz. Sonra ne oldu? Çiftçi kapınıza dayandı. Silivri’nin Danamandıra köyündeki, Sayalar köyündeki çiftçiye, ‘Gelin İstanbul Anadolu yakasındaki Kadıköy Köy Pazarında ürünlerinizi satın.’ dediniz. Yani alım garantisi dediğiniz olayın altı bom boş çıktı.” dedi.

SİLİVRİ’DE İBB’YE SÜT VEREN ÜRETİCİ YOK

Konuşmasında İBB’nin Silivri ve Çatalca’daki üreticilerden süt aldığı söylemlerine de değinen Başkan Yılmaz, “Bir diğer konu da siz Halk Süt ile 150.000 çocuğa süt dağıttığınızı iddia ediyorsunuz. Siz ısrarla Çatalca’dan ve Silivri’den süt altığınızı söylüyorsunuz. Yaz boyunca Silivri’de bulunan köylerimizi gezdim ve süt üreticilerimize sordum. Bir kişi bile ben İBB’ye süt veriyorum demedi. Silivri Belediyesinin festivalleri var. 37. Değirmenköy Domates Festivalini yaptık. Silivri CHP İlçe Başkanlığınız tarafından ‘Domates Hasat Şenliği’ diye bir şey uydurdunuz. Ekrem Bey bir hafta öncesinden Silivri’ye geldi domates topladı Değirmenköy’de. Şimdi gelin buyurun süt aldığınız çiftçilerle beraber Silivri’de bir ‘Süt Sağım Şenliği’ düzenleyelim var mısınız? İBB kimden süt alıyorsa o çiftçileri de o hayvancıları da görelim. Silivri’de benim gezdiğim dolaştığım hiçbir köyde hiçbir Allah’ın kulu çıkıp ben İstanbul Büyükşehir Belediyesine süt veriyorum demedi. Ama sosyal medya hesaplarınıza baktığımızda Silivri’deki, Çatalca’daki çiftçi İBB’ye süt veriyor!” diyerek tepki gösterdi.

VERDİĞİNİZ TOHUM DESTEĞİ MALİYETİN SADECE % 7’Sİ



İBB tarafından çiftçilere destek amaçlı verilen silajlık mısır tohumu projesine de değinen Başkan Yılmaz, silajlık mısır üretiminin çok maliyetli bir üretim olduğuna dikkat çekerek, verilen desteğin yetersiz olduğunu ifade etti. Tarımsal üretim konusunda İBB danışmanlarının sınıfta kaldığını söyleyen Başkan Yılmaz şöyle konuştu: “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu’nun da olduğu bir meclis toplantısında tarımla ilgili bir destek bir yatırım yapacaksanız danışmanlarınız sınıfta kalıyor her seferinde gelin Silivri Belediyesinin bu konuda deneyimi çok büyük bize danışın demiştik. Ama yine dinletemedik. İBB silahlık mısır tohumu dağıttı. Silajlık mısır özellikle büyükbaş hayvanların kaba yem ihtiyacını karşılamak için ekilen önemli bir mısır çeşididir. Bu mısır ekilir, sapları ile beraber özel bir makine ile hasat edilir, yine özel bir makine ile paketlenir 45 gün fermente edildikten sonra besin değeri yüksek bir ürün olan bu mısırları verirsiniz.” dedi.İBB’nin çiftçiye verdiği silajlık mısır tohumu projesi ile ilgili hazırlanan video üzerinden eleştirilerine devam eden Başkan Yılmaz, “İzlemiş olduğumuz videoda İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu silajlık mısır tohumlarını dağıtarak 35 milyon lira destek yaptığını iddia ediyor. Silajlık mısırda tohum, üretim maliyeti sıralamasındaki yeri %7. 7 bin çiftçiye dağıttığınızı düşünürsek 1 dönümdeki silajlık mısırın maliyeti 75 liradır. Çarptığınızda 535 bin lira İBB doğrudan bir destek veriyor. Yani İBB’nin kasasından Ekrem Bey 535 bin lirayı yatırıyor, tohumu satın alıyor ve dağıtıyor. 7 bin dönüm araziyi ektiğinizde yalnızca hasat edilip paketlenmesi 20 milyon lira tutuyor. 2,5 milyon lira da sulanıp gübrelenmesi tutuyor. Yani siz çiftçiye dağıttığınız 535 bin liralık tohum ama çiftçinin bu üretimi yapabilmesi için 22,5 milyon lira paraya ihtiyacı var. Bunu ektikten ürettikten sonra da 30 milyon lira hasılat yapıyor. 75 dönüm silajlık mısır eken çiftçi küçük bir çiftçi değildir. 75 dönüm silaj demek 500 ton silaj hasadı demek. 500 ton silajda 250 bin lira demek. Bakın biz şundan bahsediyoruz. 2 ineği, 3 ineği, 4 ineği olan insanlara silaj tohumu değil, silajın kendisini vermeli büyükşehir belediyesi. Nasıl mı? Büyükşehir Belediyesinin kendisi bu işin bütün maliyetlerine katlanarak yapsa 12,5 milyon liralık kar elde edecek ve kasından 535 bin lirayı da çıkarmadan çiftçiye destek olarak verebilecek.”Silajlık mısır tohumu projesinde algı oyunu yapıldığına da dikkat çeken Başkan Yılmaz, “Bakın biz Silivri Belediyesi olarak nasıl yaptık biliyor musunuz? Tohum dağıtmadık. Tohumları hibe alarak Silivri Belediyesinin arsasına 75 dönüm silajlık mısır ektik. 500 ile 750 ton arasında bir hasadımız oldu. Bunu 500 kilogramlık dilimlerle 1.500 çiftçimize ücretsiz bir şekilde dağıtacağız. Yani 750 ton dediğinizde Silivri Belediyesinin kasasından tek kuruş çıkarmadan yaklaşık 3,5 milyonluk paketlenmiş silajı çiftçimize destek olarak vereceğiz. Tohumu satın al çiftçiye hibe et. Neden üretmiyorsunuz? İBB’nin billboardlarına 60 bin ton silajlık mısır ürettiğinizi yazdınız. Allah aşkına sadece tohumu veriyorsunuz. Bunun ekimi, gübresi, sulaması, hasadı ve en pahalısı da paketlenmesi var. Şunu söyleyeceksiniz; biz 535 bin lira değerinde silaj tohumunu çiftçiye hediye ettik. Çıkıp derseniz ki 35 milyon liralık destek verdik, o zaman ‘Atma Ziya’ diyecek bir arkadaşınız burada duruyor. Siz böyle yaptıkça biz her seferinde ‘Atma Ziya’ diyeceğiz. Böyle bir yalan, böyle bir algı yönetimi yok! Onun için biz ücretsiz bir şekilde İstanbul Büyükşehir Belediyesine tarım konusunda danışmanlık yapmaya hazırız. Yapacağınız projelerde Silivri Belediyesini takip de edebilirsiniz.”İBB tarafından yapılan kuzu yemi desteği konusuna değinerek ihtiyaç sahibi küçük ölçekli hayvancılık yapanların bu destekten yararlanamadığını da sözlerini ekleyen Başkan Yılmaz, “Bu sene Silivri Belediyesi olarak 2500 dönüm arazide çiftçilik faaliyeti yaptık. Tek kuruş belediye kasasından para çıkarmadık, tek kuruş da belediye kasasına para sokmadan Silivri de yaşayan 2 bine yakın çiftçilerimize direkt yardım yaptık. Biz bu yaptığımız yardımlarla üretilen ürünleri hiçbir zaman söylemedik. Bizim tohumluk yerli arpadan sonra, kişi başı 2 bin 400 kilo kuzu yemi dağıttınız. Çok önemli bir şey. Ama şunu yaptınız. Silivri Kadıköy’deki çiftçiler ‘Bu yardıma 64 kişi başvurduk, 6 kişi alabildi.’ dedi. Sebebi de şu; siz ihtiyacı olan çiftçinin Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğine üye olup olmamasına baktınız. Üye olmayana kuzu yemi desteğini de vermediniz. Allah aşkına çiftçinin 2 tane ineği 4 tane kuzusu var. Bu birliğe üye olacak, aidat ödeyecek parası da yok. 2 bin 400 kilo dağıtacağınıza 5’er yüz kilo dağıtsaydınız muhtarların belirlediği her küçükbaş hayvancıya bunu verirdiniz. Biz tarım kenti Silivri’de bu faaliyetleri sürdürmeye devam ederken İstanbul Büyükşehir Belediyesine gönüllü danışmanlık yapma teklifimi de buradan bir kez daha yeniliyorum.” dedi.