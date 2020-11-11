İSKİ’nin 2021 yılı bütçesinin görüşüldüğü İBB Kasım ayı 2. birleşiminde konuşan MHP Grup Başkanvekili ve Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Buradan CHP ve İyi Parti Meclis Üyelerine seslenmek istiyorum.” diyerek CHP, İYİ Parti ve HDP’nin bu yasa teklifine neden red oyu verdiğini sordu. Millet ittifakını kastederek “Her zamanki gibi topu taca attınız, minderden kaçtınız ve her zamanki gibi sınıfta kaldınız.” şeklinde konuşan Başkan Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti: “TBMM’de Cumhur İttifakı Milletvekillerinin çalışmaları neticesinde çiftçilerimizi, hayvancılarımızı desteklemek için ‘Kırsal Mahalle’ yasa tasarısı meclisten geçti. Peki, bu yasa tasarısı neyi öngörüyordu? İleriki günlerde bunu konuşacağız ama bugün İSKİ gündemi olduğu için yine çiftçiye, hayvancıya ucuz suyu öngörüyordu. Buradan AK Parti Milletvekillerine ve Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekillerine, çiftçi, köylü ve dezavantajlı gruplar için çok teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum. Esasında sizlere de teşekkür etmek isterdim ama bu yasa tasarısına CHP, İyi Parti ve HDP ret oyu verdi arkadaşlar. Dolayısı ile sizlere teşekkür yok. Teşekkür etmediğim gibi her fırsatta söylediğimiz milletin efendisi köylüye de sizleri havale ediyorum.”

“KÖYLÜNÜN YANINDA DURMAYA GELİNCE ORTADAN KAYBOLUYORSUNUZ”

TBMM’de yasalaşan ve köy hayatının yaşandığı mahallerdeki vatandaşlara birçok kolaylık sağlayan “Kırsal Mahalle Statüsü” ile ilgili red oyu veren Millet İttifakı partilerine yönelik eleştiri yaparken, konuşmasını bölerek sözlerini düzeltmesini isteyen İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan’a da cevap veren Başkan Yılmaz, “Evet CHP, İyi Parti ve HDP yani Millet İttifakı TBMM’nde ‘Kırsal Mahalle’ yasa tasarısına red oyu verdi. İbrahim bey, nasıl düzelteyim? HDP red oyu verdi, CHP ret oyu verdi, İyi Parti red oyu verdi. Siz kendinizi düzeltmezseniz, ben sizi nasıl düzelteyim? Bakın bu bir realite. O zaman şöyle düzeltelim. İyi Parti olarak red oyu verdiniz mi? Verdiniz. Köylüye, çiftçiye üreticiye ucuz suya red dediniz mi? Red dediniz. Evet oyu vermediniz. Benim bugüne kadar kürsüde kullandığım ifadelerde bel altı bir vuruş yok. Gayet net ifade ve kelimelerle söylemek istediğimi anlatıyorum. Şuanda Şile'den, Çatalca'dan, Beykoz'dan, Eyüp'ten, Tuzla'dan ve Silivri'den ekranları başında bizleri izleyen tüm köylülerimiz ne demek istediğimi anlıyor. Su fiyatları düzelsin diye bir yıldır mücadele veriyoruz. Ne dediniz Doğan Bey (Subaşı)? ‘Gelin TBMM’de bir yasa tasarısı ile bunu düzenleyelim.’ Getirdik, niye hayır dediniz. Yalnız suyu barındırmıyor ‘Kırsal Mahalle’ yasası. Emlak vergisinden muaf tutuyor köylüyü. Köylünün yeni evlenen kızı, oğlu için yapacağı evin imar harçlarından, ruhsat harçlarından muaf tutuyor. Gelir vergisinden muaf tutuyor. Ben Silivri Belediye Başkanı olarak bu yasadan şikâyet etmem gerekiyor. Niye biliyor musunuz? Benim gelirlerim büyük ölçüde azalacak ve o köylere hizmet etmeye devam edeceğim. Ben gelirimin azalmasına razıyım ama o köylere de hizmet etmeye, çiftçinin yanında olmaya, köylünün yanında olmaya devam edeceğim. Hamasi söylemlerle köylü milletin efendisidir diyeceksiniz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün söylediği bu sözü tekrar edeceksiniz, ama köylünün yanında durmaya, arkasında saf tutmaya gelince ortadan kaybolacaksınız.” diye konuştu.