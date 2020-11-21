Son 24 saatte korona virüsten 135 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 135 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 12 bin 219'a yükseldi. Bugün toplam 152 bin 214 test yapılırken, 5 bin 532 yeni vaka tanısı konuldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün tespit edilen 5 bin 532 yeni hasta var. Ağır hasta sayımız da kayıplarımız da can yakıyor. Kayıplarımızı azaltacak olan kurallara ve tedbirlere canla başla uymaktır. Mücadelenin gücü birlik olmak. Güç verin” dedi.