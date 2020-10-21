Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün 2.000'den fazla yeni tespit edilmiş hastamız var. Toplam ağır hasta sayımız 1.504. Sağlık çalışanlarımızın en çok emek çektiği hastalar ağır hastalarımız. Onların yükünü azaltmak tedbirlere birlikte uyarak mümkün. Mücadeleye destek verin” ifadelerine yer verdi.
Son 24 saatte korona virüsten 68 kişi hayatını kaybetti
Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 68 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 9 bin 513'e yükseldiğini açıkladı
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