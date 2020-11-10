Son 24 saatte korona virüsten 87 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 87 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 11 bin 59'e yükseldi. Bugün toplam 146 bin 198 test yapılırken, 2 bin 529 yeni vaka tanısı konuldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün tespit edilen 2 bin 529 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 3 bini geçti. Kayıplarımızı azaltmak için hasta ve ağır hasta sayısını azaltmak zorundayız. Buna ancak birlik ve beraberlik içinde mücadele ederek, tedbirlere uyarak ulaşabiliriz. Maske takın” ifadelerine yer verdi.