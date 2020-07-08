Sosyal medyaya kapatma yok taleplere göre adım atılacak

Hazırlanan taslakta, sosyal medya platformlarının Türkiye’de temsilcilik açmaları, 30 gün içinde temsilci bildirme yükümlülüğünün yerine getirilmemesi halinde, sitenin internet bant genişliğinin belli oranlarda daraltılması öngörülüyor. Kişilerin başvurusu halinde suç teşkil eden içerikler ile kişisel veri ve özel hayatın gizliliğini ihlal eden içeriklerin 72 saat içinde kaldırılması gibi düzenlemeler yer alıyor. Taslakta, bu içeriklerin kaldırılmaması hâlinde uygulanacak müeyyideler de belirleniyor. Sosyal medya platformları arasında en fazla sıkıntının’la yaşandığını belirten AK Parti kaynakları, Twitter başta olmak üzere diğer sosyal medya şirketlerinin Türkiye’de hukuki ve mali sorumluluk üstlenmelerinin gerektiğini kaydetti. AK Parti kurmayları “Örneğin, kişisel verilerin ihlal edildiğini söylüyoruz, kanuna aykırılık var diyoruz ve Twitter’dan bilgi istiyoruz ama vermiyorlar. Hâlbuki ABD, Almanya ve Fransa’nın bu konudaki talepleri yerine getiriliyor. Onların kanunlarını tanıyorlar. Türkiye’yi tanımıyorlar” dedi. Sosyal medya platformlarının kapatılmasının söz konusu olmadığını ifade eden AK Parti kurmayları “Yasaklayarak değil, toplumsal talepleri görerek adım atılacak. Kullanmak isteyenüzerinden bunları zaten kullanıyor. İnternet coğrafyasını yok saymak mümkün değil. Kaçınılmaz olarak yönetmeniz gerekiyor. Bunlara yönelik yasal zemin oluşturmak gerekiyor” görüşünü dile getirdi. TÜRKİYE GAZETESİ