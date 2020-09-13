Subaşı "Bu kadar hızlı olacağını düşünmemiştik"

Masterchef Türkiye'nin Silivri'de çekilen bölümünün dün aksam ekranlara gelmesinin hemen ardından yarışmanın jüri üyelerinden Silivrili üretici Aysun Subaşı'nın Büyükkılıçlı mahallesinde bulunan çiftliğinde sabah 07.00'den bu yana yoğunluk yaşanıyor.

Sabah 07.00'den itibaren hiç olmadığı kadar yoğunluk yaşadıklarını belirten Aysun Subaşı 'Program yayınlanmasının ardından bu sabahtan itibaren çiftliğimizde yoğunluk yaşıyoruz. Telefonlarımız susmaz oldu, telefonda adres tarif ediyoruz. Çiftliğimize gelen müşterilerimize ürün yetiştirmekte zorlanıyoruz. Manda sütümüz, manda yoğurdumuz, kaymak ve birçok ürün şu an kalmadı. Bir çok misafirimiz aksam 18.00'i bekliyor manda sütü almak için, her şey için belediye başkanımız Volkan Yılmaz'a çok teşekkür ederim "dedi