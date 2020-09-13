Sabah 07.00'den itibaren hiç olmadığı kadar yoğunluk yaşadıklarını belirten Aysun Subaşı 'Program yayınlanmasının ardından bu sabahtan itibaren çiftliğimizde yoğunluk yaşıyoruz. Telefonlarımız susmaz oldu, telefonda adres tarif ediyoruz. Çiftliğimize gelen müşterilerimize ürün yetiştirmekte zorlanıyoruz. Manda sütümüz, manda yoğurdumuz, kaymak ve birçok ürün şu an kalmadı. Bir çok misafirimiz aksam 18.00'i bekliyor manda sütü almak için, her şey için belediye başkanımız Volkan Yılmaz'a çok teşekkür ederim "dedi
Subaşı "Bu kadar hızlı olacağını düşünmemiştik"
Masterchef yarışmasının Silivri bölümünün yayınlanmasının ardından Büyükkılıçlı Mahallesinde süt ürünleri üreten ve yarışmada jüri üyesi olan Aysun Subaşı "Sabah 7'den beridir ne müşterilerimize yetişebiliyoruz ne de telefonlara, bu kadar hızlı dönüş olacağını tahmin etmemiştik. Ürün yetiştiremez olduk" dedi.
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