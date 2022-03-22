Tapu sorunu ile ilgili önerileri aldılar

CHP Silivri İlçe Başkanlığı, İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi'nin katılımıyla Danamandıra, Sayalar ve Çayırdere'de geçtiğimiz gün hemşerileriyle bir araya geldi.

HAMZAÇEBİ: TAPU SORUNUNU BİZ ÇÖZECEĞİZ

İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, Silivri programına ilişkin şu paylaşımda bulundu: “Silivri'de örgüt ziyaretinden sonraki ilk durağımız Çayırdere Köyü oldu. Tarım arazilerindeki tapu sorunu devam ediyor. Çayırdere'den sonra Sayalar Köyüne geldik. Kanun çıkalı 3 yıl oldu ama hala tarım arazilerinin satışıyla ilgili köylüye bir tebligat yapılmış değil. Sorunu biz çözeceğiz.Silivri Danamandıra Köyünü ziyaret ettik. Muhtar Cengiz Çelik köylerine 4'üncü kere geldiğimizi söyledi. Köylüler atalarından beri, tam 144 yıldır kullandıkları arazilerinin tapularını hala alamamış durumdalar. Konuyu, çözülene kadar TBMM gündeminde tutacağız.”

ESEN: KONUYU ÇÖZÜM ÖNERİLERİYLE TBMM'YE TAŞIYACAĞIZ

CHP İlçe Başkanı Berker Esen, “Tarım arazilerindeki tapu sorunu devam ediyor. Konuyu çözüm önerileriyle birlikte TBMM'ye taşıyacağız. Kimse endişe etmesin CHP olarak bu sorunu çözeceğiz.” paylaşımında bulundu.