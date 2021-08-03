Bakan Pakdemirli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "An itibarıyla devam eden yangınlarda toplam 16 uçak, 9 İHA, 51 helikopter, 1 insansız helikopter, 805 arazöz ve su tankeri, 150 iş makinası ile 5 bin 200 personelimiz görev yapıyor. Orman kahramanlarının 6 ilde 13 farklı yangında olan mücadelesi devam ediyor” ifadelerini kullandı.
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: '137 orman yangını kontrol altında, 13 orman yangını devam ediyor'
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, orman yangınlarına ilişkin son bilgileri paylaştı. Pakdemirli, 28 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında çıkan 137 orman yangınının kontrol altında olduğunu, 13 orman yangınının ise devam ettiğini bildirdi.
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