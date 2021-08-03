Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: '137 orman yangını kontrol altında, 13 orman yangını devam ediyor'

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, 28 Temmuz-2 Ağustos tarihli orman yangınları detay durumu listesini açıkladı. Çıkan yangınlardan 137n kontrol altına alındığını belirten Pakdemirli, 13 yangını kontrol altına alma çalışmalarının ise devam ettiğini duyurdu. Bakan Pakdemirli, Antalya'da 18 yangından 3'ünün, Adana'da 23 yangından 1'inin, Muğla'da 12 yangından 6'sının, İzmir'de 11 yangından 1'inin, Isparta'da 2 yangından 1'inin, Denizli'de 2 yangından 1'inin devam ettiğini belirtti.

Bakan Pakdemirli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "An itibarıyla devam eden yangınlarda toplam 16 uçak, 9 İHA, 51 helikopter, 1 insansız helikopter, 805 arazöz ve su tankeri, 150 iş makinası ile 5 bin 200 personelimiz görev yapıyor. Orman kahramanlarının 6 ilde 13 farklı yangında olan mücadelesi devam ediyor” ifadelerini kullandı.