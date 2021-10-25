Türkiye Hayvanları Koruma Vakfı'nda yeni dönem!

1992 yılında kurulan Türkiye Hayvanları Koruma Vakfı 29. yılını geride bıraktı. 30 yıl hazırlıklarına başlayan vakıf yeni döneme köklü değişiklikler yaparak ve yapısını güçlendirerek hazırlanıyor. Mütevelli Heyeti bugün İzmir'de toplanan Türkiye Hayvanları Koruma Vakfı'nın yeni dönem başkanı Erman Paçalı oldu. Mütevelli Heyeti aynı zamanda vakıf senedi üzerinde yapılması önerilen değişiklikleri de görüşerek karara bağladı.

Güçlendirilmiş bir yapısal tadilat!

Toplantı sonrası açıklama yapan vakfın yeni başkanı Erman Paçalı "Vakıf senedinde yapılan değişikliklerle vakıf çok daha güçlü ve yeni bir sürece girdi. Yeni düzenlemeler kapsamında idari yapılanması tamamlandıktan sonra vakfın Türkiye'de hayvanlar yararına hissedilir bir ağırlığı olmasını umuyoruz" dedi.

Eserpek Onursal Başkan seçildi

Türkiye Hayvanları Koruma Vakfı Kurucusu Prof. Dr. Altan Eserpek ise vakfın Onursal Başkanı seçildi. Yeni düzenlemeye göre Eserpek'in onursal başkanlığı yaşamı boyunca devam edecek.