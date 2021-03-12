Türkiye’de bir ilk ! Mavidebul Gümüşyaka’ya kuruluyor

Genç iş adamları Oğuzhan Öncü ve Şevki Özyurt tarafından hayata geçirilecek olan tesis, konsept olarak Türkiye’de bir ilk olacak.

“YAZ KIŞ TATİL İMKÂNI”

Tesis hakkında bilgiler veren Oğuzhan Öncü “Tesisimiz 40 dönüm arazi üzerine, içerisinde ortalama 50 yaşında birçok ağaç ve meyve ağaçları da bulunduran ormanlık alan içerisinde kurulmuştur. Tesisimiz ormanlık alan içerisinde bulunup, her konuğumuza işleyebileceği 100m2 hobi bahçesi ve kişiye özel meyve ağacı bulunmaktadır. Konumu Silivri/Gümüşyaka’da olup denize sıfır ve kendine ait konuklarımızın rahatlıkla kullanabileceği, etrafı çevrili plajı ve iskelesi bulunmaktadır. Deniz ve orman ile iç içe tatil köyü konseptli tesisimizde konuklarımız yaz kış tatil içerisinde hissedecektir. Sağlık hizmetleri, odalar ve sosyal faaliyet bilgisi verilecek. Tesisimizde otel, restoran ve sosyal etkinlik alanında konuklarımızın ziyaretçileri konuklarımızla vakit geçirip, konaklayarak tatillerini değerlendirebilir” dedi

“7/24 SAĞLIK HİZMETİ VERİLECEK”

Tesiste konaklayacak olan konuklar için sunulacak olan hizmetler hakkında da bilgiler aktaran Öncü “Tesisimizde doktor, psikolog, diyetisyen, hemşire, sosyal hizmet uzmanı ve genel bakım personelleri hizmet verecektir. 7/24 ihtiyaca yönelik bakım için personellerimiz gece gündüz dönüşümlü olarak hizmet verecekler. Konuğumuzun tüm kişisel bakımı, genel vücut temizliği, ağız ve diş temizliği, tırnak ve saç bakımı ve kuaför hizmetleri genel bakım personellerimiz tarafından takip edilerek uygulamasını yapacak.”

“GENİŞ SOSYAL ALAN VE ORMANLIK ALAN”

“Tesisimizde tüm konuklarımızın kullanabileceği açık havada aletli spor bölümü, 2 km yürüyüş parkuru ve uzman ekibimizin- sosyal hizmet uzmanımızın eşlik edeceği toplu spor etkinlikleri (futbol voleybol sahasında), pİlates, yüzme, standart açma germe esneme hareketlerinin eğlenceli ve dans biçiminde yapılabileceği geniş sosyal alan ve ormanlık alan bulunmaktadır.”

“ODALAR DENİZ VE ORMAN MANZARALI”

“1 veya 2 kişilik odalarımız ile toplam 80 misafir kontenjanımız bulunmaktadır. Odalarımız deniz ve orman manzaralıdır. Tesisimizde merkezi sistem bulunmakta olup 24 saat sıcak su hizmettedir. Her oda 35m2 olup tuvalet ve banyo bulunmaktadır. Yaz-kış uyumlu sıcak ve soğuk klima sistemi her odada mevcuttur. Fiziksel yetersizliğe sahip ve yatağa bağımlı konuklarımız için hastane şartlarına sahip, yatak yarası oluşum riskini azaltan yataklarımızın ve oda şartlarının bulunduğu odalarımız mevcuttur. Odalarımızda özel bakıcının veya aile yakınının kalabileceği ek oda alanı mevcuttur.”

“ULAŞIM KOLAYLIĞI VAR”

Tesisimiz Gümüşyaka Mahallesinde bulunmakta olup, kişisel araçla ve toplu taşıma araçlarıyla kolaylıkla ulaşılabilecek konumdadır. Her 20 dakikada bir Silivri otogardan minibüsler tesisin tam önünden geçerek ulaşımı kolaylaştırmaktadır. Ayrıca her 40 dakikada bir Tüyap önünden İETT (300G) geçmekte olup tesisimize varma süresi 40 dakikayı aşmamaktadır. Bunun yanında Tekirdağ/Çorlu tarafından gelecek konuklarımız için konumumuz Kınalı köprüsünden hemen sonra olmakta olup mesafe yakın ve ulaşım kolaydır.”

“TESİSTE YOK YOK”

“Tesisimiz ormanlık alan içerisinde bulunup, her konuğumuza 100m2 hobi bahçesi ve kişiye özel meyve ağacı bulunmaktadır. Tesisimizin içerisinde kapalı yüzme havuzu, açık hava sineması, futbol sahası, çocuk oyun parkı, açık havada aletli spor bölümü, ftr merkezi ve sosyal etkinlik binası bulunmaktadır. Tesisimize ait etrafı çevrili plaj ve iskele alanı bulunduğundan konuklarımız rahatlıkla yüzme ve balık tutma etkinlikleri düzenlenmektedir. Su sporları ve jet ski kullanıma açıktır. Tatil köyü konseptli tesisimizin bahçesinde kamelyalar ve mangal alanları bulunmakta ve konuklarımıza toplu sosyal etkinlik imkânı sağlamaktadır. Tesisimiz Esenyurt Üniversitesi ile proje ortağı olup bölüm öğrencileri ile sosyal etkinlikler düzenlenmektedir.”