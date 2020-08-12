Bakanlık açıklamasında, alınan kararla vatandaşların haklarının korunacağı ve araç muayene sürelerini uzatan vatandaşlardan yüzde 5'lik gecikme ücreti alınmayacağı vurgulandı.
Açıklamada, bu süre zarfında 420 bin aracın muayene edileceği de bildirildi.
Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı, araç muayene sürelerini 30 Eylül'e kadar uzattı
Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle önlemler alınmaya devam ederken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı araç muayene sürelerinin uzatıldığını duyurdu.
Bakanlık açıklamasında, alınan kararla vatandaşların haklarının korunacağı ve araç muayene sürelerini uzatan vatandaşlardan yüzde 5'lik gecikme ücreti alınmayacağı vurgulandı.
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