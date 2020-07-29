Ülkü Ocakları Kurban Derisi Bağışı İçin Çağrı Yaptı

Silivri Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Özgür Bedel, Kurban Bayramı’nda ‘kurban derisi toplama’ kampanyasıyla ilgili olarak “Öğrencilerimizin eğitim faaliyetleri ve öğrenci burslarına destek için, kurban derisini Ülkü Ocakları’na bağışlayın” çağrısında bulundu.

‘Her yıl çok sayıda vatandaş, derisini Ülkü Ocakları’na bağışlayarak öğrencilere destek oluyor’ diyen Bedel, “Bu yılda vatandaşlarımızdan aynı duyarlılığı bekliyoruz. Bu yıl Çatalca Ülkü Ocakları ile birlikte Öğrencilerimiz, gençlerimiz bizim geleceğimiz. Onlara en iyi hayatı, en iyi eğitimi sunmak için kurban derilerinizi Ülkü Ocakları’na bağışlayın” şeklinde konuştu.

Son yıllarda ortaya koyduğu projelerle ülke genelinde, Eğitim ve Kültür Faaliyetleri arttıran Ülkü Ocakları, Silivri’de de hız kesmeden çalışmalarına devam ediyor. Birçok Sivil Toplum Kuruluşu’nun önünde olan Ülkü Ocakları, sosyal sorumluluk projeleriyle dikkat çekiyor.

‘Her nerede olursa olsun, daima yardıma koşuyoruz’ şeklinde konuşan Bedel, “Yurt içi ve yurt dışı, ne olursa olsun halkımızın yardımına koşuyoruz. Sadece ülke insanımıza değil, yurt dışında da birçok millete desteklerimizi götürüyoruz. Bu destekler, milletimiz ile oluyor. Biz aracıyız, bir bağız. Kurban derisini nereye bağışlayacağını düşünen vatandaşlarımız, derileri ocağımızda toplayalım, hayırlı projelere katkı sunalım. Derilerini bize ulaştırmak isteyen saygıdeğer vatandaşlarımıza Ülkücü gençlerimiz yardımcı olacak. Herkese şimdiden teşekkür ediyorum. Türk ve İslam Aleminin Kurban Bayramı’nı kutluyor, sevdiklerinizle mutlu bir bayram diliyorum.” dedi

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