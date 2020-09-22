Vali Yerlikaya’dan Silivri’de Pandemi Toplantısı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya muhtarlar ile pandemi toplantısı düzenlemek üzere Silivri’ye geldi. Silivri Belediyesi Önder Yılmaz Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Fatih Çiçekli, Silivri Kaymakamı Ali Partal, İçişleri Bakanlığı Muhtarlıklar Daire Başkanı Suna Üstüner, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, ilçe sağlık, emniyet ve jandarma müdürleri ve muhtarlar hazır bulundu.

BAŞKAN YILMAZ: “SALGINA KARŞI OLUMLU BİR SINAV VERDİK”

İstanbul Valiliği tarafından organize edilen toplantıda konuşan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Silivri Belediyesi tarafından koronavirüs salgınıyla ilgili verilen mücadele çalışmaları hakkında bilgiler aktardı. Salgının İstanbul’da en az etkili oldu ilçelerin başında Silivri’nin geldiğine dikkat çeken Başkan Yılmaz, “Salgın hastalık ülkemizde ve Silivri’mizde ilk ortaya çıktığından bugüne kadar İlçe Kaymakamımız Sayın Ali Partal, muhtarlarımız ve sivil toplum örgütlerimizle beraber çok yerinde ve olumlu bir sınav verdiğimizi düşünüyorum. Vaka sayılarına baktığımızda Silivri, İstanbul’un en düşük seyrinde olan ender ilçelerden birisidir. Bu noktada salgınla mücadele çalışmalarımıza omuz veren tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Silivri, İstanbul’un çeperindeki bir ilçe olması hasebiyle köyleri ile beraber çok geniş bir coğrafyaya sahip. Bu mücadeleler yapılırken de yerel yönetimlerin en küçük yapı taşı olan muhtarlarımıza ayrı bir parantez açmak istiyorum. Gerçekten o dönemde sayın kaymakamımızın sevk ve idaresinde çok cefakârca çalıştılar. Hükümetiniz bu konuda çok ciddi bir mücadele veriyor. İstanbul’da da Sayın Valimizin önderliğinde bütün ekipler koronavirüsle ilgili mücadeleye yerinde ve zamanında müdahale etmeye çalışıyor. Bundan sonraki süreci de Sağlık Bakanlığımızın, Bilim Kurulumuzun aldığı kararlara ve tavsiyelerine uyarak atlatacağımızı ümit ediyorum.” ifadelerini kullandı.

VALİ YERLİKAYA: “SALGIN BİTENE KADAR MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ”

İstanbul’da yürütülen pandemi çalışmalarının ele alındığı toplantıda konuşan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, salgınla mücadelede kapsamında yürütülen filyasyon ve izolasyon takip çalışmaları hakkında muhtarlara bilgi verdi. Vali Yerlikaya, salgın sürecinde büyük önem taşıyan maske, mesafe ve temizlik kurallarını hatırlatarak 14 günlük karantina süresinin önemini vurguladı. Kurallara riayet etmeyenlere idari işlem yapılacağını belirten Yerlikaya, “14 günlük karantinayı tamamlayan vatandaşlarımıza geçmiş olsun demek insani görevimiz. Ama karantinaya uymayıp toplum sağlığını tehlikeye atanlara adli ve idari işlem yapmak da vazifemiz.” ifadelerini kullandı. Pandemi sürecindeki çalışmalara ve vatandaşlara verdikleri desteklerden dolayı muhtarlara teşekkür eden Vali Yerlikaya, “Hayat devam edecek; herkes işine, gücüne, eğitimine devam edecek. Ama biz tedbirlerimizi almayı, salgın tamamen bitene kadar görevimizi hassasiyetle yapmayı sürdüreceğiz.” dedi.

“BELEDİYE BAŞKANIMIZ ÇALIŞKAN VE UYUM İÇERİSİNDE ÇALIŞIYOR”

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Silivri’de uyum içerisinde bir çalışma yürütüldüğünü ifade ederek, “Silivri gerçekten çok güzel bir ilçe. Burada bir uyum var. Kaymakamımız çalışkan, Belediye Başkanımız Allah için çalışkan. Onlarla beraber bu şehirdeki emniyetimiz, jandarmamız bütün arkadaşlarımız, gerçekten iki günü bir olmadan gece gündüz demeden çalışıyorlar. Huzurunuz, mutluluğunuz hep daim olsun.” diye konuştu.

KAÇAK YAPI İLE MÜCADELEDE KARARLILIK VURGUSU

Konuşmaların ardından Vali Yerlikaya, muhtarlar ile istişarede bulundu. Kaçak yapı ve metruk binaların gündeme gelmesi üzerine Silivri Kaymakamı Ali Partal ve Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz bilgiler verdi. Vali Yerlikaya, özellikle kaçak yapıya asla müsaade edilmeyeceğini belirterek mücadelede kararlılık vurgusu yaptı. Metruk binalarla ilgili son durumu aktaran Başkan Yılmaz, 135 metruk yapıdan 109’unun yıkıldığını söyleyerek, 26’sında ise sit alanı içerisinde bulunması nedeniyle güvenlik tedbirlerinin alındığını kaydetti. Konuşmaların ardından toplantı sona erdi.