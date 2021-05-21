Vatandaşı rahatlatacak teklif TBMM Başkanlığı'na sunuldu

AK Parti İstanbul milletvekili Vedat Demiröz ve AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu.
İhtilaflı ya da inceleme ve takdir işlemleri devam eden alacaklar için yapılandırma imkanı getiriliyor.
İktisadi kıymetler için yeniden değerleme yapma imkanı sağlanarak bu kıymetlerin bilançolarında güncel değerleriyle yer alması yönünde düzenleme öneriliyor.
Karşılıksız çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarını zamanında ödeyemeyen kilerin yükümlülüklerine yerine getirmeleri halinde geçmiş ödemle performansına ilişkin olumsuz kayıtların dikkate alınmayacağı hususunda düzenleme yapılıyor.