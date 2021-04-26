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VeBitcoin soruşturmasında 4 tutuklama

Muğla'da kripto para platformu VeBitcoin soruşturmasında gözaltına alınan 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

VeBitcoin soruşturmasında 4 tutuklama
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Muğla merkezli VeBitcoin kripto para platformunun faaliyetlerini durdurma kararı almasının ardından MASAK tarafından şirketin tüm finansal faaliyetlerine bloke konulmuş ve şirket CEO'su ile birlikte 4 kişi ‘nitelikli dolandırıcılık' suçlaması ile gözaltına alınmıştı. Muğla Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 2 Nisan'dan bu yana sorguları süren şirket CEO'su İlker B. ve eşi Güliz B.'nin Covid-19 test sonuçları pozitif çıkmıştı. Emniyetteki sorguları tamamlanan 4 şüpheli, Covid-19 tedbirleri altında Muğla Adliyesine sevk edildi. Şüpheliler İlker B., eşi Güliz B. ve iki şirket çalışanı, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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