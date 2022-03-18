Yalçın ’18 Mart, Hürriyet sevdasının zafer nişanesidir’

Milliyetçi Hareket Partisi İlçe başkanı Zafer Yalçın, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümü sebebiyle açıklamada bulundu. Yalçın, açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

Çanakkale Zaferi; yüce Türk milletinin vatan sevgisinin asla sorgulanamayacağının tüm dünyaya bir kez daha öğretildiği kutlu bir zaferdir. 18 Mart’ta binlerce iman dolu yüreğin verdiği tarifsiz vatan mücadelesi, dünyada eşi benzeri görülmeyen hürriyet sevdasının zafer nişanesidir. Kahraman ecdadımız “Şüheda gövdesi, bir baksana, dağlar, taşlar. O, rükû olmasa, dünyada eğilmez başlar,” dizelerinde olduğu gibi candan, yardan geçti ama asla zalime boyun eğmedi. Bu zafer ile birlikte ‘Çanakkale Geçilmez!’ sözünü tarihe silinmeyecek şekilde yazdırdı. Bizlere düşen vazife 107 yıl önce bugün şanlı zafere imza atan ecdadın ruhunu hissetmek ve yaşatmaktır. Bu duygu ve düşünceler içerisinde 18 Mart Çanakkale Zaferi’ni kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatan toprağını kanlarıyla sulayan aziz şehitlerimizi rahmetle anıyorum.