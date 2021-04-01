Yalçın: Bugün bizim için zafer günü

Milliyetçi Hareket Partisi Silivri İlçe Başkanı Zafer Yalçın, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinin ikinci yıldönümünde sosyal medya üzerinden gurur paylaşımında bulundu.

MHP İlçe Başkanı Yalçın'ın paylaşımı şu şekilde:

Bugün bizim için Zafer Günü!

Silivri’de, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri’nden zaferle çıkışımızın yıl dönümü.

Cumhur İttifakımızın gayretli çalışmalarıyla, halkımızın tercihleri ve teveccühleriyle seçimleri kazanmamızın üzerinden 2 yıl geçti.

Belediye Başkanımız Sayın Volkan Yılmaz’ın takdire şayan çalışmaları ve halka dokunan bir belediyecilik örneği ile Silivri’nin birçok hizmete kavuşuyor olmasından dolayı memnuniyet duruyoruz.

Uzun yıllar hasretle, özlemle ihtiyaç duyulan tüm hizmetlerin de en kısa sürede hayata geçeceğine yürekten inanıyoruz.

Bu vesile ile Silivri Belediye Başkanımız Sayın Volkan Yılmaz başta olmak üzere Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti belediye meclis üyelerimize çalışmalarından dolayı teşekkür ediyor, Silivri İlçe Başkanlığı olarak her birini ayrı ayrı kutluyoruz.