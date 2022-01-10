Yalçın 'Çalışma şartlarının düzenlenmesi en büyük temennimizdir'

Milliyetçi Hareket Partisi Silivri İlçe Başkanı Zafer Yalçın, “Basın mensupları demokrasimizin olmazsa olmazları arasındadır” diyerek 10 Ocak Çalışkan Gazeteciler Gününü kutladı.

Yalçın, günün anlam ve önemine ilişkin şunları söyledi: “Basın mensupları vatandaşlar ile kurumlar arasında bir bağ kurarak, demokrasimizin işleyişine en büyük katkıyı sunarlar. Düşünce ve ifade özgürlüğü basın araçlarıyla ve basın çalışanları aracılığıyla gerçekleşir. Bu sebeple haber alma, araştırma, yayma ve analiz etme gibi özellikleri taşıyan basın mensuplarının toplumumuzda yeri çok farklıdır. 7 gün 24 saat görev yapan basın mensuplarının zor şartlar altında çalıştıklarını çok yakından takip ediyoruz. Her zaman büyük bir sorumlulukla hareket eden basınımızın her zaman yanında yer alıyoruz. İlkeli, doğru, tarafsız ve cesur gazetecilerin bu ülke ve millete çok büyük faydaları olduğunu özellikle belirtiyoruz. Bu açıdan çalışma şartlarının en güzel şekilde düzenlenmesi en büyük temennimizdir. Silivrili basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyor, başarılar diliyoruz. Bu zamana kadar ilçemizde görev yapmış, hayatını kaybetmiş tüm gazetecilere Allah'tan rahmet diliyoruz. “