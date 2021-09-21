Yalçın “CHP, iftira, saygısızlık ve yalan nöbetine girmiştir”

Milliyetçi Hareket Partisi Silivri İlçe Başkanı Zafer Yalçın, dün CHP Silivri İlçe örgütünün yaptığı basın toplantısının ardından İlçe Başkanı Esen ve CHP’yi sert bir dille eleştirerek “İradesi olmayanlar iftirayı tercih ederler. Saygıyı bilmeyenler saygısızlığa sığınırlar. Doğruya uzak olanlar yalana sarılırlar. CHP Silivri İlçe Örgütünün yaptığı işte tam da budur” dedi.

Başkan Yalçın, yazılı olarak yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

“Başkanımız Sayın Volkan Yılmaz’a hadsiz bir şekilde dil uzatılmıştır”

Siyaset; nezaket ve zarafet ister, saygı ve sevgiyi körükler. İradesi olmayanlar iftirayı tercih ederler. Saygıyı bilmeyenler saygısızlığa sığınırlar. Doğruya uzak olanlar yalana sarılırlar. CHP Silivri İlçe Örgütünün yaptığı işte tam da budur. Her zamanki gibi iftira, saygısızlık ve yalan nöbetine girmiştir. Dün düzenlemiş oldukları basın toplantısında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkanvekilimiz ve Silivri Belediye Başkanımız Sayın Volkan Yılmaz’a hadsiz bir şekilde dil uzatılmıştır.

“Silivri uçurumun kenarından kurtulmuştur”

Ayıplı ve tehlikeli bir üslupla, siyasi terbiyeden uzak; kavgaya ve kargaşaya yakın söylemlerde bulunulmuştur. 2009-2019 tarihleri arasında yönetmiş oldukları Silivri Belediyesi’ni ne halde devrettikleri ortadadır. Geçen 10 yılda sundukları beceriksiz ve basiretsiz yönetim anlayışları, Silivri’yi adeta uçurumun kenarına götürmüştür. Olumsuzluklara, beceriksizliklere, rezilliklere ve rezaletlere daha fazla tahammül edemeyen kıymetli Silivri halkı, 2019 seçimlerinde Millet İttifakı adayı yerine Cumhur İttifakı adayı Sayın Volkan Yılmaz’ı belediye başkanı seçmiştir. Bu tarihten itibaren Silivri’de yeni bir dönem başlamıştır. Deyim yerindeyse, Silivri uçurumun kenarından kurtulmuştur. 2,5 yıl içerisinde Silivri; özlemle, hasretle, hevesle, heyecanla bekledikleri hizmetlere kavuşmuştur, kavuşmaya devam etmektedir. Gel gör ki, tüm kurumların yüksek koordinasyonuyla sürdürülen hizmetler hızla ilerlerken, CHP üzerine düşen misyonu sergilemeye devam etmektedir.

“Çizgi film karakteri olup başkancılık oynarlar”

CHP İlçe örgütü kıskançlık kompleksi içerisindedir. Şüphe yok ki, bu ruh halleri kirli siyaset anlayışlarını ifşa etmektedir. Cumhur İttifakı’nın bozulmasını dört gözle bekleyen Zillet’in paydaşları, avucunu yalamaktan başka teselli bulamayacaktır. Silivri; sağlık, spor, eğitim, altyapı, üstyapı, kültür ve sanat alanında adeta çağ atlamış, büyük ivme yakalamıştır. Hizmet üretmeden bihaber CHP zihniyeti, üretilen hizmetleri gölgeleme telaşına düşmüştür. Yapılan basın toplantısında aslı astarı olmayan iddia ve ithamları hayretler içerisinde takip ettik. Belediyeciliği ve belediye başkanının görev ve yetkilerini bilmeyen dar düşünceliler, Silivri’yi yönetmeye talip olamaz. Olsa olsa çizgi film karakteri olup başkancılık oynarlar. Onları da anlamak istiyoruz. Silivri sınırlarını aşan projeleri görünce kıskanıyorlar…

“Kıskanmaya, çıldırmaya, delirmeye devam edecekler”



Hizmetle buluşan vatandaşın teveccühünü görünce çıldırıyorlar…Onlar adına üzülerek söylüyoruz ki; kıskanmaya, çıldırmaya, delirmeye devam edecekler. Silivri’ye hizmet akşamdan sabaha oluşmuyor. Emek veriliyor, mücadele veriliyor, gayret ediliyor. Belediye Başkanımız Sayın Volkan Yılmaz’ın çok güzel tarifiyle, “Sürükleye sürükleye” geliyor. Belediyemizin yetkileri, İBB’nin yetkileri, Hükümetimizin yetkileri bellidir. Sayın Yılmaz’ın mücadelesi de ortadadır. Silivri’ye 2,5 yılda yapılan hizmetler açık ve nettir.Kıymetli Silivrililer…CHP örgütü, bu ülkede milliyetçilikten, vatan, bayrak ve millet sevdasından bahsedecek en son oluşumdur. Çünkü terör örgütlerinin siyasi uzantılarıyla el ele kol kola olan CHP’dir. Bugün terör örgütlerinin kökü kazılıyorsa, Cumhur İttifakı’nın güçlü iradesi sayesindedir. Bugün anaların gözyaşları diniyorsa Cumhur İttifakı’nın milli politikaları neticesindedir. Bugün terör örgütleri varlık gösteremiyorsa Cumhur İttifakı’nın mücadelesiyledir.Gün geçmiyor ki CHP, gizli ve hain odakların değirmenine su taşımasın. Daha bir hafta önce Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani ile görüşen CHP’dir. FETÖ’ye göz kırpan ve medet uman yine CHP’dir. YPG’yi terör örgütü görmeyen yine CHP’dir. “PKK-Öcalan konusunda CHP ile aramızda hiçbir sorun yok” diyen HDP’li Sancar’a cevap veremeyişleri bu şer ittifakının göstergesidir. CHP’nin hain oluşumlarla dirsek temasları saymakla bitmeyecek kadar fazladır. Her şey apaçık iken, Cumhur İttifakı’na dil uzatan bu partinin Silivri yöneticilerinde utanmada mı yoktur?Herkes bilinmelidir ki, kurt kışı geçirse de yediği ayazı asla unutmayacaktır. Hiçbir tahriğe kapılmayacak, hiçbir nifak tohumunun yeşermesine müsaade etmeyeceğiz. Silivri’miz, İstanbul’umuz ve Ülkemizin huzuru, mutluğu ve geleceği için siyasetimizi sürdüreceğiz.