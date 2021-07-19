Yalçın” Kurban Bayramınızı en kalbi duygularımla kutluyorum”

Yalçın, yazılı olarak yaptığı kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi;
“Kurban Bayramımız, kurban kesmenin yanı sıra ihtiyaç sahiplerine el uzatmak için büyük bir fırsattır. Bu fırsatı güzel değerlendirip bayramı manasına yakışır şekilde kutlayalım. Sağlık, huzur ve kardeşlik duyguları içerisinde bir bayram olması dileğiyle, kurban ibadetlerimizin Cenab-ı Allah’a katında kabul ve makbul olmasını temenni ediyor, başta Silivrili hemşehrilerim olmak üzere Türk-İslam coğrafyasının mübarek Kurban Bayramı’nı en kalbi duygularımla kutluyorum.”