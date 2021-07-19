Yalçın” Kurban Bayramınızı en kalbi duygularımla kutluyorum”

Yalçın, yazılı olarak yaptığı kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi;

“Bayramlar, yardımlaşma ve dayanışmanın yoğun duygularla yaşandığı en mukaddes günlerden biridir. Ülkemizi ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgın sürecinin de hafiflediği bugünlerde Kurban Bayramı’nı idrak ediyoruz. Sürecin tamamen ortadan kalkmamış olması münasebetiyle tedbiri elden bırakmayalım. “

“Kurban Bayramımız, kurban kesmenin yanı sıra ihtiyaç sahiplerine el uzatmak için büyük bir fırsattır. Bu fırsatı güzel değerlendirip bayramı manasına yakışır şekilde kutlayalım. Sağlık, huzur ve kardeşlik duyguları içerisinde bir bayram olması dileğiyle, kurban ibadetlerimizin Cenab-ı Allah’a katında kabul ve makbul olmasını temenni ediyor, başta Silivrili hemşehrilerim olmak üzere Türk-İslam coğrafyasının mübarek Kurban Bayramı’nı en kalbi duygularımla kutluyorum.”