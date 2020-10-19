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Yalçın: Muhtarlar demokrasinin mihenk taşıdır

MHP Silivri İlçe Başkanı Zafer Yalçın, Muhtarlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlandı.

Yalçın: Muhtarlar demokrasinin mihenk taşıdır

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Silivri İlçe Başkanı Zafer Yalçın, Muhtarlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlandı.

Yalçın, mesajında şu ifadeleri kullandı: 

Muhtarlarımız, mahalle ve köylerimizde yaşayan vatandaşlarımızın sorunlarını ilgili makamlar ile çözüme kavuşturan demokrasinin mihenk taşlarıdır. Halkın iradesi ile göreve gelen muhtarlarımız yerel hizmetlerin aksamaması ve doğru şekilde yapılması konusunda canla başla çalışmaktadır. 

İlçemizde görev yapan kıymetli muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutluyor, çalışmalarında başarılar ve kolaylıklar diliyorum.

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