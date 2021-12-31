Yalçın “Şimdi Silivri Bir Başka Güzel” dedirtmeye devam edeceğiz”

Milliyetçi Hareket Partisi Silivri İlçe Başkanı Zafer Yalçın, yeni yıl mesajında şu ifadelere yer verdi;

“Silivri ve tüm insanlığa yeni yılda sağlık, başarı ve huzur diliyorum. İnancım odur ki, iki yıldır hayatımızı zorlaştıran salgın hastalığı başta milletimiz olmak üzere tüm insanlık yenecek, virüsün enkazı kaldırılacak, yaralar gecikmeksizin sarılacaktır. Bilimin imkânlarıyla, tıbbın çareleriyle, sabrın asaletiyle, duanın gücüyle bu zorlu günler aşılacaktır.

Silivrili hemşerilerim adına 2022 yılının bir öncekilerde elde edilen kazanımların artarak devam edecek bir sene olacağına inancım tam. Silivri Belediye Başkanımız Volkan Yılmaz, 2022 yılı hedefini atılım ve yatırım olarak ilan etti. Halkımız emin olsun ki üstlendiğimiz sorumluluk ne kadar büyük olursa olsun, göğüsleyecek dirayet siyasi irademizin geleneğinde, Başkanımız ve yönetim anlayışında mevcuttur. Beklentiler ne kadar ne kadar artarsa artsın, kaldıracak irademiz vardır. Başarmanın dışında bir seçeneğimiz de yoktur.

Bütüncül bir anlayışla yatırım ve hizmetler konusunda ayağa kaldırılan Silivri’miz tarihiyle, doğasıyla, kültürüyle “Şimdi Silivri Bir Başka Güzel” dedirtmeye devam edecek.

Herkese mutlu yıllar…”