Yalçın “Yürekten tebrik ediyorum”

Başkan Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi “Göreve geldiği günden bugüne Silivri Belediye’sinin kısık seslere ses, darda kalanlara nefes, ihtiyaç sahiplerine adres olmasını sağlamak amacıyla, Milliyetçi Hareket Partisi’nin üretken belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını yürüten Belediye Başkanımız Sayın Volkan YILMAZ, yine bu ülkü doğrultusundaki projesiyle öncü, örnek ve ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olmaya devam etmektedir.

Belediyemize ait, önceki dönemlerde atıl ve akıbeti belirsiz olan tarım arazileri artık Silivrili vatandaşlarımızın hizmetinde kullanılıyor. Silivri Belediyemizin 500 dönüm arazisine yaptığı ayçiçek ekiminden elde ettiği 50 ton ayçiçek yağları, ilçemizde yaşayan 10 bin ihtiyaç sahibi ve dar gelirli ailelere ÜCRETSİZ olarak dağıtılmaya başlanmıştır. Bu projede başta Belediye Başkanımız Volkan YILMAZ'I ve Belediye Personelini yürekten tebrik ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum’ dedi