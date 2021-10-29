Yalçın’dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Başkan Yalçın, mesajında şu ifadelere yer verdi;

Türkiye Cumhuriyeti’nin 98. Yıl dönümünü kutlamanın eşsiz heyecanı ve coşkusu içerisindeyiz. Cumhuriyet; fedakârlığın, cesaretin, mücadelenin ve bağımsızlık ülküsünün zaferle taçlanışıdır.



"Cumhuriyet; Kuvay-i Milliye çatısında birleşen aziz Türk milletinin inanmışlığıyla yeniden dirilişin adıdır. Cumhuriyet; farklı notaların oluşturduğu ahenktir. Kısacası Cumhuriyet; birlik, beraberlik, kardeşliktir. Türkiye Cumhuriyet’i milletimizin şeref nişanesidir, ömür boyu gururla ve lekelemeden taşımak her Türk ferdinin borcudur. Az zamanda çok büyük işler yapan Ata’nın Ati’ye emaneti milli birlik ruhu içerisinde 100. Yılında “2023 Lider Ülke Türkiye” vizyonuyla amacına ulaşacaktır. Bu duygu ve düşünceler içerisinde Silivrili hemşehrilerim başta olmak üzere necip Türk milletinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı tebrik ediyor, Cumhuriyetimizin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, ebediyete intikal etmiş tüm kahramanlarımıza, tüm aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyorum."