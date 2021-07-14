Yapı Yasaklı Alanlarda Kentsel Dönüşümün Önü Açıldı

Silivri’de Boğluca Deresi çevresinde bulunan bölgenin imar planlarında “Taşkın Alan” içerisinde kalması nedeniyle uygulanan “Yapı Yasağı Kararı”nın düzenlenmesi için Silivri Meclisi’nde alınan tavsiye kararı İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) 2021 yılı Temmuz ayı meclis toplantısının 2. oturumunda onaylandı.

Konuya ilişkin mecliste söz alan İBB MHP Grup Başkanvekili ve Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz: “2009 yılında Silivri’de bir sel felaketi yaşanmış ve Silivri İlçesi, Yeni Mahalle sınırları içerisinde yer alan Boğluca Deresi ve yan kollarının bulunduğu alan ve yakın çevresi, mevcut 05.03.2009 onay tarihli 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 02.07.2012 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Taşkın riski nedeniyle Yapı Yasaklı Alan olarak planlanmıştı. Bu nedenle kısmen meskûn olan ve yaklaşık 153 hektarlık gibi çok geniş bir sahada 2009 yılından bugüne herhangi bir imar ve inşaat faaliyeti maalesef mümkün olmamıştır. Ancak meskûn alandaki eski yapılardan birçoğu 6306 sayılı yasa kapsamında riskli yapı olarak belirlendiğinden, bir kısmı yıkılmış, çok sayıda yapının da yıkım süreci devam etmektedir. Bölge yapı yasaklı olarak planlanmış olması nedeniyle yıkılan ve yıkılacak binaların yeniden yapılması mümkün olmamakta, bu durumda riskli binalardaki kentsel dönüşümü engellemiştir. Geçen sürede Boğluca Deresinin ıslahı da tamamlanmış olup, azalan taşkın riski ve İSKİ’nin görüşleri doğrultusunda bölgenin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği hazırlanmış ve Silivri Belediye Meclisinde 08.06.2021 tarihinde tavsiye kararı alınmıştır. Bugüne kadar da bu sorunun çözünü ile ilgili bir çalışma yapılmamış ve bu bölgedeki yasa gereği riskli yapı ilan edilen yapılar, boş alanlar veya depremde yıkım kararı çıkmış binalar kentsel dönüşümün önünde bir tıkaç oluşturuyordu. Çok uzun süreli bir çalışma yapıldı ve nihayetinde bugün Silivri’mizin bir kronik sorunu daha çözüme kavuştu. Söz konusu 1/5000 ölçekli Silivri Merkez ve Yakın Çevresi Nazım İmar Planı değişikliklerinin hazırlanıp, İBB Meclisimize getirilmesinde emeği geçen çalışma arkadaşlarıma, Silivri Belediyesi Meclis Üyelerime, Büyükşehir Belediyesi Şehir Planlama Müdürlüğüne, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığına, Meclis İmar Komisyonuna ve uygun bulup onaylayan tüm meclis üyelerimize, uzun yıllardır devam eden bir sorunun çözümüne katkı sundukları için teşekkür ediyorum. Silivri’mize hayırlı uğurlu olsun.” dedi.