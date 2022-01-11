‘Yapılacak İyi Şeylerin Destekçisi, Yapılmayanların İse Takipçisi Olacağız’

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 2022 yılı Ocak ayı meclis toplantısında konuşan İBB Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkanvekili ve Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, koronavirüs salgını, meydana gelen doğal afetler ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle 2021 yılının oldukça zor geçtiğini ifade ederken, 2022 yılına dair görüş ve temennilerini de kamuoyu ile paylaştı. Konuşmasının başında önemli gün ve haftalara değinen Başkan Yılmaz, ocak ayı içerisinde hayatını kaybeden önemli şahsiyetleri de andı.

“SALGIN KARŞISINDA KURALLARI YOK SAYMAK SON DERECE MAHSURLUDUR”

İBB Meclis toplantısında “2021 yılını geride bırakarak yepyeni bir yıla girmiş bulunmaktayız. Aziz milletimizin, Türk İslam aleminin ve tüm insanlığın yeni yılını tebrik ediyor, yeni yılın hepimize sağlık, huzur ve afiyet getirmesini temenni ediyorum.” sözleriyle tüm vatandaşların yeni yılını kutlayan Başkan Yılmaz, konuşması şöyle sürdürdü: “2021 yılı tıpkı 2020 yılında olduğu gibi Covid-19 salgınının gölgesinde geçmiştir. Sürekli mutasyona uğrayan virüs son olarak 70 kat daha artan bulaş hızı ile Omicron Varyantı olarak bizlerle bir aradadır. Maalesef salgın tüm dünyayı vahim ölçülerde etkilemeyi sürdürmektedir. Dünya genelinde koronavirüsten kaynaklanan vefat sayısı da 5 milyonu geçmiş bulunmaktadır. Sadece insan ve toplum sağlığı değil; ekonomiden ticarete, diplomasiden siyasete, kısacası hayatın her alanında virüsün tasallutu havi, tahribatı hâkimdir. Ülkemizde vaka sayılarının artış trendinde olması da bir başka üzerinde durulması, dikkat edilmesi gereken husustur. Salgın karşısında rehavete kapılmak, hiçbir şey yokmuş gibi hareket etmek, kuralları yok saymak çok riskli ve son derece mahsurludur. Unutulmasın ki; deniz kenarına ev yapan çok dalga görecektir. Tedbirden mahrum bir tevekkülün, bana bir şey olmaz düşüncesiyle bezenmiş temkin yokluğunun sebep olacağı acıklı akıbetler ziyadesiyle fazladır. 2022 yılında Covid-19 salgınının yenilmesi her insanımızın ortak mücadeleye dahil olmasına bağlıdır. Hayatın normalleşmesi, salgın hastalığın gündemimizden tamamen çıkması el birliğiyle, güç birliğiyle, maske, mesafe, temizlik kurallarına uymakla, aşılama seferberliğinde beklenen seviyelere ulaşmakla sağlanacaktır. 2022 yılının bir yandan korona illetinden kurtuluş için ümit verici bir yıl olması, diğer yandan da bu habis virüsün arkasından tezahürü kaçınılmaz olan yeni dünya mimarisine hazırlık dönemi halinde geçmesi samimi dileğimizdir. Covid-19’dan mütevellit hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah’tan rahmet ve ailelerine başsağlığı dilerken; hastanede tedavi gören hastalarımıza da sağlık, sıhhat ve afiyet niyaz ediyorum.”

“FELAKETLERİN YAŞANMADIĞI BİR YIL TEMENNİ EDİYORUM”

2021 yılının meydana gelen doğal afetler nedeniyle çok üzücü ve zorlu geçtiğini ifade eden Başkan Volkan Yılmaz, “2021 yılı maalesef doğal afetlerin peş peşe yaşandığı bir yıl olmuştur. Ormanlarımızın yanmasıyla yüreklerimiz kavruldu. Sel ve heyelanlar başta Kastamonu olmak üzere ülkemizin üzerine karabasan gibi çöktü. Evler yıkıldı, insanlarımız hayatını kaybetti. 2022 yılında aynı felaketlerin yaşanmamasını temenni ediyorum.” diye konuştu.

“CUMHURİYETİN 100’ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ LİDER ÜLKE TÜRKİYE İLE TAÇLANDIRILACAKTIR”

Konuşmasında 2021 yılında Türkiye’nin içinden geçtiği ekonomik sorunlara değinerek devam eden Başkan Yılmaz, “2021 yılı içerisinde dünya ile eş zamanlı olarak ülkemizde de ekonomik olarak ciddi sorunlarla karşı karşıya kalınmıştır. Özellikle ekonomik temelden ve teorik gerçeklerden kopuk kur ve fiyat artışları ülkemizin belini kırmak, huzur ve ümitlerini kesintiye uğratmak için projelendirilmiştir. Ekonomik operasyonlara, siyasi oyunlara, diplomatik tuzaklara karşı milletimiz uyanık olmalı, kur aracılığıyla milli birliğimiz ve toplumsal huzurumuzun kurcalanmasına ve kurutulmasına müsaade edilmemelidir. Hükümetimizin aldığı 20 Aralık tedbirleri vasıtasıyla döviz kurundaki düşüşlerin aynı oranda fiyatlar genel düzeyine yansıması, vatandaşlarımızın temel mal ve hizmet ihtiyaçlarının fiyatlarında indirime gidilmesi adil ve ahlaki bir beklenti, ekonomik güvenliğimizin de bir gereğidir. Yüzde 13,58 aralık ayı tüketici enflasyonu ile 2021 yılında kümülatif enflasyon maalesef yüzde 36.08’e tırmanmıştır. Salgın döneminin pek çok olumsuz tesiri kadar döviz kurlarındaki artışlar da maalesef enflasyonu tetiklemiş, arzu edilmeyen seviyelere ulaştırmıştır. Alınan ve uygulamaya konulan tedbirlerle ilerleyen aylarda faiz, enflasyon, döviz kuru makul ve istikrarlı seviyelere gerileyecektir. Türkiye tarafı olduğu zorlu mücadeleyi kazanacak, siyasi gücünü ekonomik bağımsızlığı ile perçinleyecektir. Türkiye büyüyecek, kalkınacak, zenginleşecek; yatırım, üretim, ihracat, istihdam, cari fazla seferberliği ile Cumhuriyetin 100’üncü yıl dönümünü Allah’ın izni ile lider ülke Türkiye ile taçlandıracaktır. Kalben ve inanarak söylüyorum ki; Türkiye’nin imajına, inandırıcılığına, saygınlığına, tarihi vasfına gölge düşürmek için kuyruğa girenler yine hayal kırıklığına uğrayacaklardır.” dedi.

“DAHA FAZLA HİZMET KONUŞULMALI, DAHA FAZLA ÇÖZÜM ÜRETİLMELİ”

İBB Meclisinde daha fazla hizmet konuşulması ve daha fazla çözüm üretilmesi gerektiğinin altını çizen Başkan Volkan Yılmaz, “Geride bıraktığımız 2021 yılı içerisinde yüce meclisimizin çatısı altında yaşanan bazı tartışmalar ve polemikler kimi zaman asli görevimiz ve gayemiz olan hizmet üretme ve İstanbul’umuzun problemlerini çözme vazifelerimizi maalesef ki gölgeye düşürmüştür. Elbette konuşmak, tartışmak, daha iyiyi daha güzeli aramak ve amaçlamak insan olmanın alametifarikasıdır. Merhum vatan şairimiz Namık Kemal bir vecizesinde şöyle söyler: “Barika-i hakikat müsademe-i efkardan çıkar.” Yani Namık Kemal; fikirlerin çatışmasından ve fikirlerin çarpışmasından hakikat güneşi doğacaktır der. Ama şu da asla unutulmamalıdır: Bu meclisin çatısı altında yaşanan tartışmalarımızda üslup korunmalı, seviye düşürülmemeli, İstanbullu hemşehrilerimize layık olacak bir şekilde çalışmalarımız devam etmelidir. Yine mücadeleyi ve mücahedeyi sevgi, saygı, ahlaki hükümler çerçevesinde formülize etmek İstanbullu hemşehrilerimiz için yapacağımız en doğru işlerden bir tanesi olacaktır. 2022 yılından muradımız; bu salonu varlıklarıyla şereflendiren bütün meclis üyelerimizin İstanbul adına daha fazla hizmeti konuşması ve daha fazla çözüm üretmesi yönündedir. MHP Grubu olarak bu sözlerimin ışığında her zaman İstanbullu hemşehrilerimizin yanında, onlarla birlikte, onların haklarını koruyarak yapılacak iyi şeylerin destekçisi, yapılamayanların ise takipçisi olacağımızı bir kez daha beyan ediyor, 2022 yılında da aynı ciddiyet ve gayretle milletimiz için görev yapacağımızı belirtiyor ve bildiriyorum.” şeklinde konuştu.