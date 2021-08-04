YAŞ kararları açıklandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanan Yüksek Askeri Şura toplantısı sona erdi. Bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığında yapılan 2021 yılı Yüksek Askeri Şura olağan toplantısında, Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli general/amiral ve albaylardan; bir üst rütbeye yükseltilecekler, görev süresi uzatılacaklar, kadrosuzluktan emekliye sevk edileceklerin durumları görüşülerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı ile karara bağlandı. Buna göre, 30 Ağustos 2021 tarihinden geçerli olmak üzere; 17 general ve amiral bir üst rütbeye, 56 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi. Ayrıca, 44 general ve amiralin görev süreleri bir yıl, 320 albayın görev süreleri ise iki yıl süre ile uzatılırken 1 general yaş haddi nedeniyle 01 Eylül 2021 tarihinden, 29 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos 2021 tarihinden geçerli olarak emekliye sevk edildi.

Musa Avsever Kara Kuvvetleri Komutanı oldu

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar yaş haddi nedeniyle emekliye sevk edildiğinden 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever Kara Kuvvetleri Komutanı olarak atandı. Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal'ın görev sürelerinin bir yıl uzatılmasına karar verildi. Ayrıca, halen 240 olan general ve amiral sayısının 30 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla 266 olacağı açıklandı.

Öte yandan, 30 Ağustos 2021 tarihinden geçerli olmak üzere; Kara Kuvvetleri Komutanlığından Korgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Ali Sivri Orgeneralliğe, Tümgeneral Levent Ergün ve Metin Tokel Korgeneralliğe, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Tümamiral Kadir Yıldız Koramiralliğe, Hava Kuvvetleri Komutanlığından Tümgeneral Rafet Dalkıran Korgeneralliğe terfi ettirildi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığından Tuğgeneraller İlkay Altındağ, Sebahattin Kılınç, Gültekin Yaralı, Rafet Kılıç, Fedai Ünsal, Tuncay Altuğ, Rasim Yaldız ve Aydın Cihan Uzun Tümgeneralliğe; Deniz Kuvvetleri Komutanlığından Tuğamiral Yalçın Payal ve Hasan Özyurt Tümamiralliğe; Hava Kuvvetleri Komutanlığından Tuğgeneral Orhan Gürdal Tümgeneralliğe terfi ettirildi.

Açıklamanın devamında ise “Bir üst rütbeye yükselen, görev süreleri uzatılan general, amiral ve albayların yeni rütbe ve görevlerinin milletimize, devletimize, Silahlı Kuvvetlerimize ve ailelerine hayırlı olmasını dileriz. Büyük bir özveri ve onurla görev sürelerini tamamlayarak emekliye ayrılacak olan general, amiral ve albaylara hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, hayatlarının yeni dönemlerinin aileleri ile birlikte sağlık ve mutluluk getirmesini temenni ederiz” ifadeleri yer aldı.

30 Ağustos 2021 tarihinden geçerli olarak görev süresi bir yıl uzatılan general ve amiraller; Kara Kuvvetleri Komutanlığı, “Korgeneral Yavuz Türkgenci, Tümgeneraller Erhan Uzun ve Yılmaz Yıldırım, Tuğgeneraller Göksel Sevindik, İsmail Hakkı Köseali, Burhan Aktaş, Faruk Yıldırım, Oğuz Tozak, Hurşit Ağırcan, Sadettin Alp Ergin, Ahmet Kasa, Mücahit Zorlutuna, Mehmet Özeren, Özkan Ulutaş, Selçuk Yavuz, Taner Uysal, Alper Eser, Tamer Atay, Engin Candaş, Sebahattin Türker, Ahmet İbiş, Mehmet Rifat Alkan, Osman Alp.”

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı; “Tuğamiraller Bülent Turan, Mehmet Baybars Küçükatay, Ayhan Türker Koçpınar, Yavuz Kılıç, Aykut Manioğlu, Fikret Esin, Recep Erdinç Yetkin.”

Hava Kuvvetleri Komutanlığı; “Korgeneraller Ziya Cemal Kadıoğlu, İsmail Güneykaya, Mehmet Özlü, Tümgeneral Göksel Kahya, Tuğgeneraller Kemal Turan, Kadircan Kottaş, Yusuf Erge, Oğuz Okuyucu, Fidan Yüksel, Necati Gündüz, Bekir Erdal Özgenç, Bülent Çetin, Gürhan Ergürhan, Sadık Uygur.”

Emekliliğe sevk edilen generaller

Yüksek Askeri Şura sonrasında yaş haddi nedeniyle emekliliğe sevk edilen generaller ise şu şekilde:

“Orgeneral Ümit Dündar, Korgeneral Şeref Öngay, Tuğgeneraller Ali Ekiyor, Barbaros Kasar, Özgür Nuhut, Ersin Kaya, Taner Sağıroğlu, Özdemir Şan, Ahmet Yüzbaşıoğulları, Tümamiral Tayyar Ertem, Tuğamiraller Gürsel Çaypınar, Önder Gürbüz, Yalçın Özkütük, Mehmet Cem Okyay, Taner Gün, Mehmet Sarı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Tuğgeneraller Bülent Tatkan, Refik Ölmez, Murat Pekşen, Ersin Göse, Coşkun Uçarcılar, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Tuğgeneraller Çetin Köklü, Yüksel Erdin, Yücel Yazıcı, Tümamiral Yankı Bağcıoğlu, Tuğamiraller Murat Dinçman ve İbrahim Rıza Adanır, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Tuğgeneraller Selim Karsavuranoğlu, Rasim Yalınbaş ve Alparslan Soysal.”

Bir üst rütbeye yükseltilen general-amiral ve albaylar

Kara Kuvvetleri Komutanlığı; Korgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Korgeneral Ali Sivri Orgeneralliğe, Tümgeneraller Levent Ergün ve Metin Tokel Korgeneralliğe, Tuğgeneraller İlkay Altındağ, Sebahattin Kılınç, Gültekin Yaralı, Rafet Kılıç, Fedai Ünsal, Tuncay Altuğ, Rasim Yaldız, Aydın Cihan Uzun Tümgeneralliğe, Albaylar İlker Görgülü, Erhan Akgül, Ender Güner, Erdoğan Koçoğlu, Tolga Genç, Erman Kiraz, Mustafa Köse, İlker Ertuğrul, Mehmet Kurugül, Hasan Ceylan, Ahmet Burak Yürüten, Ergün Fidan, Osman Pektaş, Ayhan Kalender, Mustafa Özay, Sinan Gökoğlan, Şükrü Özbakır, Soner Oruçoğlu, Şahin Yenilmez, Mehmet Fatih Ören, Erdin Kaya, Selçuk Kaya, Ercan Eroğlu, Eray Üngüder, Şenol Çetin, Metin Kılıç, Ömer Şahin Selvi, Mahmut Büyükcingi, Yusuf Diker, Zeynel Abidin Erginbaş, Erdal Sertuğ Telli, Birol Arslan, Haluk Doğan, Numan Yöner, Fatih Dağlı, Mehmet Ali Durmuş, Esat Mahmut Yılmaz Tuğgeneralliğe terfi ettirildi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığında; Tümamiral Kadir Yıldız Koramiralliğe, Tuğamiraller Yalçın Payal, Hasan Özyurt Tümamiralliğe, Albaylar Erdinç Altıner, Yusuf Akyüz, Mevlüt Savaş Bilican, Fatih Sezal, Aziz Bakıoğlu, Neslim Eski, Niyazi Uğur, İbrahim Özdoğan Tuğamiralliğe terfi ettirildi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığında; Tümgeneral Rafet Dalkıran Korgeneralliğe, Tuğgeneral Orhan Gürdal Tümgeneralliğe, Albaylar Cihangir Yay, Ertan Uzun, Selahattin Akalp, Vedat Öncel, Önder Şensöz, Ömer Nafiz Gülmezoğlu, Mehmet Ali Koç, Serkan Gökhan Can, Mustafa Sadettin Karakan, Adem Akyüz, Tahir Kahan Büyüksaraç Tuğgeneralliğe terfi ettirildi.

İHA