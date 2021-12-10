Yazıcı “Rutin bir işlem 5-6 aydır bekliyor”

İBB ve Silivri Belediyesi AK Parti Meclis Üyesi, aynı zamanda Silivri Belediyesi İmar Komisyon Başkanı Celalettin Yazıcı, İBB'nin yatırım ve işleyiş hızına ilişkin endişeleri paylaştı. Seymen Köy Projesi ile ilgili tahsis konusunun görüşüldüğü esnada söz alan Yazıcı, İBB'nin yatırım ve çalışmalarında zaman konusuna dikkat çekti.

YAZICI: CİDDİ ENDİŞELERİMİZ VAR

“2,5 yıl geçmişi olan bir proje ve ancak tahsis talebi noktasına gelindi” tespitini dile getiren Yazıcı, “Başkan Volkan Yılmaz'ın da söylediği gibi biz siyasi parti ayrımı gözetmeksizin, bütün tahsislere, yeter ki kamuoyu yararı olsun, evet diyoruz ama bunların sonunun ne kadar gelebileceği ile ilgili olarak da ciddi endişelerimiz var. Bu proje 2,5 yılda belediye meclisine ancak tahsis olarak gelebildiyse, minimum 1 yıl da proje aşaması olacaktır diye tahmin ediyorum. 5 yılın sonunda yapılır mı, yapılmaz mı bilemiyorum;inşallah yapılır. Devlette devamlılık da esastır. Belki daha sonra kim kazanırsa o devam edecektir projeye. Ama bunun, İBB bütçesi ve imkanlarının göz önünde bulundurulduğunda, çok da sürmemesi gereken bir yatırım olduğunu düşünüyorum. İBB meclis üyeleri, CHP yetkililerine, İlçe Başkanlarına hepsinden hassasiyet göstermelerini rica ediyorum. Bir an önce bu projeye başlar ve bitirirlerse belediye ve meclis üyeleri olarak desteğe hazırız.”

“RUTİN BİR İŞLEM 5-6 AYDIR BEKLİYOR”

İBB noktasındaki aksaklık eleştirisini Boğluca Planları üzerinden de pekiştiren Yazıcı, sözlerine şöyle devam etti: “Sırf eleştirmek için söylemiyorum ciddi endişeler yaşıyoruz. Örneğin yeri gelmişken bir konuyu daha ileteyim. Boğluca Deresi'nin planlarını biz İBB'den geçireli 6 ay oldu. Plan proje Müdürlüğümüzün önemli gayretleri oldu. Temmuz ayında İBB'den planların geçmesine karşın hala askıya çıkmadı. Plan süreci şudur; Meclisten geçtikten sonra 10-15 gün içinde imzaları toplarsınız, 1 ay askı süresi vardır. Rutin bir işlem 5-6 aydır bekliyor. Buraya da özellikle acele ettik. Depremden dolayı risk taşıyan, riskli bölgelerin planlarının acil geçmesi gerekiyor. Silivri'de iki ayağımız bir pabuca girdi bir an önce çıkartalım diye ama İBB'de niye beklediği konusunda hiçbir fikrimiz yok. Basit bir imza işi bu kadar bekliyorsa! Değerli meclis üyelerimizden rica ediyorum burada söylemeden önce başka platformlarda da gündeme getirdim sonuç olmadığı için burada da söylemenin zaruret olduğunu hissettim.”

YILMAZ ÖRNEK KÖY PROJESİ HAKKINDA BİLGİ VERDİ

Seymen Örnek Köy Projesi hakkında kısa bir açıklama yapan Başkan Volkan Yılmaz, ilk etabında alt ve üst yapı, ikincisinde kültürel miras, tarihi eserlerin restorasyonu, üçüncü aşamasında tarım ve üretim destekleri, dördüncü ayakta da sanat kültür, spor, sosyal hayat canlanması ile ilgili çalışmaların yapılacağını ifade etti.

“İŞBİRLİĞİNE AÇIĞIZ” MESAJI

“Eski kilisenin cami olarak restorasyonu” için tahsis yapıldığını belirten Yılmaz, “İşlemler neredeyse 5 yıl sürer” derken Ekrem İmamoğlu'nu görev süresine yetişip yetişemeyeceğini sorguladı ve ilçe belediyesi olarak İBB ile işbirliğine açık olduklarını belirterek sözlerini tamamladı.

“PLANLARIN BİR AN ÖNCE ASKIYA ÇIKMASI İÇİN ÇABA HARCAYACAĞIZ”

Boğluca Deresi planları ile ilgili Cemalettin Yazıcı'nın eleştirilerine katıldığını belirten Yılmaz, “Celalettin Bey'in sitemi çok haklı. Geçtiğimiz günler Büyük Kültür ve Bilgi Sitesi ile yapmış olduğumuz Süheyl Kırkıcı'nın da katıldığı toplantıda vatandaşlarımızdan biri bunu sordu bizlere. Süheyl Bey bana ben ona baktım. Ben mi Süheyl Bey mi cevap versin diye… Geçtiğimiz gün Genel Sekreter Yardımcımız ile de görüştüm konuyu çözemezsek Ekrem Bey ile de görüşeceğim. Temmuz ayında geçen plan gerçeği ve Kentsel Dönüşümün önünü tıkayan (En iyi ihtimalle Nisan ayını bulacak) bir süreç ile karşı karşıyayız. Bilgi Sitesi şu an “Yıkımı yapacağız” diyor. Ama yıkımı yaptığında yeniden inşaata müsaade edecek plan daha askıya çıkmamış. Bir imza ve öncelikli olan bir şey. İBB'de Grup Başkan Vekilleri ile görüştüm, Ekrem Bey'in bilgisi var ama bürokratların bunu bu derece bekletmesini ben de anlayamıyorum.Bu hafta bu imzaların atılıp planların askıya çıkması konusunda biz de çaba harcayacağız” dedi.

YILDIZ:PROJENİN HAYATA EN KISA SÜREDE GEÇİRİLMESİ İÇİN HEPİMİZ ELİMİZDEN GELEN GAYRETİ ORTAYA KOYALIM

CHP Grubu adına söz alan Melih Yıldız, Seymen Örnek Köy Projesi ile ilgili gecikme eleştirilerini şöyle yanıtladı: “Celalettin Bey'in kaygılarını anlayabiliyorum hak veriyorum da kendisine fakat süreç şöyle gelişti; Örnek Köy Projesi önce Pendik Göçbeyli köyünde planlandı. Etütler neticesinde proje Seymen'e kaydırıldı, çokça da İSTAÇ'tan dolayı yaşanan mağduriyet gerekçesi ile. Süreci hepimiz takip edelim. Başarılı bir süreci İBB ve Silivri Belediyesi olarak yürütebileceğimizi iki ay önce gerçekleştirilen ortak incelemelerde gördüm. Bazı aksaklıklar olabiliyor. Ama bunlar çözülmeyecek şeyler değil projenin hayata en kısa sürede geçirilmesi için hepimiz elimizden gelen gayreti ortaya koyalım.”

“ÖN TIKAMA YOK AĞIR İŞLEYEN BİR SÜREÇ OLDUĞUNUN FARKINDAYIZ”

Yazıcı'nın Boğluca Planları ile ilgili sözlerini “Bürokratlar ile ilgili söyledikleri kabul edilemez” diyerek cevaplandıran Yıldız, “Defalarca ifade ettik gittik geldik. Bir ön tıkama yok ağır işleyen bir süreç olduğunun farkındayız. Başkan ve İBB meclis üyeleri olarak bununla ilgili çalışma yapalım. Önümüzdeki hafta çözülmesi noktasında bir araya gelelim, birlikte çözelim.

“İLETİŞİM SORUNLARINI ÇÖZMEK İÇİN BU SIRALARDA OTURUYORUZ”

İBB ve İlçe belediyesi arasındaki iletişimde zaman zaman sorunlar olabilir. Yavuz Saldık Bey ile yaşadığınız (İBB'nin Silivri'de yapılması planlanan Engelsiz Yaşam Merkezi yatırımı ile ilgili tahsis talebinden vazgeçmesi) diyaloğu bilmiyorum. İletişim sorunlarını çözmek için bu sıralarda oturuyoruz. 2,5 yıldır İBB ve Silivri Belediyesi'nin verimli çalışmalar yaptığını düşünüyorum. Tahsis ve ortak projeler bunun ispatı. Daha büyük yatırımlar için çalışmalarımızı hep birlikte çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”

Hürhaber

Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2021, 19:24