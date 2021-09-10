Yeni İlçe Kaymakamı göreve başladı

Tolga TOĞAN kimdir?

Kaymakam Tolga TOĞAN 02 Eylül 1976 tarihinde Kayseri Pınarbaşı’nda doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Ankara’da tamamladı. 1999 yılında Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. 2000 yılında Mülki İdare Amirliği mesleğine girdi. Afyon-Başmakçı, Karabük- Ovacık Kaymakam vekilliklerinde bulundu. 9 ay süreyle dil eğitimi için İngiltere’de kaldı. Daha sonra sırasıyla Samsun-Ayvacık Kaymakamlığı, Erzurum-Tekman Kaymakamlığı, Tokat-Almus Kaymakamlığı, Nevşehir-Kozaklı Kaymakamlığı, Kilis Vali Yardımcılığı ,Diyarabakır Bağlar Kaymakamlığı ve Vali Yardımcısı Vekilliği, Trabzon -Ortahisar Kaymakamlığı görevlerinde bulundu .19.08.2021 tarih ve 2021/412 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile Silivri Kaymakamlığına atanan Tolga TOĞAN evli ve bir çocuk babası olup iyi derecede İngilizce bilmektedir.